Почему после отлова бродячие собаки снова на улицах? Интервью с экс-директором Центра по проблемам домашних животных

1 марта директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева покинула свою должность, на которой проработала чуть больше года. В конце 2020 года она пришла на смену Андрею Каркавину, которого уволили из-за многочисленных жалоб зоозащитников по поводу жестокого обращения с животными и заключений контрольно-счетной палаты, которая нашла серьезные нарушения в работе центра. Очередные вопросы к работе центра появились в декабре прошлого года. Речь шла о том, что собаки стали чаще нападать на людей. В ответ Светлана Слесарева приводила статистику: за три года количество укусов безнадзорными животными снизилось примерно на треть. В свой последний день работы на должности руководителя НЦПДЖ она подвела итоги работы и объяснила причины своего ухода.
— Что удалось сделать за этот год?
В первую очередь, удалось перестроить работу в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сегодня по закону либо ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), либо содержание в приюте. И эти нормы — не мои пожелания, как некоторые пытаются озвучить, а требования, которые прописаны в федеральном законе (после вступления в силу с 01.01.2020 г. в полном объеме Федерального закона
— Почему у нас возвращают собак в среду обитания?
Безвозвратный способ работает пока только в Москве, где за счет бюджета города содержатся 13 муниципальных приютов с общим количеством животных около 1
Почему необходимо возвращать животных в прежнюю среду, не раз объяснялось. Основная задача — это искусственное состаривание стай, замена фертильных особей на тех, кто не даст потомства, недопущение миграции других особей с соседних территорий.
Нужно понимать, что при наличии кормовой базы собаки будут. В то же время при массовом уничтожении стай популяция очень быстро восстанавливается за счет увеличения количества щенков в помете. Именно поэтому ОСВВ — это тот способ, который позволит увидеть результаты.
Пример можно увидеть в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Где смогли не только сократить численность животных на улицах города, соответственно, уменьшить количество покусов, но и в конечном итоге программа позволила сэкономить бюджет, который используется на эти мероприятия.
— Как изменилась работа центра?
Улучшили условия содержания животных. Оборудовали свой кабинет для проведения операций на базе имеющегося пункта.
Мы сделали доступными и открытыми наши информационные ресурсы. Разъясняли требования действующего закона, говорили о том, что такое ОСВВ. Постоянно напоминали об ответственности владельцев, необходимости стерилизации, периодически размещали советы кинологов о том, как решить или избежать каких-то проблем с питомцем. Думаю, изменили отношение к учреждению, уменьшили количество противоречий между общественниками и зоозащитниками.
Создали общественный совет при МКУ, который будет пытаться решать вопросы не только городского, но и областного формата. В его состав вошли депутаты Городского Совета, депутат Законодательного собрания области, представители управления ветеринарии области, общественники и зоозащитники.
— Что не получилось и почему?
При реализации программы ОСВВ в нашем городе мы столкнулись с разными задачами. Какие-то мы решали самостоятельно, но были задачи, для решения которых была нужна помощь депутатов разного уровня. Я говорю о создании полноценного приюта, который необходим для решения задачи по контролю численности. Участок нашли, техзадание на разработку проектно-сметной документации готово.
Какие сложности возникли в процессе работы. Прежде всего, это крайне противоречивое отношение общества к программе ОСВВ. Не все согласны с тем, что собак возвращают на прежнее место. Часто жители воспринимают это крайне негативно, как следствие — жалобы в наше учреждение, в ДЭЖиКХ на нашу работу, требования безвозвратного изъятия собак. Но приюта нет, и многих собак мы вынуждены возвращать. В среднем возвращается около половины от общего количества изъятых собак.
Кстати, хочу сказать спасибо тем представителям ТОСов, с которыми мы взаимодействуем. Несмотря на существующий пробел в законодательстве в части административной ответственности, они помогают доносить информацию о правилах содержания животных: о том, что самовыгул животных недопустим. Тем не менее из-за отсутствия административной ответственности владельцы отпускают своих питомцев.
А в учреждение поступают заявки от граждан на отлов собак. В итоге после отлова владельцы забирают своих питомцев из учреждения (при этом им разъясняются требования 498-ФЗ), но впоследствии снова выпускают своих собак на улицу без контроля.
Очень надеюсь, что в ближайшее время данный пункт в КоАП будет внесет, а административные комиссии смогут на законных основаниях выписывать штраф. Половина собак, которые отлавливаются в частном секторе в период февраль — март, период «свадеб», являются владельческими.
Стерилизация
У населения крайне неоднозначное отношение к стерилизации животных, не все понимают, что она необходима. Во-первых, это не допускает нежелательного потомства, во-вторых, избавляет животное от многих заболеваний. Например, у самок это пиометра, эндометриоз, у особей обоих полов — вероятность заражения венсаркомой. Ведь нет гарантий, что ваш пес, присоединившись к очередному «свадебному кортежу», не вернется с таким заболеванием. А это химиотерапия и минимум пара месяцев лечения.
Нехватка ловцов
К сожалению, нет возможности укомплектовать в полном объеме штат ловцов, а потребность в них очень высока — недобор около 60%. С учетом больничных, отпуска отдельных сотрудников средний выход на линию — 3 человека. Это приводит к тому, что мы не можем оперативно реагировать на выполнение заявок.
— Почему сейчас стало больше случаев нападения собак на людей? И вообще так ли это на самом деле? Как в этом плане отличается ситуация в Новосибирске и других городах?
Статистика по покусам говорит об обратном. Их количество снижается, начиная с 2019 года. Но сохраняется процентное соотношение: 2/3 всех покусов совершаются владельческими животными, и 1/3 — животными, у которых владельца нет. Я не занималась анализом ситуации в других сибирских городах, поэтому сложно сказать, как мы отличаемся от них. Но с учетом тех данных, которые коллеги озвучивали в телефонных разговорах, есть города, где ситуация все-таки хуже.
Но если брать европейскую часть России, то там есть примеры очень успешного решения данной проблемы. Я выше озвучивала про Нижний Новгород, где после 3–4 лет работы достигли стабильной популяции, а затем пошел резкий спад численности за счет естественной смертности животных, оставшихся на улицах. Потомства они не приносили, просто доживали свой век.
Но достигнуть этого они смогли за счет четкой, слаженной работы всех уровней власти и зоозащиты. Плюс на начальном этапе была возможность одновременно содержать около 750 животных. Сегодня необходимости в таких приютах уже нет. Кроме того, они пошли дальше. Когда поняли, что пополнение популяции идет за счет хозяйских собак, начали программу бесплатной стерилизации для льготников (пенсионеры, инвалиды, малоимущие и так далее). Просто посчитали, что проще из бюджета выделить, например, 3 тысячи рублей на проведение операции чьей-то самки, чем каждые полгода собирать с улиц города щенков от нее.
— Почему решили уйти с должности руководителя НЦПДЖ?
Причин несколько, это и так называемое выгорание, и неспособность вписаться в требования, предъявляемые к муниципальным служащим.
— Планируете работать в зоозащитных организациях?
Да, разумеется. Планирую сосредоточиться на вопросах развития льготной стерилизации. Ну и буду включаться в процесс создания нормативных документов по содержанию животных. Вы знаете, что на сегодня ни на местном, ни на областном уровне нет ни одного законодательного акта, который бы регламентировал правила содержания животных.
Хочется добавить, что одним отловом и приютами проблему с животными не решить. Нужны законы, которые будут регулировать причины появления новых бездомных животных: обязательное чипирование, учет всех домашних животных, при котором можно идентифицировать, кто хозяин потерявшегося или выброшенного животного, контроль заводчиков, обязательная стерилизация неплеменных животных и так далее. То есть нужно начинать работать с причиной, а не со следствием.
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