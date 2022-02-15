После заявлений о массовом отравлении собак под Новосибирском полиция подтвердила смерть одного животного

В Новосибирской области полицейские начали доследственную проверку из-за найденного трупа собаки. Как рассказывала прежде корреспонденту НГС волонтер Алина Дик, в селе Марусино 6 февраля исчезло 13 бездомных собак. Волонтеры и местные жители предполагают, что собак отравили. Некоторые из них были найдены мертвыми, но некоторые просто исчезли с улиц поселка.

— 8 февраля текущего года в МО МВД России «Новосибирский» поступило сообщение об обнаружении тела собаки в одном из сёл Новосибирской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение экспертизы, которая установит причину смерти животного, — рассказали НГС в МВД по Новосибирской области.