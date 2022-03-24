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Утренняя капибара: забавное видео сняли с самым добрым животным в мире — она пыталась облизнуть посетительницу

Но стекло помешало ее планам

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Капибара, или водосвинка — самый крупный среди современных грызунов и самый дружелюбный

Капибара, или водосвинка — самый крупный среди современных грызунов и самый дружелюбный

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Капибара в Новосибирском зоопарке очень хочет дружить с гостями, но стекло не дает ей это делать. Забавное видео сняла постоянная посетительница учреждения Анна Новикова.

На нем капибара пытается облизнуть Анну, но, увы, — стекло стало непреодолимой преградой.

Капибара, или водосвинка — самый крупный среди современных грызунов и самый дружелюбный. Распространена в Южной Америке. Внесена в Международную Красную книгу.

Первые капибары поступили в Новосибирский зоопарк в 1996 году. Они успешно размножаются, и на свет появилось уже более 20 детенышей.

Ранее новосибирский программист Роман Паулов снял, как манулы в Новосибирском зоопарке встречают весну. Дикие суровые кошки стали более ласковыми друг к другу.

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