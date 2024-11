Был у Рэя Брэдбери, получил работу в Москве по записке, крестил детей с казаками: карьера и четыре свадьбы Дмитрия Диброва

«Дима, хочешь работать в Москве?» О семье и карьере

Но также при упоминании имени Дмитрия Диброва на ум приходит телеигра «Кто хочет стать миллионером?» Это калька с американского шоу Who wants to be a millionaire? В России телеигра изначально называлась «О, счастливчик!» и выходила на НТВ — с 1999 по 2001 год. Вести шоу начал Дибров. Потом оно переехало на Первый канал, но ведущим стал артист Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом). В 2008 году Дибров вернулся в качестве ведущего и задавал игрокам каверзные вопросы вплоть до 2022 года. С прошлого года телеигру стала вести певица Юлианна Караулова.