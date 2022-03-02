Почему после отлова бродячие собаки снова на улицах? Интервью с экс-директором Центра по проблемам домашних животных

Почему необходимо возвращать животных в прежнюю среду, не раз объяснялось. Основная задача — это искусственное состаривание стай, замена фертильных особей на тех, кто не даст потомства, недопущение миграции других особей с соседних территорий.

Нужно понимать, что при наличии кормовой базы собаки будут. В то же время при массовом уничтожении стай популяция очень быстро восстанавливается за счет увеличения количества щенков в помете. Именно поэтому ОСВВ — это тот способ, который позволит увидеть результаты.

Пример можно увидеть в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Где смогли не только сократить численность животных на улицах города, соответственно, уменьшить количество покусов, но и в конечном итоге программа позволила сэкономить бюджет, который используется на эти мероприятия.

— Как изменилась работа центра?

Улучшили условия содержания животных. Оборудовали свой кабинет для проведения операций на базе имеющегося пункта.

Мы сделали доступными и открытыми наши информационные ресурсы. Разъясняли требования действующего закона, говорили о том, что такое ОСВВ. Постоянно напоминали об ответственности владельцев, необходимости стерилизации, периодически размещали советы кинологов о том, как решить или избежать каких-то проблем с питомцем. Думаю, изменили отношение к учреждению, уменьшили количество противоречий между общественниками и зоозащитниками.