Приют животных оставил в пункте стерилизации два десятка собак — их не забирают с прошлого года

А одним из учредителей, согласно данным «Контур.Фокуса», является Людмила Насонова. На нее, как на руководителя, для получения комментариев переводят и сотрудники приюта. Она обвиняет в сложившейся ситуации Никитину.

— Кристина Никитина принимала животных без договоров от приюта. Собак стерилизовали. Их вовремя не забирали. Но было лето. Когда мы спохватились, то оказалось, что, видимо, приют получил по контракту свои деньги и эти животные их больше не волнуют. И у нас осталось больше 20 собак. У нас теснота. А мы должны принимать животных городских бездомных, — рассказала Людмила Насонова. — Они на 10 дней должны были оставлять. Приют их тоже переполнен. Но пока было лето, еще было сносно. И теперь они не возвращают деньги хотя бы за препараты, которые мы уже использовали. Они не дали никаких денег. У нас нет мощностей. У нас кастрюли, поэтому сотрудники целый день варят кашу.

По ее словам, Кристина Никитина решением совета лишена статуса председателя, но в налоговый орган эти сведения организацией еще не поданы.