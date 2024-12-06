Вокруг света за 40 месяцев: как два россиянина облетели земной шар — захватывающая история

Источник: Городские порталы

В ноябре завершилось многолетнее кругосветное путешествие Евгения Ковалевского из Томска и Станислава Березкина из Новосибирска.

За 3,5 года кругосветки мужчины успели посетить 32 страны, подружиться с дельфинами и вступить в неравный бой с акулами. Несмотря на то, что путешествие завершилось успешно и оба вернулись на родину целыми и невредимыми, речи о том, что кому-то из них удалось покорить стихию или природу — не идет.

— Нельзя говорить «покорить Эверест», потому что покорить можно только себя. На Эверест можно взойти. Нельзя говорить «покорил океан», но можно сказать «перешел океан». Нельзя бросать вызов природе. Вызов человек может бросить только себе. Вызов своей лени, немощи и слабостям. Вот я считаю, что вызов, который я себе бросил, я с ним справился, — объяснил Ковалевский.