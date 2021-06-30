Врачи выявили рак у пса Беляша, которого спасли на новосибирской заправке после взрыва

Новосибирские ветеринары нашли рак у пса по имени Беляш, который пострадал во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня .

По словам волонтера «Приюта Академгородка» Нелли Владимировой, Беляшу около 10–15 лет . Восемь из них он жил на территории шиномонтажной мастерской, которая находится рядом с АГЗС на Гусинобродском шоссе, с другими собаками.

— У него были кормилицы. Они видели рану, которая у него на спине около года, мазали мазью, к врачу не водили. Когда случилась трагедия на АЗС, собаки были там — кто-то внутри, кто-то рядом. Ребята из МЧС вынесли Беляша и еще двух собак. Все остались живы. Один из наших волонтеров был рядом в момент взрыва. Она увидела собаку, которая лежала в луже мазута, дышала с трудом и не шевелилась. Она позвонила в приют, после чего было принято решение вести пса в клинику, — рассказала НГС Нелли Владимирова.