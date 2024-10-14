Если Тай — не рай, да и Сочи — не очень: где новосибирцам провести новогодние каникулы — рассматриваем варианты в России

Места для зимнего отдыха есть на Западе, Востоке и в самом центре России Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Новый год — время для отдыха и путешествий, и в России есть множество замечательных мест для насыщенных каникул и ярких впечатлений. Мы решили изучить экзотические для новосибирцев направления — на Байкал, в Калининград и на Камчатку. Как говорится: не Алтаем единым. Каждый из вариантов уникален по-своему, в том числе и бюджетом. Например, не во все регионы можно добраться поездом, а билеты на самолет обойдутся не дешево. Корреспондент НГС изучил перспективы новогоднего отдыха на Западе, Востоке и в географическом центре страны. Рассказываем, в какие суммы обойдутся такие путешествия.

Байкал — наиболее доступная локация для новосибирцев Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Байкал: магия льда и тишины

Озеро Байкал своей геолокацией формально захватывает два региона: Сибирь с южной стороны и Дальний Восток, к которому Бурятия была присоединена в 2018 году, с севера. С точки зрения комфортной логистики для путешествия из Новосибирска, до Байкала удобнее добраться через Иркутск. Перелет из Толмачево обойдется примерно в 20 000 рублей туда-обратно и займет около 2 часов. Для тех, кто предпочитает романтику поездов, доступен вариант поездки железной дорогой. Стоимость составит около 3 500 рублей за плацкарт, 5 500 за место в купе и порядка 11 000 за высокий уровень комфорта в СВ. Но при выборе поезда приготовьтесь к долгому пути — около 34 часов в дороге.

Где жить

Остановиться на Байкале можно в самом Иркутске или во множестве гостиниц и баз, которые расположены буквально вдоль линии берега. В первом случае для поездки на озеро вам придется тратить не менее 1,5 часов. Поэтому более интересным кажется вариант поселиться на базе. Вся экзотика Байкала именно в его непосредственной близости и мощи. Мы остановились на более-менее бюджетных вариантах гостиниц. Не лакшери, но и не совсем аскетичное сибирское бунгало.

В поселке Листвянка гостиницы расположены прямо на берегу Байкала Источник: Экстрагид / extraguide.ru











Гостиницы среднего уровня — стоимостью от 2 500 до 5 000 рублей за ночь, хостелы и бюджетные отели — от 800 до 1 500 рублей за ночь, квартиры и дома посуточно — от 2 000 до 4 000 рублей. Цены актуальны на октябрь 2024 года.

Что посмотреть

Зимой Байкал превращается в одно из самых уникальных природных мест на планете. Огромные ледяные поля, кристально чистый лед и потрясающие виды делают его настоящей Меккой для фотографов и любителей активного отдыха.

Катание на коньках по льду Байкала — это особый формат развлечения. Толщина льда позволяет выдерживать вес автомобилей, а прозрачность создает эффект, будто вы парите над бездной. Жутковато, но завораживающе.

По льду Байкала можно покататься на лодке на воздушной подушке Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Экскурсии на хивусе — лодке на воздушной подушке. За 10 000 рублей можно отправиться в 7-часовую поездку в бухту Песчаную, где вас ждут ледяные пещеры и природные скульптуры.

В поселке Листвянка можно посетить Байкальский музей и познакомиться с флорой и фауной уникального озера, подняться на Камень Черского, с которого открываются впечатляющие виды, а также покататься на снегоходах, стать участником ледовых джип-сафари и отведать настоящего омуля — байкальского эндемика, который в естественной среде водится только здесь.

Прогулки по ледяным гротам и пещерам Байкала — особый формат отдыха Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Остров Ольхон — крупнейший остров Байкала, окруженный живописными скалами и ледяными пейзажами. Малое море, отделяющее остров от материка, славится своими разноцветными льдами и потрясающими видами. Ольхон — это центр бурятской культуры, где можно увидеть сакральные места шаманов и почувствовать особые энергии.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге — это поездка по исторической железной дороге, которая окружает южную часть Байкала и позволяет увидеть великолепные пейзажи, озера и горы. Правда это удовольствие не из дешевых: взрослый билет стоит от 7 400 или 8 300 рублей, а детский 6 300 или 7 200 в зависимости от места с видом на озеро или горы.

Байкал — это место силы и ярких впечатлений и зимой, и летом Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











А еще есть шанс попробовать знаменитый «байкальский поцелуй» — неоднозначную туристическую традицию, котрую требуют запретить местные жители.

На озере Байкал местные туроператоры для туристов придумали традицию под названием «Поцелуй Байкала». Во льду сверлят лунку, наливают туда алкоголь и выпивают через трубочку.

Как одеваться

Зимы в Иркутске вполне сибирские. Новосибирцы там не испытают климатического шока. Небольшой проблемой может оказаться достаточно сильный ветер с просторов Байкала, который в сочетании с морозом доставит определенный дискомфорт.

Калининград: европейское очарование России

Калининград — это кусочек Европы в России Источник: Большая страна / bolshayastrana.com











Калининград — это кусочек Европы в России с атмосферой старинных городов. Перелет из Новосибирска и обратно обойдется в районе 50 000 рублей на человека. Прямой рейс займет около 8-9 часов. Прямого железнодорожного сообщения из-за географического положения нет: Калининград с двух сторон окружен Литвой и Польшей, а с третьей — Балтийским морем.

Билеты в Калининград обойдутся около 50 000 рублей туда-обратно Источник: Aviasales / aviasales.ru











Где жить

В Калининграде найдутся варианты размещения для любого бюджета, но мы рассмотрим средний сегмент. Отели предлагают номера по цене от 3 000 до 6 000 рублей за ночь. Более бюджетные варианты гостиниц и хостелы обойдутся от 1 200 до 2 000 рублей за ночь. Аренда квартир и апартаментов посуточно будет стоит 2 500 — 5 000 рублей. Напомним, это категория цен на октябрь 2024 года. Если планировать новогодние каникулы в Калининграде, то стоит готовиться к росту стоимости и позаботиться о бронировании заранее.

Зима в Калининграде теплая, мороз в 10 градусов считается практически экстремальным Источник: Большая страна / bolshayastrana.com











Что посмотреть

Зато здесь действительно можно ощутить атмосферу Старого Света и наслаждаться разнообразием архитектуры и природы. «Маст хэв» для туриста — это природные и искусственные объекты со своей историей.

Куршская коса — уникальное природное явление, созданное из песчаных дюн и сосновых лесов. Танцующий лес и поющие пески добавляют мистики этому месту, а виды на Балтийское море захватывают дух.

Балтийское море не замерзает круглый год Источник: Большая страна / bolshayastrana.com











Светлогорск и Янтарный — живописные курортные города с немецкой архитектурой. Здесь можно попробовать свежую рыбу, только что выловленную из Балтийского моря.

Остров Канта — идеальное место для знакомства с историей города. Величественный Кафедральный собор поражает архитектурой, а органные концерты создают особую атмосферу. Стоимость билетов на концерт варьируется от 300 до 600 рублей. Обязательно посетите Рыбную деревню — живописный комплекс в стиле старого города, где много уютных кафе и прогулочная набережная.

Старинные крепости и форты — точка притяжения для туристов Источник: Большая страна / bolshayastrana.com











Также заслуживают внимания старинные Форт №5 и Башня Дона с Музеем янтаря. Здесь вам предложат интерактивные экспозиции и экскурсии, которые погружают в историю Пруссии. Стоимость посещения обычно составляет от 200 до 400 рублей.

Для любителей искусства и истории Калининградский музей изобразительных искусств станет настоящей находкой. Здесь проходят выставки как классического, так и современного искусства, а также мастер-классы. Билеты в музей стоят около 200 рублей.

Зимой особенно волшебно выглядят средневековые замки региона, такие как Шаакен, Вальдау и Инстербург. Они предлагают не только экскурсии, но и костюмированные представления. Стоимость входа в замки и на мероприятия может варьироваться от 300 до 600 рублей.

Калининград — это город для прогулок и погружения в историю Источник: Большая страна / bolshayastrana.com











Для любителей активного отдыха спортивно-туристический комплекс «Горка» — отличное место для катания на лыжах, сноуборде или тюбингах. Стоимость аренды оборудования и пропусков на трассы составляет от 500 до 1500 рублей в зависимости от выбранных услуг.

Как одеваться

Здесь зима принципиально отличается от сибирской. В декабре-январе среднесуточная температура -2 — 0 градусов. Снега может не быть вовсе. Теплый пуховик там точно не понадобится, однако стоит учитывать влажность, которая при нуле и ниже создает эффект промозглости.

Камчатка: край вулканов и термальных источников

Камчатка — край вулканов, океана и дикой природы Источник: Камчатское бюро путешествий и экскурсий / kam-travel.ru











Перелет из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский стоит от 35 000 до 55 000 рублей туда-обратно, а время в пути составляет примерно 8-9 часов в один конец. Поезда не ходят из-за отсутствия железнодорожного сообщения с материковой частью России.

На Камчатку — только самолетом Источник: Aviasales / aviasales.ru











Где жить

Учитывая уникальность региона, стоимость проживания здесь немного выше, чем на материке. Отели и гостиницы среднего класса — от 4 000 до 8 000 рублей за ночь, хостелы — от 1 500 до 3 000 рублей. Аренда частных квартир и домов — от 3 500 до 6 000 рублей в сутки.

Что посмотреть

Вулканы Авачинский, Корякский и Ключевская сопка доступны для однодневных экскурсий и восхождений. Мутновский и Горелый — это действующие вулканы. Экскурсии туда — это редкая возможность увидеть одну из мощнейших геотермальных стихий в действии. Для любителей экстрима Камчатка предлагает зимние восхождения.

Tripadvisor / tripadvisor.ru Источник: Горячие источники — настоящая экзотика для зимнего отдыха











Горячие источники Паратунки — идеальны для купания после долгих прогулок. Это естественные бассейны, окруженные заснеженными горами. Температура воды в источниках 39-70 градусов. Посидеть зимой под открытым небом в горячей ванне с видом на заснеженные горы — это настоящая экзотика.

Авачинская бухта и круизы по Тихому океану, где можно встретить дельфинов, косаток и даже китов. Это редкая возможность увидеть животных в их естественной среде. Камчатка зимой — это также прекрасное место для наблюдения за дикой природой. Здесь часто устраивают фотоохоту за снежными баранами, лисами, росомахами и медведями, которые могут выходить на зимнюю прогулку.

Даже зимой на Камчатке можно отправиться в экскурсионный круиз по Тихому океану Источник: Камчатское бюро путешествий и экскурсий / kam-travel.ru











Катание на снегоходах — один из самых популярных видов активного отдыха на Камчатке. Эти туры позволяют путешественникам исследовать заснеженные леса, долины и горные перевалы, вулканы и ледяные пещеры. Популярные маршруты включают поездки к Авачинскому перевалу и области вулканов, где открываются потрясающие виды на заснеженные вершины и панорамы Тихоокеанского побережья.

Отдыхающие могут покататься на снегоходах по горным склонам Источник: Камчатское бюро путешествий и экскурсий / kam-travel.ru или на собачьих упряжках Источник: Камчатское бюро путешествий и экскурсий / kam-travel.ru

Поездки на собачьих упряжках не только захватывающе развлечение, но и исторически значимое направление для Камчатки. Под руководством опытных каюров вы научитесь управлять упряжкой и сможете почувствовать силу и выносливость хаски и маламутов, которые повезут вас сквозь снежные просторы.

Для тех, кто интересуется вулканологией и природой Камчатки, стоит посетить музей «Вулканариум». Это место дает возможность глубже понять процессы, происходящие в недрах Земли, и узнать о структуре активных вулканов региона. Экспозиции музея интерактивны и подходят как для взрослых, так и для детей.

Как одеваться

Средняя температура на Камчатке в январе около -14 — -15 градусов. Но и привычные нам -30 здесь также запросто могут «давануть». А в горах столбик термометра опускается и до -50. Так что к поездке надо подойти ответственно и как следует утеплиться.

Выбираем по бюджету

Каждое из этих направлений — Байкал, Калининград и Камчатка — представляет собой уникальный уголок России, где можно встретить Новый год по-настоящему ярко и незабываемо. Будь то катание на байкальском льду, прогулки по историческим улочкам Калининграда или встречи с вулканами Камчатки — каждый найдет то, что сделает эти праздники особенными. Важно рассчитать семейный или личный бюджет и планировать поездку заранее. Чем ближе Новый год, тем стремительные будут расти цены на билеты и жилье.