После заявлений о массовом отравлении собак под Новосибирском полиция подтвердила смерть одного животного

В Новосибирской области полицейские начали доследственную проверку из-за найденного трупа собаки. Как рассказывала прежде корреспонденту НГС волонтер Алина Дик, в селе Марусино 6 февраля исчезло 13 бездомных собак. Волонтеры и местные жители предполагают, что собак отравили. Некоторые из них были найдены мертвыми, но некоторые просто исчезли с улиц поселка.
— 8 февраля текущего года в МО МВД России «Новосибирский» поступило сообщение об обнаружении тела собаки в одном из сёл Новосибирской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение экспертизы, которая установит причину смерти животного, — рассказали НГС в МВД по Новосибирской области.
Как уточнили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, по итогам разбирательства будет принято решение.
Как рассказала корреспонденту НГС волонтер Алина Дик, в селе исчезло 13 бездомных собак. Волонтеры и местные жители предполагают, что собак отравили. Две собаки выжили. Одну из них 13 февраля выписали из ветклиники, но вторая находится на лечение до сих пор.
В понедельник, 7 февраля, около 21:00, в Новосибирске загорелось здание приюта. Погибли четыре алабая. Полиция задержала подозреваемого в поджоге приюта для собак «Сибирский алабай» — им оказался работник, который поссорился с руководителем организации. Против мужчины возбудили уголовное дело.