Трамп сделал первые шаги для решения конфликта, а Украина готовится к выборам президента: главные события СВО за неделю

ВС РФ продолжают наступательную операцию Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Российские регионы подверглись двум мощным атакам беспилотников. Под ударом оказались Москва и Краснодарский край. Тем временем в Курской области начались массовые увольнения чиновников на фоне атак, они не справились с эвакуацией и помощью населению с получением нового жилья. Завершение конфликта на Украине пока под вопросом, пока дальше заявлений избранного президента США Дональда Трампа о переговорах дело не дошло.

Каждый день в зоне СВО происходит множество событий. Расскажем о самых главных, которые случились за последние семь дней.

Что происходит в Курской области

В начале августа в регионе начались боевые действия. Украинские военные обстреливали жилые дома, а затем вовсе прорвались за границу, захватив 28 населенных пунктов. Больше всего пострадали жители Суджи и ее окрестностей. От многих зданий остались только руины, люди были вынуждены эвакуироваться. Переселенцам обещали предоставить материальную помощь и выдать жилищные сертификаты, если их дома оказались повреждены.

В воскресенье в центре Курска прошел несогласованный митинг переселенцев из Суджанского района. Люди сетовали на то, что не могут получить обещанные жилищные сертификаты, а аренда жилья в столице региона для них оказалась неподъемной.

Эти проблемы в том числе оказались вызваны недостатками в работе районных властей, и жители приграничья потребовали уволить главу Суджанского района Александра Богачева. Губернатор Алексей Смирнов вместе с бывшим главой региона, а ныне министром транспорта Романом Старовойтом, а также зампредом правительства Маратом Хуснуллиным встретились с недовольными. В итоге Богачев лишился должности. Следом уволили и главу Кореневского района Марину Дегтяреву. Причиной стала неудовлетворительная организация эвакуации.

В итоге власти пообещали, что жители приграничных районов региона получат жилищные сертификаты независимо от степени разрушения их домов. Если человек использует его на территории Курской области, тогда участок земли останется в собственности владельцев. Также, как заявил Смирнов, с федеральными структурами обсуждается возможность списания ипотечных долгов за разрушенное жилье.

«Церковь Дмитриевская» после обстрела Источник: Курская область / T.me











Однако жителей Курской области волнуют не только бытовые проблемы. Полностью вернуть свои территории РФ и сделать ее безопасной за три месяца боев еще не удалось. При этом регион остается под постоянными атаками со стороны ВСУ. Украинская сторона продолжает наступать на этом направлении. Ведь, как говорил Владимир Зеленский, боевые действия в Курской области нужны Украине для усиления позиции по переговорам.

Более того, некоторые жители до сих пор находятся в плену. 13 человек нашли в соседней украинской Сумской области. Сейчас ведутся переговоры об их возвращении.

Удары авиационными ракетами по группировке ВСУ на границе с Курской областью Источник: Минобороны РФ / T.me

В то же время российские военные продолжают работу по зачистке территории, а также наносят удары по украинским силам, которые находятся за пределами региона, чтобы не допустить новых прорывов.

Обстрелы российских регионов

Сложная обстановка наблюдается и в других областях. Регулярно десятки беспилотников атакуют территорию России. Эта неделя не стала исключением. Произошло сразу несколько мощных атак.

Под ударом оказались Москва и Московская область. Это крупнейшая атака на столицу с начала СВО. В Минобороны сообщили о 34 беспилотниках. Из-за такой активности пришлось закрывать работу аэропортов. Рейсы не принимали Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Несмотря на то, что дроны подавили или уничтожили, без последствий не обошлось. Жители сообщали о пожарах в частных домах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о пострадавшей.

После падения беспилотника начался пожар Источник: MSK1.RU / Telegram

— В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации, — сказал Воробьев.

Еще более крупная атака произошла в Краснодарском крае. В Крымском районе обнаружили сразу 46 беспилотников. Однако обошлось без пострадавших. Глава района Сергей Лесь призвал местных не приближаться к обломкам, поскольку никогда нельзя исключить риск детонации.

Также беспилотники были замечены в Крыму, Белгородской, Курской, Брянской, Пензенской и Воронежской областях.

В свою очередь Минобороны ежедневно отчитывается об ударах по территории Украины. В списке поврежденных объектов аэродромы, места хранения и запуска ударных БПЛА, а также объекты энергетики, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса.

Обстановка в зоне СВО

Параллельно с отражением атак на российские регионы ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние семь дней удалось освободить сразу несколько населенных пунктов: Волченка, Ровнополь и Вознесенку в ДНР, а также Петропавловку и Колесниковку Харьковской области.

Впервые за долгое время российские военные показывают продвижение в районе Купянска (Харьковской области). Это один из ключевых логистических центров Украины. За счет него идет снабжение военных, атакующих приграничные регионы России. Как сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев, крупная группировка ВСУ может вскоре оказаться в окружении в результате российского наступления. По его словам, ВС РФ закрепляются на окраинах города и продвигаются на северо- и юго-восток, передает ТАСС.

Помимо прямых атак, ВСУ пытаются навести смуту в рядах военных. Разведка Украины пыталась заполучить вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1ВКС России.

Они хотели завербовать российского военного летчика. Операция провалилась. Украинские разведчики не только остались без вертолета, но и выдали позиции ПВО и места дислокации подразделений ВСУ.

Новые меры поддержки

В государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем внесены изменения. Участники спецоперации в возрасте до 35 лет получат приоритетное получение выплаты на покупку жилья. Ее размер составит 30% до 35% стоимости жилья. Полученные средства можно направить на покупку квартиры в новостройке, дома, строительство собственного жилья, первоначальный взнос по ипотеке или погашение ипотечного кредита.

Главный критерий для получения — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Кроме участников операции, такое право имеют молодые семьи с тремя и более детьми и молодые семьи, которые встали на учет для этого до 1 марта 2005 года.

Как сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, это не последняя мера поддержки для участников СВО.

— Им нужны дополнительные социальные гарантии, в том числе молодым людям, которые создали семьи и стали родителями. Они отстаивают интересы государства и крайне важно, чтобы их насущные квартирные вопросы были также решены, — сказал Мишустин.

Правительство также утвердило размеры единоразовых выплат раненым участникам спецоперации в зависимости от тяжести увечья, которые поручил разработать министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Теперь при легком увечии они составят от 100 тысяч рублей, за более серьезную травму заплатят миллион, а при очень серьезных последствиях для организма, например, ампутации выплата вырастет до 3 млн рублей. Затем президент России Владимир Путин увеличил порог до 4 млн рублей.

Переговоры и конец СВО

В международном поле тема СВО стала обсуждаться активнее с момента выборов в США. Заметно изменилась и политика партнеров Украины касательно завершения военного противостояния. Будущий президент США Дональд Трамп выступает за переговоры и окончание боевых действий, но пока остальные стороны конфликта не уверены в твердости его позиции.

Один из его главных сторонников бизнесмен Илон Маск подтверждает, что скоро Трамп доведет СВО до финала.

Россия готова выслушать предложения избранного президента Штатов по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Правда есть условие: это должно отличаться от позиции накачивания Киева оружием в ожидании, что Россия примет поражение.

Союзники Украины все больше склоняются в пользу территориальных уступков в пользу РФ. Будущие американские власти не рассматривают передачу Крыма Украине. Как заявил старший советник Трампа Брайан Ланза, Киев должен сосредоточиться на достижении мира, а не на возвращении территорий. Позднее агентство Reuters сообщило, что слова его не являются отражением позиции избранного президента США.

По данным The Washington Post (WP), Европа тоже склоняется к переговорам. При этом они готовы на территориальные уступки в обмен на безопасность. Однако они не уверены, как в итоге изменится позиция команды Трампа после инаугурации.

Похожей позиции придерживаются и в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента, неизвестно, будет ли новый лидер США придерживаться своих предвыборных обещаний.

При этом Associated Press пишет, что Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров в первую же неделю работы в качестве президента. Еще более ранние сроки называет президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, сделка по мирному соглашению между Россией и Украиной может быть достигнута еще до инаугурации Трампа. Он говорил с будущим президентом Штатов и тот убедил его в серьезности своих намерений. Более того, согласно данным Fox News, в ближайшее время Трамп назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. В России же нет такой должности. Путин лично курирует тему Украины, как верховный главнокомандующий. Пока контактов между США и Россией по теме спецоперации не было.