Волонтеры заявили о массовом исчезновении бездомных собак в селе под Новосибирском — несколько зверей нашли мертвыми

На выходных в Новосибирской области в селе Марусино Новосибирского района неизвестные отравили бездомных собак. Как рассказала корреспонденту НГС волонтер Алина Дик, в селе исчезло 13 бездомных собак. Волонтеры и местные жители предполагают, что собак отравили. Некоторые из них были найдены мертвыми, но некоторые просто исчезли с улиц поселка. Также пострадали несколько домашних собак. Две собаки сейчас находятся на лечении.
Большинство бездомных собак Алина с волонтерами знали, так как занимались их стерилизацией. Алина Дик также не исключает возможность, что погибших собак было больше. Помимо этого к волонтерам обратились местные жители, которые рассказали, что погибли три домашние собаки. Сама Алина спасла одну собаку, которую отравили рядом с ее домом.
— На протяжении более 8 лет на общественных началах жителями поселка Марусино велась очень большая работа. Те животные, которые появлялись на улице, они по возможности пристраивались, стерилизовались в обязательном порядке. На наши личные деньги, — рассказала НГС волонтер Алина Дик. Она уточнила, что всех погибших собак волонтеры знали и старались им помочь.
Собаки начали массово гибнуть в селе в воскресенье, 6 февраля. Алина сначала заметила сообщения в чате Ватсап, потом ей начали звонить. Когда она вышла на улицу, то обнаружила собаку в судорогах рядом со своим домом.
— Мы ее успели отвезти в клинику. Она сейчас там на стационаре находится. Ее отравили ядом, от которого начинаются судороги. Собака бьется в ужасных судорогах и раздает душераздирающий вой. Три собаки домашние погибли. Это такие маленькие собачонки, у нас есть двухэтажные дома, и там пожилые люди, они выпускают этих собачек, потом запускают домой, — вспомнила жительница Марусино.
Другая спасшаяся собака принадлежит знакомой семье Алины. Как утверждает волонтер, домашнюю собаку сейчас лечат.
После происшествия жители села Марусино начали сообщать Алине, что на улицах разбросан фарш. Волонтер предполагает, что с помощью него и травили собак. Другая жительница села Наталья Лисюк подтвердила гибель собак в селе. Она также занимается волонтерством, и по ее наблюдениям с улиц пропали 13 собак.
В Криводановском сельсовете на сайте администрации вышло сообщение об убийстве собак в Марусино. Но при звонке корреспондента в администрацию там сообщили, что информацией о количестве убитых собак не владеют.
Алина утверждает, что написала заявление в полицию и они будут добиваться заведения уголовного дела. В МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию Криводановского района обращений не поступало. Но в пресс-службе уточнили, что заявление могло быть подано участковому сотруднику. Мы направили запрос в пресс-службу МВД по Новосибирской области, чтобы подробнее уточнить ситуацию.
В понедельник, 7 февраля, около 21:00, в Новосибирске загорелось здание приюта. Погибли четыре алабая. Полиция задержала подозреваемого в поджоге приюта для собак «Сибирский алабай» — им оказался работник, который поссорился с руководителем организации. Против мужчины возбудили уголовное дело.