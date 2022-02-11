Закон собачий: кто виноват в том, что стаи бездомных животных нападают на людей по всей стране

Стерилизация домашних животных тоже важна — щенки бывают и случайностью, пристроить их не всегда возможно, содержать сразу несколько питомцев может не быть возможности. В результате животные снова оказываются на улице.



— Наша организация реализует президентский грант, который направлен на помощь малоимущим в стерилизации своих питомцев, — Эльвира Лифанова. — Мы заключили договоры с двумя ветеринарными клиниками, и сейчас у нас запись уже на март. За полтора года только по трем грантам, двум президентским и одному от главы Тувы, мы стерилизовали 4372 особи. Но грантовых денег недостаточно, программы работают на условиях софинансирования. Пристроили в добрые руки 487 животных — это с учетом того, что у нас город 150 тысяч населения.



Существенную часть собак действительно нужно пристраивать — это предусмотрено законом. Во-первых, жизнь на улице не сахар — в среднем бездомная собака живет не дольше пяти лет. Во-вторых, среди животных встречаются агрессивные. Их не так много, но выпускать на улицу их не имеют права. Но усыплять их тоже нельзя, поэтому если приюта в городе нет, то вариантов остается немного.



— В Нижнем Новгороде у нас ни одного смертельного или серьезного покуса бездомных животных, все смертельные покусы в регионе — это домашние собаки. А до ОСВВ такие случаи были. Мы не выпускаем агрессивных собак, их мало, гораздо проще взять кинолога, перевоспитать и пристроить, — говорит Гройсман.



Особенность системы Нижнего Новгорода в том, что программу запустили задолго до того, как был принят закон, в 2014 году. Работали преимущественно за счет собственных средств и благотворительности, о приюте в городе довольно быстро узнали все, средства собирали на городских фестивалях, привлекали волонтеров.



— Мы строили приют сами, в том же Екатеринбурге есть нормальные приюты, достаточно их арендовать и платить вменяемые деньги. Так, например, делают в Питере, — говорит Гройсман. — Это регион, свободный от бешенства, он решил эту проблему. Сейчас там достаточно 1800 стерилизаций в год.



Сейчас в приюте 250 мест, пристраивают около 800 животных в год. Стерилизовать достаточно 400 собак в год, еще пару лет назад каждый год стерилизовали 800 животных, а в 2014 году — 7500. Сейчас бюджет города-миллионника на программу — 2,7 миллиона рублей. Для сравнения: в Красноярске на отлов собак в 2022 году планируют потратить 4,5 миллиона рублей, в Екатеринбурге в 2021 году на это было заложено почти 17 миллионов рублей.