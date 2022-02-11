Инструкция по выживанию: что делать при встрече со стаей бродячих собак

3. Позвать на помощь. Если рядом есть люди, можно попросить их помочь, не подвергая себя опасности: покричать, постучать палкой, бросать камни, но не в собак, а рядом с ними. Если есть кто-то на машине, посигналить, чтобы отпугнуть животных.

4. Использовать спецсредства. Отпугнуть стаю поможет электрошокер, но бить им псов не нужно. Достаточно включать, держа перед собой: собаки боятся треска, громких звуков. А вот газовый или перцовый баллончик, скорее всего, сделает только хуже.