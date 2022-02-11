Инструкция по выживанию: что делать при встрече со стаей бродячих собак

В России экстренно пытаются решить проблему бродячих собак. В январе в Забайкалье стая растерзала семилетнюю девочку, практически каждый день из разных городов приходят сообщения о нападении бездомных псов на людей.
Насмерть загрызли четырехлетнего мальчика бездомные псы в Башкирии. В Волгограде собаки напали на беременную женщину — покусали и изорвали пуховик. От псов ее отбили парни, которые шли мимо. Похожая история случилась в Челябинске. Там же собаки окружили ребенка на улице — его спасли проезжающие автомобилисты. На видео попало нападение своры на школьника в Уфе.
Мы попросили опытного кинолога Надежду Мочалову рассказать, как действовать при встрече с животными.
В первую очередь она советует вообще избегать мест, где собаки чувствуют себя хозяевами территории — это пустыри, мусорные площадки на отшибе, большие автостоянки. Но если стая всё же возникла у вас на пути, вот несколько советов, как себя вести.
1. Не бежать. Даже у небольшой домашней собаки при виде убегающего человека сработает инстинкт охотника, бродячие же стаи бросятся за ним, как за добычей.
2. Защитить спину. Нужно постараться небольшими шагами, не поворачиваясь к собакам спиной, дойти до стены здания, забора или других сооружений, которые обеспечат защиту спины, либо найти укрытие. Идти нужно медленно, не делая резких движений.
— Если есть возможность, возьмите в руки камень, зонтик, сумку — в общем, что-то, что можно держать перед собой, пока идете. Но махать ими не нужно, чтобы не спровоцировать собак на нападение. Можно кричать: «Пошел вон!», «Фу!» — но не нападать самому, — советует кинолог.
3. Позвать на помощь. Если рядом есть люди, можно попросить их помочь, не подвергая себя опасности: покричать, постучать палкой, бросать камни, но не в собак, а рядом с ними. Если есть кто-то на машине, посигналить, чтобы отпугнуть животных.
4. Использовать спецсредства. Отпугнуть стаю поможет электрошокер, но бить им псов не нужно. Достаточно включать, держа перед собой: собаки боятся треска, громких звуков. А вот газовый или перцовый баллончик, скорее всего, сделает только хуже.
СЮЖЕТ
— Если собака уже напала, то вряд ли баллончик на что-то повлияет, потому что она уже разъярена, на адреналине. При этом велик риск, что вы сами от этого баллончика закашляетесь, — отметила Надежда Мочалова.