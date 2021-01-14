Приют животных оставил в пункте стерилизации два десятка собак — их не забирают с прошлого года

В Новосибирске в пункте льготной стерилизации бросили более
В Новосибирске разгорелся конфликт в пункте льготной стерилизации (ПЛС) в Нижней Ельцовке. Сотрудники заявили, что более 20 собак после процедуры отказывается забирать приют «Бумеранг добра». По их словам, пункт оказался в безвыходной ситуации — им приходится содержать всех животных в вольере, а принять новых пациентов они не могут. В приюте заявляют, что между организациями была договоренность о том, что собаки переждут холода, а после их вывезут на места обитания. При этом у руководства пункта нет единого мнения о сложившейся ситуации, представители организации обратились в соцсетях к горожанам с просьбой о помощи. Корреспондент НГС выслушала все стороны конфликта.
«Варим кашу целый день»
ПЛС на этой неделе опубликовала пост, в котором говорилось о тяжелой ситуации.
— Столкнулись с совершенной безответственностью руководства приюта «Бумеранг добра». Мы содержим животных после операции 7–10 дней, однако животные привозились «Бумерангом» без вывоза предыдущих. В результате к концу декабря скопилось несколько партий не вывезенных животных. На все просьбы вывоза был ответ: то нет возможности, то холодно, то машина сломалась. Мы не приют, у нас нет возможности содержать столько животных. Это мешает нашей основной деятельности — стерилизации. Мы не можем принять других собак, потому что некуда! Мы не знаем, что делать с собаками, их просто не забирают, и всё! Как заставить «Бумеранг» забрать собак? Может, у кого-то появятся умные мысли. Может, кто-то и поможет нам с машиной, и мы просто перевезем собак в приют, — говорится в посте.
Пункт льготной стерилизации относится к районной общественной организации «Общество защиты животных Советского района». Председатель совета организации и по факту управляющая пунктом — Кристина Никитина.
А одним из учредителей, согласно данным «Контур.Фокуса», является Людмила Насонова. На нее, как на руководителя, для получения комментариев переводят и сотрудники приюта. Она обвиняет в сложившейся ситуации Никитину.
— Кристина Никитина принимала животных без договоров от приюта. Собак стерилизовали. Их вовремя не забирали. Но было лето. Когда мы спохватились, то оказалось, что, видимо, приют получил по контракту свои деньги и эти животные их больше не волнуют. И у нас осталось больше 20 собак. У нас теснота. А мы должны принимать животных городских бездомных, — рассказала Людмила Насонова. — Они на 10 дней должны были оставлять. Приют их тоже переполнен. Но пока было лето, еще было сносно. И теперь они не возвращают деньги хотя бы за препараты, которые мы уже использовали. Они не дали никаких денег. У нас нет мощностей. У нас кастрюли, поэтому сотрудники целый день варят кашу.
По ее словам, Кристина Никитина решением совета лишена статуса председателя, но в налоговый орган эти сведения организацией еще не поданы.
Но Никитина заверяет, что никакого конфликта в пункте стерилизации нет. По ее словам, пункт и приют договорились придержать собак из-за холодов. На вопрос о том, сколько денег заплатил приют за стерилизацию собак и заплатил ли вообще, а также заключены ли договоры на оказание услуг, Кристина Никитина категорически отказалась отвечать.
— Собаки, которые на данный момент сидят, к тем тендерам отношения не имеют. Во-первых, не заплатил приют, а у нас есть пожертвования. И я не очень понимаю, почему я вам должна отвечать на этот вопрос (про договоры и деньги. —
Также она не смогла назвать точное количество собак из приюта, которые сейчас находятся в организации. Но ее сотрудники сообщили корреспонденту НГС, что в вольере находятся 24 собаки из «Бумеранга добра» и прислали видео в редакцию.
Позиция приюта «Бумеранг добра»
В приюте утверждают, что животные находятся в пункте с конца прошлого года по договоренности с его руководством.
— Мы работаем с действующим председателем, Кристиной Евгеньевной. Кто вам там пишет — это учредитель. Руководит там пока Кристина Евгеньевна. С ней договоренность. Животных, которых отловили в городе и по области, мы до морозов не успели вывезти. Просили, чтобы они посидели пока, а морозы спадут и их вывезут. А Насоновой всё равно: говорит, вывозите. Вот отсюда и война получилась. Там мест полно. Почему не записывают? Потому что там нет врачей, — рассказала корреспонденту НГС представитель приюта «Бумеранг добра» Ольга Метелица.
В приюте утверждают, что заплатили пункту уже 50 тысяч рублей за животных. При этом точное количество животных, которые сейчас там находятся, назвать не смогли.
— До конца еще не оплатили, чтобы они не выгнали животных на улицу. Всё им будет оплачено. Питание мы поставляем. Они говорят: «Не надо нам питание, вывезите их только».
В 2020 году «Бумеранг добра», по данным госзакупок, выиграл 12 контрактов на отлов и стерилизацию бездомных животных в разных частях Новосибирской области, и еще 4 — в 2019 году. Общая сумма — 7,2 миллиона рублей.
В приюте также заверили, что в ближайшее время все собаки будут вывезены из пункта стерилизации.
В конце апреля 2019 года в Первомайском сквере Новосибирска состоялся массовый митинг против жестокого обращения с бездомными животными, оказавшимися в городской службе отлова. Зоозащитники потребовали наказать руководство службы за убийства собак и коррупцию. Мы побывали в центре и узнали, где и как заканчивают свои дни собаки, оказавшиеся на ледяных улицах Новосибирска.
Осенью депутаты попросили мэра Анатолия Локтя уволить директора центра Андрея Каркавина (почему — читайте тут). Через некоторое время мэр согласился с их инициативой. В итоге Новосибирский центр по проблемам домашних животных возглавила зоозащитница Светлана Слесарёва. Она рассказала НГС о планах работы центра, новых правилах отлова и содержания собак, а также объяснила, почему животных нужно возвращать на место их обитания.