Путин назвал условия для переговоров и рассказал о ситуации в Курской области: главное про СВО

Разрушения в Шебекино после атаки ВСУ Источник: Настоящий Гладков / Telegram











Российские регионы атаковали десятки беспилотников. Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта, при этом в зоне спецоперации продолжается наступление. Владимир Путин выступил на БРИКС и сделал несколько заявлений о конце СВО.

Каждый день в зоне СВО происходит множество событий. Расскажем о самых главных, которые произошли за последние семь дней.

Что происходит в Курской области

В начале августа в регионе начались активные боевые действия. Сначала украинские военные обстреливали жилые районы, а затем перешли границу и взяли в заложники местных жителей.

Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области Источник: Минобороны РФ / Telegram

Выбить их не удается уже почти четыре месяца. В настоящее время в этих районах проходит операция по освобождению территорий, в то время как ВСУ продолжают попытки вторжения. За прошедшую неделю над Курской областью было сбито в том числе около 14 ракет ВСУ.

В некоторых населенных пунктах всё еще остаются украинские военные. Российская группировка наносит удары по их позициям в Дарьино, Зеленом Шляхе, Нижнем Клине, Новоивановке, Плехово и Свердликово, а также готовит плацдарм для начала боев в Судже (Курская область). Город находится в 70 километрах от границы с Украиной, именно через нее заходили солдаты ВСУ на территорию России.

На небезопасной территории до сих пор остаются люди. 19 жителей региона удалось спасти. По данным местных властей, в Кореневском районе — пять человек, семь — в Большесолдатском, и еще семь — в Суджанском.

За всё время боевых действий по Курскому направлению ВСУ потеряли больше 26 тысяч солдат и около двух тысяч единиц техники.

На этой неделе российские войска взяли под контроль хутора Колмаков и Дмитрюков в Курской области.

Источник: Минобороны РФ / Telegram

Сейчас основную группировку ВСУ блокировали и начинают уничтожать, рассказал президент Владимир Путин.

— Российская армия действует уверенно на всех направлениях, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек, — сообщил президент на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани.

Сейчас предпринимаются попытки разблокировать эту группу извне и прорваться изнутри, однако пока безуспешно.

— Российская армия приступила к ликвидации этой группировки, — заключил Владимир Путин.

По словам главы страны, сейчас потери ВСУ составляют около 26 тысяч человек на этом направлении за всё время.

Украинский лидер при этом сообщает о создании «буферной зоны» в Курской области. Также он рассказал, что обсуждал с военным командованием дальнейшие шаги по укреплению фронта, в том числе обеспечение войск вооружением и техникой.

Правительство России выделило 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области. Деньги взяты из резервного фонда и предназначены для людей, потерявших имущество первой необходимости. В зависимости от степени утраты имущества, выплаты составят 150 или 75 тысяч рублей на человека. Ранее на эти цели уже было выделено более 10 миллиардов рублей.

Обстрелы российских регионов

В других российских регионах тоже не всё спокойно. Самая крупная атака беспилотников на Россию произошла 20 октября. Силы ПВО за ночь перехватили 110 дронов Украины. Под удар попали не только приграничные регионы (Курская — 43 БПЛА, Белгородская — 7, Брянская — 6). Еще 27 беспилотников сбили над Липецкой область, 18 — над Орловской, 8 — над Нижегородской и один — над Московской областью.

— Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Нападение не обошло и культурную столицу России. Санкт-Петербург атаковали 19 октября.

А сегодня, 25 октября, помимо беспилотников, на территорию РФ прилетел воздушный шар, сообщили в Минобороны.

Большинство БПЛА не принесли разрушений, но один из ударов пришелся на тамбовское предприятие «Биохим», прогремел взрыв и началось возгорание, заявил глава региона Максим Егоров. Еще несколько заводов были атакованы в Тульской области.

— Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района, — написал в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Еще одной целью беспилотников за прошлую неделю стал «Кремний Эл» в Брянске (Смоленская область), где производят полупроводники и микросхемы.

— Тринадцать БПЛА самолетного типа, из которых три — реактивные, уничтожены на данный момент силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом. Пострадавших нет, — сообщил глава региона Александр Богомаз.

Это уже третья атака на завод Источник: BAZA / Telegram











Также на территории промышленного предприятия в Дзержинске (Нижегородская область) несколько сотрудников пожарной части, расположенной на территории. Они получили легкие осколочные ранения из-за падения обломков. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода был объявлен план «Ковер». Их закрывали из-за угрозы атаки беспилотников, несколько десятков рейсов задержали.

На саммите БРИКС в Казани журналист BBC News задал Владимиру Путину вопрос о стабильности и безопасности в России. Ведь до начала СВО не было атак дронов на российские регионы.

— Вы сказали про удары дронов и так далее. Да, этого не было, но была худшая ситуация. Она заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения со странами западного мира всё время указывали на свое место. Я могу вам совершенно определенно это сказать. Так вроде всё ласково, но в принципе нам всегда показывали свое место! И это место в конечном счете привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, — ответил президент.

Белгородская область

Сильнее всего от беспилотников страдают жители Белгородской области. Регион почти в ежедневном режиме страдает от массированных налетов. На этой неделе там скончался мужчина, который 12 октября получил ранения от удара беспилотника. Вчера, 24 октября, погиб еще один местный житель из поселка Октябрьского. Там беспилотник повредил жилой многоквартирный дом.

В доме выбило окна Источник: Настоящий Гладков / Telegram











Этот же поселок ВСУ трижды атаковали 19 октября.

— Пострадали 4 мирных жителя. Среди них 12-летняя девочка, которая была госпитализирована в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказания медицинской помощи две женщины были направлены на амбулаторное лечение. Повреждены 39 частных домов, 7 надворных построек и 28 автомобилей, — написал глава области Вячеслав Гладков.

Атаки на Белгородскую область продолжаются Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Наступление в зоне СВО

Параллельно с возвращением территорий в Курской области российские военные наступают на нескольких направлениях в зоне спецоперации. За неделю, по данным Минобороны, удалось освободить Зоряное, Новосадовое, Серебрянку, Николаевку, Нетайлово и Первомайское в ДНР.

Кроме того, 19 октября в аэропорту Подмосковья приземлился самолет, на борту которого находились 95 освобожденных из украинского плена российских военнослужащих. Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле «95 на 95» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

После возвращения домой военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Работа армии России на Донецком направлении Источник: Минобороны РФ / Telegram

Другие военные ведут бои городе Селидово в ДНР. Его считают стратегически важным пунктом, потому что город служит логистическим коридором для снабжения украинской группировки в Донбассе. Падение Селидово может иметь катастрофические последствия для украинских войск, лишая их координации с другими группировками на фронте. По последним данным, российские войска активно продвигаются, вытесняя украинские силы к востоку и югу, а украинские бойцы уже начали отступать.

Сейчас на полях СВО российские военные применяют новую тактику, которая помогла быстро окружить Угледар в ДНР и освободить его. Для этого окружают город с севера и юга, оставляя коридор для отступления противника, который находится под контролем российских военных.

Однако недавно появилась информация, что не только российские военные участвуют в спецоперации, а еще бойцы из Северной Кореи. В доказательство этого иностранные СМИ приводили спутниковые снимки. На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин ответил на вопрос об этом следующее:

— Снимки — вещь серьезная, если есть снимки, значит, они что-то отражают, — сказал президент. При этом он не подтвердил и не опроверг информацию о северокорейских войсках в России.

Неделей ранее Путин также рассуждал о сроках конца СВО. Теперь об этом заговорил Международный валютный фонд (МВФ). Он прогнозирует, что конфликт на Украине может закончиться в середине 2026 года. В сообщении МВФ говорится, что из-за ухудшения социальных и экономических условий и нехватки рабочей силы украинские власти будут вынуждены увеличить оборонные расходы в бюджете на следующий год.

Заявления Путина о конце СВО и переговорах

На пресс-конференции президента Владимира Путина еще раз обсудил ход СВО.

— Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами, — сказал президент.

Президент отметил, что на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с мирной инициативой выступили представители КНДР и Бразилии. Многие страны, входящие в БРИКС, также поддерживают эту идею. Россия при этом готова к мирным переговорам. Однако предыдущие предложения о мирном урегулировании не переросли в полноценный диалог.

Зеленский строит новый «план победы» и предлагает «первый шаг» к урегулированию

Украинский президент Владимир Зеленский в это время разрабатывает новый стратегический «план победы», основанный на внутренних ресурсах страны, без внешних вмешательств. Он станет альтернативой существующему «плану победы» и будет направлен на усиление внутренних ресурсов, обороны, экономики и социальной политики Украины.

Параллельно с этим украинский лидер предложил первый шаг к завершению боевых действий.