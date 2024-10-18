И бюст императрицы с иконами. Эксклюзивные кадры обыска московской квартиры жены экс-мэра Сочи — изъяли кучу денег и драгоценностей

Источник: Sochi.ru











Осунулся и зарос, лоск мгновенно слетел с бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского после ареста. А ведь он привык одеваться с иголочки в самых дорогих магазинах. Не такую «карьеру» ему предрекали после стремительной отставки в мае этого года. Кто-то говорил, что Копайгородский может возглавить администрацию Краснодара, кто-то полагал, что даже края, некоторые вообще считали, что он уйдет на повышение в Москву.

Молодой, перспективный, с тремя высшими образованиями, одно из них военное, в марте этого года Алексею Сергеевичу исполнилось всего 39 лет, но уже с опытом — он успел поработать директором департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, вице-губернатором региона, а потом и мэром сложного курортного города. Просто головокружительная карьера. Администрацию Сочи Копайгородский возглавил в сентябре 2019 года, когда ему было всего 34 года. Тогда сочинцы даже обрадовались — молодой, значит, креативный и открытый, но не тут-то было. Уже через год от Сочи «отщипнули» Имеретинку и окрестности, и она стала федеральной территорией Сириус, мнение сочинцев никто не спросил, Копайгородский вообще сделал вид, что он не при делах. Он вообще часто делал такой вид. И старался лишний раз не общаться с местными жителями.

Сейчас Алексей Сергеевич находится в СИЗО. 15 октября Московский городской суд, куда защита обратилась с апелляцией на арест бывшего чиновника, оставил под стражей экс-мэра, обвиняемого по делу о растрате. Сам Копайгородский участвовал в судебном заседании по видеосвязи из московского следственного изолятора № 2.

— Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения, — говорится в решении суда. Алексей Копайгородский останется под арестом до 18 ноября, так 26 сентября решил Мещанский районный суд Москвы. Подробности — в материале наших коллег из SOCHI1.RU.

Копайгородский участвовал в заседании по видеосвязи Источник: Суды общей юрисдикции Москвы / Telegram

Копайгородского обвиняют в хищении двух земельных участков и дома стоимостью 3 миллиона 700 тысяч рублей. Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей). Так, бывшему мэру курорта грозит до 10 лет лишения свободы.

Алексей Сергеевич редко улыбался Источник: Sochi.ru











Новая жена

Тот момент, когда Копайгородский поменял жену, сочинцы упустили. Предыдущая была красивая — Анастасия Гредина, дочь известного в крае бизнесмена, у бывших супругов двое детей.

С Анастасией у Алексея двое детей Источник: Sochi.ru











В 2022 году по городу поползли слухи, что мэр, ранее прекрасный семьянин, связался с некой ясновидящей Яниной, которая руководит его решениями, в том числе по руководству городом. Некоторые СМИ об этом даже написали. В принципе, менять женщин или нет — это личное дело каждого, даже мэра, но именно после ареста Копайгородского всплыла информация, что жена у него теперь другая — Янина Копайгородская (он же Хотинская, она же Довлатова, она же Давлатхуджаева) — мать пятерых детей, участник СВО, волонтер, продюсер проекта «Дети войны» RT. И тогда стало понятно, что дыма без огня не бывает, а слухи были вовсе не слухами.

Кстати, сам Копайгородский и его Янина подавали иски о защите чести и достоинства к двум жительницам Владивостока, которые на своих страницах во «ВКонтакте» опубликовали информацию о том, что мэр Сочи связался с прорицательницей, которая влияет на все его решения, а также регистрирует на нее свое имущество. Суд тогда встал на сторону Копайгородских и обязал ответчиц удалить статьи.

После отставки с поста мэра Алексей и Янина ушли на СВО, он — использовать свое военное образование, она — помогать детям. А перед этим им же передали свой дом в Сочи. Янина Копайгородская разместила на своей странице во «ВКонтакте» профессионально снятый сюжет, как передавала свое шикарное жилье фонду «Мир детства». К видеообзору дома она приложила одну страницу договора дарения, в котором сказано, что фонду передаются три дома и два участка в селе Верховском Хостинского района. Судя по документу, вся недвижимость принадлежала Янине. Именно этот дом, а вернее, участок под ним и лег в основу обвинения уголовного дела в отношении Копайгородского. Свой щедрый поступок Копайгородские не афишировали, якобы чтобы из благого дела не делать пиар.

Мать 5 детей, благотворительница, участница СВО Янина Копайгородская Источник: Янина Копайгородская / Vk.com











— Кто б мог подумать, что тот самый подаренный дом, точнее, прирезанные к нему шесть соток, приобретенные мною по рыночной цене, станут причиной заказного уголовного дела против Алексея Сергеевича. 25 сентября рано утром, до смерти перепугав детей, в дом пришли сотрудники полиции, устроив маски-шоу, — написала жена бывшего мэра. Она отметила, что дом, принадлежащий фонду «Мир детства», находится под арестом. Своего мужа она называет героем, который после отставки пошел не в ресторан, а в окопы. А вот следователи его таковым не считают. В материалах дела описана схема, в которой фигурируют льготники и новая жена бывшего мэра.

— С 1 января по 23 августа 2022 года Копайгородский дал поручение образовать два земельных участка (787 кв. м каждый) для постановки на учет для последующего переоформления на подконтрольных лиц. Участки впоследствии были проданы за 47 тысяч рублей каждый учителю Рассадиной и врачу Казаковой, которые относились к льготной категории граждан, — говорится в деле. Там же отмечается, что адвокат Полина Чернышенко официально купила земельные участки за 7 миллионов рублей каждый, а потом перепродала один участок супруге мэра Янине Копайгородской за ту же сумму. Следствие считает, что цена в четыре раза превысила кадастровую стоимость участка. Цена каждого участка составляет 1 874 649 рублей, следует из документов.

Иконы, деньги, император с императрицей

В распоряжении SOCHI1.RU оказалось небольшое видео обыска в московской элитной квартире на Цветном бульваре, которая, по данным источника, принадлежит Янине Копайгородской. Напомним, 3 октября Мещанский районный суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество родных бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Речь идет о его жене Янине и матери Галине, а также о других аффилированных лицах.

Стол во время обыска ломился от денег Источник: SOCHI1.RU

Именно в этой квартире изъяли бюсты Николая II и императрицы Александры Федоровны и икону Николая II. Адвокат подчеркивала в беседе с ТАСС, что эти вещи не имеют никакой материальной ценности, а сама Копайгородская сейчас находится в зоне СВО. По данным источника редакции, Янина Копайгородская живет в гостинице «Балчуг», а в квартире, где изъяли кучу наличности, — ее сын.

— Квартира Янины — 320 квадратных метров, примерная ее стоимость — 230 миллионов рублей. Это отдельно стоящий дом за цирком Никулина, в самом центре Москвы. У нее изъяли 47 миллионов рублей — они были в цветочном горшке и в двух коробках от обуви, серебренные канделябры Николая II, бюсты мраморные его и его супруги, очень много часов, икон и других культурных ценностей, — рассказал источник.

Элитный дом на Цветном бульваре Источник: Realty.ru











Пострадал от любви

Бывший сотрудник администрации Сочи на условиях анонимности поделился с корреспондентом SOCHI1.RU своим мнением о ситуации с Копайгородским. Он уверен, что по служебной лестнице Алексея Сергеевича продвигал его бывший тесть, а после развода, возможно, «включил обратный процесс».

— Как говорится, сердцу не прикажешь, Алексей Сергеевич — такой же человек, как и все. Его окружение, конечно, шокировано. Янина — яркая женщина, но и Анастасия ничуть не хуже. Но это уже его личное дело. Я надеюсь, что следователи и суд разберутся во всём и вынесут справедливое решение, — отметил бывший сотрудник мэрии.

СМИ пишут, что Янина окончила Тольяттинский государственный университет по специальности «управление дошкольным образованием». Какое-то время посветила себя педагогической деятельности и работе с детьми — в сфере дошкольного и школьного образования. В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью. Является инициатором и координатором ряда проектов в сфере благотворительности. Потом с предыдущим мужем переехала в Геленджик, а позже — в Сочи.