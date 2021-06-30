Врачи выявили рак у пса Беляша, которого спасли на новосибирской заправке после взрыва

Новосибирские ветеринары нашли рак у пса по имени Беляш, который пострадал во время взрыва на заправке в Новосибирске
По словам волонтера «Приюта Академгородка» Нелли Владимировой, Беляшу около
— У него были кормилицы. Они видели рану, которая у него на спине около года, мазали мазью, к врачу не водили. Когда случилась трагедия на АЗС, собаки были там — кто-то внутри, кто-то рядом. Ребята из МЧС вынесли Беляша и еще двух собак. Все остались живы. Один из наших волонтеров был рядом в момент взрыва. Она увидела собаку, которая лежала в луже мазута, дышала с трудом и не шевелилась. Она позвонила в приют, после чего было принято решение вести пса в клинику, — рассказала НГС Нелли Владимирова.
Ночью с 14 на 15 июня Беляша привезли в ветеринарную клинику «Бэст». Там его отмыли от мазута, а затем поместили в кислородную камеру. На следующий день его состояние стабилизировали. На теле пса не было ожогов и ран, которые бы он получил во время взрыва. Однако волонтеров обеспокоила рана, которая давно появилась у него на спине.
— Через две недели его привезли в клинику на анализы, героически он их перенес. К сожалению, оказалось, что это плоскоклеточный рак.
Нелли Владимирова отметила, что если бы Беляш не попал к волонтерам, то вряд ли удалось бы обнаружить заболевание. Кормилицы, которые заботились о собаке на шиномонтажной мастерской, тоже беспокоились из-за раны, но у них не было финансовой возможности помочь псу.
По словам Елены Ивановой, ветеринарного врача ветеринарной клиники «Бэст», когда Беляша привезли к ней на прием через две недели, он чувствовал себя хорошо. Пока точный диагноз не поставлен.
— У него подозрение на карциному в области спины. Нужно удалять это и сдавать на гистологию. Чаще всего карцинома растет поверхностно и не дает метастазы. Сейчас собака чувствует себя по возрасту. Взрослый пациент, абсолютно адекватный, с хорошим настроением, аппетитом, жалоб на общее состояние нет. Сначала нужно сделать полное обследование, посмотреть распространенность процесса и как можно быстрее заняться хирургическим лечением, — рассказала ветеринар.
После такой операции не требуется длительного восстановления, поэтому вряд ли Беляш будет чувствовать себя плохо после вмешательства. Швы снимают через
— Благодаря тому, что он попал в приют, есть возможность лечения. У нас люди берут животных с любыми заболеваниями, но пока надо восстановить собаку. Возьмут ли такого его? Возможно, будем на это надеяться, — сказала Нелли Владимирова.
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