Утренняя капибара: забавное видео сняли с самым добрым животным в мире — она пыталась облизнуть посетительницу

Капибара в Новосибирском зоопарке очень хочет дружить с гостями, но стекло не дает ей это делать. Забавное видео сняла постоянная посетительница учреждения Анна Новикова.
На нем капибара пытается облизнуть Анну, но, увы, — стекло стало непреодолимой преградой.
Капибара, или водосвинка — самый крупный среди современных грызунов и самый дружелюбный. Распространена в Южной Америке. Внесена в Международную Красную книгу.
Первые капибары поступили в Новосибирский зоопарк в 1996 году. Они успешно размножаются, и на свет появилось уже более 20 детенышей.
Ранее новосибирский программист Роман Паулов снял, как манулы в Новосибирском зоопарке встречают весну. Дикие суровые кошки стали более ласковыми друг к другу.