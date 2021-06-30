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Врачи выявили рак у пса Беляша, которого спасли на новосибирской заправке после взрыва

Сейчас для животного составляют план лечения

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Несмотря на солидный возраст, у Беляша очень дружелюбный и веселый характер

Несмотря на солидный возраст, у Беляша очень дружелюбный и веселый характер

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Новосибирские ветеринары нашли рак у пса по имени Беляш, который пострадал во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня.

По словам волонтера «Приюта Академгородка» Нелли Владимировой, Беляшу около 10–15 лет. Восемь из них он жил на территории шиномонтажной мастерской, которая находится рядом с АГЗС на Гусинобродском шоссе, с другими собаками.

— У него были кормилицы. Они видели рану, которая у него на спине около года, мазали мазью, к врачу не водили. Когда случилась трагедия на АЗС, собаки были там — кто-то внутри, кто-то рядом. Ребята из МЧС вынесли Беляша и еще двух собак. Все остались живы. Один из наших волонтеров был рядом в момент взрыва. Она увидела собаку, которая лежала в луже мазута, дышала с трудом и не шевелилась. Она позвонила в приют, после чего было принято решение вести пса в клинику, — рассказала НГС Нелли Владимирова.

Ночью с 14 на 15 июня Беляша привезли в ветеринарную клинику «Бэст». Там его отмыли от мазута, а затем поместили в кислородную камеру. На следующий день его состояние стабилизировали. На теле пса не было ожогов и ран, которые бы он получил во время взрыва. Однако волонтеров обеспокоила рана, которая давно появилась у него на спине.

— Через две недели его привезли в клинику на анализы, героически он их перенес. К сожалению, оказалось, что это плоскоклеточный рак. 3 июля он опять едет в клинику на осмотр, будет приниматься решение о дальнейшем лечении. Он себя ведет как молодой пес — подвижный, веселый. Стоит ли оперировать собаку в таком возрасте, будут решать врачи. С этим заболеванием живут, и не один год, — пояснила волонтер.

Нелли Владимирова отметила, что если бы Беляш не попал к волонтерам, то вряд ли удалось бы обнаружить заболевание. Кормилицы, которые заботились о собаке на шиномонтажной мастерской, тоже беспокоились из-за раны, но у них не было финансовой возможности помочь псу.

По словам Елены Ивановой, ветеринарного врача ветеринарной клиники «Бэст», когда Беляша привезли к ней на прием через две недели, он чувствовал себя хорошо. Пока точный диагноз не поставлен.

— У него подозрение на карциному в области спины. Нужно удалять это и сдавать на гистологию. Чаще всего карцинома растет поверхностно и не дает метастазы. Сейчас собака чувствует себя по возрасту. Взрослый пациент, абсолютно адекватный, с хорошим настроением, аппетитом, жалоб на общее состояние нет. Сначала нужно сделать полное обследование, посмотреть распространенность процесса и как можно быстрее заняться хирургическим лечением, — рассказала ветеринар.

После такой операции не требуется длительного восстановления, поэтому вряд ли Беляш будет чувствовать себя плохо после вмешательства. Швы снимают через 10 дней. Волонтеры предполагают, что после того, как для пса составят план лечения и проведут операцию, ему удастся найти хозяина.

— Благодаря тому, что он попал в приют, есть возможность лечения. У нас люди берут животных с любыми заболеваниями, но пока надо восстановить собаку. Возьмут ли такого его? Возможно, будем на это надеяться, — сказала Нелли Владимирова.

Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска выписала себе пса из Кургана. Животное ей не понравилось, поэтому женщина бросила его на вокзале, где он пробыл несколько дней. Вскоре ему удалось найти дом — посмотрите, как изменилось животное.

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