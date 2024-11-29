В Карелии подросток занимался в спортзале — и получил карабин в мозг. Новости 28 ноября

Снимок с карабином в мозгу мальчика Источник: Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков / «ВКонтакте»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 ноября.

ЧП в Карелии

В Карелии 13-летний подросток занимался на тренажере в бассейне, когда получил тяжелую травму. Струна с разделительной дорожки ударила ему по голове. Разорвался фиксирующий крюк. В результате карабин проломил подростку череп и вошел в мозг.

В город Сортавал тут же выехали нейрохирург и анестезиолог из Республиканской больницы имени Баранова. Коллеги из Петербурга помогли им телемедицинской консультацией. К спасению мальчика подключился и главврач Сортавальской ЦРБ — хотя он только что закончил другую операцию.

Филигранная операция по извлечению инородного тела из мозга подростка прошла успешно. Мальчика стабилизировали, после чего перевели в республиканскую больницу. Сейчас подросток дышит сам.

— Мы все молимся, чтобы у ребёнка всё было хорошо. А врачи сделают для этого всё возможное и невозможное, — написал Михаил Охлопков, глава карельского Минздрава.

Карельский СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

«Буря столетия» на Дальнем Востоке

На Дальний Восток обрушилась снежная «буря столетия». Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова.

К четвергу осадки в столице Южной Кореи стали такими сильными, что там отменили более 200 самолетных и паромных рейсов. Непогода нарушила работу метро и поездов, возникли перебои с электричеством. Из-за бури в Корее погибли как минимум четыре человека.

В восточную часть России циклон принес ураганный ветер и рекордный снегопад. «Роскосмос» показал, как буря выглядит из космоса.

— Восточному любая погода нипочем — при таких аномальных условиях сотрудники космодрома продолжают готовить «Союз», — добавили в «Роскосмосе». Старт ракеты запланирован на 30 ноября.

Путин утвердил новые KPI для губернаторов

Владимир Путин утвердил перечень с обновленными ключевыми показателями эффективности (KPI) для губернаторов регионов.

Обновленный перечень состоит из 21 критерия, в то время как в старом было 20. К новым пунктам относится суммарный коэффициент рождаемости, удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства. Кроме того, теперь KPI включает в себя воспитание не только гармонично развитой и социально ответственной личности, как это было раньше, но и патриотичной.

При этом тем из перечня исчез такой критерий, как число посещений культурных мероприятий. Немного изменили или уточнили критерии, связанные с доверием к власти, темпом роста доходов населения и долей дорожных сетей.

Остальная часть пунктов осталась без изменений. Это качество окружающей среды, уровень бедности и другие.

Выступление Путина

За последние две недели Киев уже четыре раза атаковал Россию западным оружием — с помощью американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ по Украине нанесли удар новой баллистической ракетой «Орешник».

Сегодня президент Владимир Путин рассказал о новом ответном ударе.

— Россия прошлой ночью нанесла по объектам на Украине удар с применением 90 ракет и более 100 беспилотников в ответ на недавние удары ракетами ATACMS, — заявил он, выступая на заседании ОДКБ в узком составе. В результате, по его словам, удалось поразить 17 целей.

Путин сказал, что Россия и дальше будет атаковать Украину в ответ на удары западным оружием.

ДТП с автобусом

В Перми автобус с пассажирами упал с моста и загорелся. Это произошло, когда водитель пытался избежать ДТП, но не справился с управлением. После падения автобус полностью сгорел.

Автобус упал с высоты Источник: Кирилл Хафизов











Большинство пассажиров чудом спаслись, но без пострадавших не обошлось. Среди них водитель и двое пассажиров. В пресс-службе Минздрава рассказали, что они в состоянии средней степени тяжести, их увезли в больницу. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции 59.RU.

Горевший автобус снял на видео наш читатель Источник: Макс Красавинский

Как выяснил telegram-канал «112», автобус оборвал провода и поэтому загорелся.

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