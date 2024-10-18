НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

2 м/c,

ю-з.

 763мм 96%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
Активы Тарана
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Почему все мосты в ремонте
Корги-флорист
Ищем тёплые пальто
Язык подростков
Новости в Telegram
Страна и мир подробности И бюст императрицы с иконами. Эксклюзивные кадры обыска московской квартиры жены экс-мэра Сочи — изъяли кучу денег и драгоценностей

И бюст императрицы с иконами. Эксклюзивные кадры обыска московской квартиры жены экс-мэра Сочи — изъяли кучу денег и драгоценностей

Все счета Копайгородского и аффилированных с ним людей арестованы, деньги нашли даже в цветочном горшке

2 825
19 комментариев

Осунулся и зарос, лоск мгновенно слетел с бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского после ареста. А ведь он привык одеваться с иголочки в самых дорогих магазинах. Не такую «карьеру» ему предрекали после стремительной отставки в мае этого года. Кто-то говорил, что Копайгородский может возглавить администрацию Краснодара, кто-то полагал, что даже края, некоторые вообще считали, что он уйдет на повышение в Москву.

Молодой, перспективный, с тремя высшими образованиями, одно из них военное, в марте этого года Алексею Сергеевичу исполнилось всего 39 лет, но уже с опытом — он успел поработать директором департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, вице-губернатором региона, а потом и мэром сложного курортного города. Просто головокружительная карьера. Администрацию Сочи Копайгородский возглавил в сентябре 2019 года, когда ему было всего 34 года. Тогда сочинцы даже обрадовались — молодой, значит, креативный и открытый, но не тут-то было. Уже через год от Сочи «отщипнули» Имеретинку и окрестности, и она стала федеральной территорией Сириус, мнение сочинцев никто не спросил, Копайгородский вообще сделал вид, что он не при делах. Он вообще часто делал такой вид. И старался лишний раз не общаться с местными жителями.

Сейчас Алексей Сергеевич находится в СИЗО. 15 октября Московский городской суд, куда защита обратилась с апелляцией на арест бывшего чиновника, оставил под стражей экс-мэра, обвиняемого по делу о растрате. Сам Копайгородский участвовал в судебном заседании по видеосвязи из московского следственного изолятора № 2.

— Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения, — говорится в решении суда. Алексей Копайгородский останется под арестом до 18 ноября, так 26 сентября решил Мещанский районный суд Москвы. Подробности — в материале наших коллег из SOCHI1.RU.

Копайгородский участвовал в заседании по видеосвязи

Копайгородского обвиняют в хищении двух земельных участков и дома стоимостью 3 миллиона 700 тысяч рублей. Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей). Так, бывшему мэру курорта грозит до 10 лет лишения свободы.

Алексей Сергеевич редко улыбался

Новая жена

Тот момент, когда Копайгородский поменял жену, сочинцы упустили. Предыдущая была красивая — Анастасия Гредина, дочь известного в крае бизнесмена, у бывших супругов двое детей.

С Анастасией у Алексея двое детей

В 2022 году по городу поползли слухи, что мэр, ранее прекрасный семьянин, связался с некой ясновидящей Яниной, которая руководит его решениями, в том числе по руководству городом. Некоторые СМИ об этом даже написали. В принципе, менять женщин или нет — это личное дело каждого, даже мэра, но именно после ареста Копайгородского всплыла информация, что жена у него теперь другая — Янина Копайгородская (он же Хотинская, она же Довлатова, она же Давлатхуджаева) — мать пятерых детей, участник СВО, волонтер, продюсер проекта «Дети войны» RT. И тогда стало понятно, что дыма без огня не бывает, а слухи были вовсе не слухами.

Кстати, сам Копайгородский и его Янина подавали иски о защите чести и достоинства к двум жительницам Владивостока, которые на своих страницах во «ВКонтакте» опубликовали информацию о том, что мэр Сочи связался с прорицательницей, которая влияет на все его решения, а также регистрирует на нее свое имущество. Суд тогда встал на сторону Копайгородских и обязал ответчиц удалить статьи.

После отставки с поста мэра Алексей и Янина ушли на СВО, он — использовать свое военное образование, она — помогать детям. А перед этим им же передали свой дом в Сочи. Янина Копайгородская разместила на своей странице во «ВКонтакте» профессионально снятый сюжет, как передавала свое шикарное жилье фонду «Мир детства». К видеообзору дома она приложила одну страницу договора дарения, в котором сказано, что фонду передаются три дома и два участка в селе Верховском Хостинского района. Судя по документу, вся недвижимость принадлежала Янине. Именно этот дом, а вернее, участок под ним и лег в основу обвинения уголовного дела в отношении Копайгородского. Свой щедрый поступок Копайгородские не афишировали, якобы чтобы из благого дела не делать пиар.

Мать 5 детей, благотворительница, участница СВО Янина Копайгородская

— Кто б мог подумать, что тот самый подаренный дом, точнее, прирезанные к нему шесть соток, приобретенные мною по рыночной цене, станут причиной заказного уголовного дела против Алексея Сергеевича. 25 сентября рано утром, до смерти перепугав детей, в дом пришли сотрудники полиции, устроив маски-шоу, — написала жена бывшего мэра. Она отметила, что дом, принадлежащий фонду «Мир детства», находится под арестом. Своего мужа она называет героем, который после отставки пошел не в ресторан, а в окопы. А вот следователи его таковым не считают. В материалах дела описана схема, в которой фигурируют льготники и новая жена бывшего мэра.

— С 1 января по 23 августа 2022 года Копайгородский дал поручение образовать два земельных участка (787 кв. м каждый) для постановки на учет для последующего переоформления на подконтрольных лиц. Участки впоследствии были проданы за 47 тысяч рублей каждый учителю Рассадиной и врачу Казаковой, которые относились к льготной категории граждан, — говорится в деле. Там же отмечается, что адвокат Полина Чернышенко официально купила земельные участки за 7 миллионов рублей каждый, а потом перепродала один участок супруге мэра Янине Копайгородской за ту же сумму. Следствие считает, что цена в четыре раза превысила кадастровую стоимость участка. Цена каждого участка составляет 1 874 649 рублей, следует из документов.

Иконы, деньги, император с императрицей

В распоряжении SOCHI1.RU оказалось небольшое видео обыска в московской элитной квартире на Цветном бульваре, которая, по данным источника, принадлежит Янине Копайгородской. Напомним, 3 октября Мещанский районный суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество родных бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Речь идет о его жене Янине и матери Галине, а также о других аффилированных лицах.

Стол во время обыска ломился от денег

Именно в этой квартире изъяли бюсты Николая II и императрицы Александры Федоровны и икону Николая II. Адвокат подчеркивала в беседе с ТАСС, что эти вещи не имеют никакой материальной ценности, а сама Копайгородская сейчас находится в зоне СВО. По данным источника редакции, Янина Копайгородская живет в гостинице «Балчуг», а в квартире, где изъяли кучу наличности, — ее сын.

— Квартира Янины — 320 квадратных метров, примерная ее стоимость — 230 миллионов рублей. Это отдельно стоящий дом за цирком Никулина, в самом центре Москвы. У нее изъяли 47 миллионов рублей — они были в цветочном горшке и в двух коробках от обуви, серебренные канделябры Николая II, бюсты мраморные его и его супруги, очень много часов, икон и других культурных ценностей, — рассказал источник.

Элитный дом на Цветном бульваре

Пострадал от любви

Бывший сотрудник администрации Сочи на условиях анонимности поделился с корреспондентом SOCHI1.RU своим мнением о ситуации с Копайгородским. Он уверен, что по служебной лестнице Алексея Сергеевича продвигал его бывший тесть, а после развода, возможно, «включил обратный процесс».

— Как говорится, сердцу не прикажешь, Алексей Сергеевич — такой же человек, как и все. Его окружение, конечно, шокировано. Янина — яркая женщина, но и Анастасия ничуть не хуже. Но это уже его личное дело. Я надеюсь, что следователи и суд разберутся во всём и вынесут справедливое решение, — отметил бывший сотрудник мэрии.

СМИ пишут, что Янина окончила Тольяттинский государственный университет по специальности «управление дошкольным образованием». Какое-то время посветила себя педагогической деятельности и работе с детьми — в сфере дошкольного и школьного образования. В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью. Является инициатором и координатором ряда проектов в сфере благотворительности. Потом с предыдущим мужем переехала в Геленджик, а позже — в Сочи.

Бизнесом Янина плотно занялась в 2023 году. По информации из открытых источников, в 2010 году она учредила ООО «ТМ Отражение», которое занималось гостиничным бизнесом. В марте 2018 года, еще до знакомства с Копайгородским, она зарегистрировала еще одно ООО  — «Хюгге» — под ресторанный бизнес. В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе есть одноименный ресторан. Но ее бизнес стал активно развиваться именно в 2023 году — в сентябре она открыла ООО «Бизнес Комфорт — Юг» и решила заняться арендой и лизингом автомобилей. Правда, по всей видимости, бизнес не пошел, рейтинг у предприятия, по данным сайта Rusprofile, низкий, а за долги открыто 13 производств. В октябре Янина Копайгородская регистрирует ООО «Алекс» (уж ни в честь ли нового мужа?) и собирается заниматься парикмахерскими услугами. У двух этих ООО серьезный стартовый капитал: у одного — 111 миллионов рублей, у другого — 9,9 миллиона. В январе этого года Янина Копайгородская открыла еще одно ООО — «Империя» — и снова для гостиничного бизнеса. Сейчас все ее активы арестованы, даже те, что хранились в коробках от обуви и в цветочных горшках.

ПО ТЕМЕ
Сочи Алексей Копайгородский Администрация Сочи Уголовное дело против чиновника Бывший мэр Сочи Обыски Жена мэра
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
mirror
39 минут
Покажут ещё пару раз, да и отпустят даже без условки, на повышение пойдёт. СВОих не брсают.
Гость
48 минут
это даже не "верхушка айсберга", это снежинка на той верхушке.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Олег,49

Стас,34

Елена,60

Сергей,35

Love is,32

Ирина,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление