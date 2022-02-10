Волонтеры заявили о массовом исчезновении бездомных собак в селе под Новосибирском — несколько зверей нашли мертвыми

После происшествия жители села Марусино начали сообщать Алине, что на улицах разбросан фарш. Волонтер предполагает, что с помощью него и травили собак. Другая жительница села Наталья Лисюк подтвердила гибель собак в селе. Она также занимается волонтерством, и по ее наблюдениям с улиц пропали 13 собак.

В Криводановском сельсовете на сайте администрации вышло сообщение об убийстве собак в Марусино. Но при звонке корреспондента в администрацию там сообщили, что информацией о количестве убитых собак не владеют.

Алина утверждает, что написала заявление в полицию и они будут добиваться заведения уголовного дела. В МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию Криводановского района обращений не поступало. Но в пресс-службе уточнили, что заявление могло быть подано участковому сотруднику. Мы направили запрос в пресс-службу МВД по Новосибирской области, чтобы подробнее уточнить ситуацию.

В понедельник, 7 февраля, около 21:00, в Новосибирске загорелось здание приюта. Погибли четыре алабая. Полиция задержала подозреваемого в поджоге приюта для собак «Сибирский алабай» — им оказался работник, который поссорился с руководителем организации. Против мужчины возбудили уголовное дело.

