НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 755мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19

Как попасть бесплатно на концерт Полины Гагариной

Сибиряки — про работу в офисе
Турфирма кинула 20 россиян
Что интересного в стране
Новосибирцы делят дорогу с баней «Емеля»
Золотой фонд домов Новосибирска
Почему сибирячки не рожают
Откуда берётся усталость
Новости в Telegram
Недвижимость обзор Ёлка, караоке, каток во дворе: какие коттеджи можно арендовать на Новый год — за праздничную ночь просят до 160 тысяч рублей

Ёлка, караоке, каток во дворе: какие коттеджи можно арендовать на Новый год — за праздничную ночь просят до 160 тысяч рублей

Обзор вариантов с ценами и условиями — шуметь нельзя, но курить разрешили

769
4 комментария

Выясняем, сколько стоит арендовать коттедж на Новый год

Не успеем оглянуться, наступит Новый год — осталось-то всего три месяца. Как говорится, готовь сани летом (в нашем случае осенью). Аренда загородных домиков обычно начинается сильно загодя, и это хорошая альтернатива для тех, кто устал из года в год отмечать праздник дома. Чем раньше вы забронируете коттедж, тем лучше: ближе к дате стоимость подскочит, а количество вариантов заметно уменьшится.

Среди многообразия сервисов по поиску недвижимости мы решили обратиться к самому популярному. На сайте «Авито» указали интересующие нас даты: 31.12.24—01.01.25, выбрали количество гостей: пять (небольшая компания или семья), плюс двое детей школьного возраста. Обязательным пунктом указали баню.

Итого — 14 объявлений, от небольших уютных домиков до кирпичных строений, напоминающих отель. Не все арендодатели успели отредактировать описание: у многих указаны цены обычных дней, о праздниках — ни слова. Средняя цена за аренду начинается от 15 тысяч рублей за сутки. Впрочем, вступая в переписку с хозяином, обнаруживается, что аренда в Новый год заметно выше.

Аренда этого дома в Новый год обойдется вам в 180 200 рублей

К примеру, двухэтажный гостевой дом в районе Барышево предлагают снять за 180 200 рублей. Судя по фото, дом комфортабельный: два этажа, четыре комнаты, детская, большой зал и кухня — есть где разгуляться, подойдет для большой компании.

Разрешается устроить вечеринку, но не сильно при этом шуметь. И что удивительно: в доме можно курить. Вероятно, речь идет о кальянах и электронных испарителях.

Комната располагает к празднику

Аккуратный двухэтажный коттедж в селе Ленинское предлагают за 95 тысяч рублей в сутки для новогодней ночи, и по 22 тысяч — в праздничные дни. Небольшие, но вполне комфортные для отдыха комнаты. Из плюсов — бассейн с подогревом в доме.

Так выглядит большой зал дома за 75 тысяч рублей в сутки — достаточно места для вечеринки

Банкет под ключ предлагают в доме за 75 тысяч рублей в сутки. Кирпичный коттедж находится недалеко от улицы Кедровая: четыре комнаты, до 25 гостей, без животных. Есть баня, беседка во дворе и все условия для комфортного отдыха.

Идеальная новогодняя сказка

В СНТ «Золотая горка» спрятался уютный домик «Хюгге дача», идеально подходящий для празднования Нового года в небольшой компании из 6–8 человек. Три спальни, кухня, уютная мягкая зона, есть баня и горячая купель. Плюсы — близость к городу и возможность приехать с животными. Стоимость аренды — 80 тысяч рублей за праздничные сутки.

Объявлений много и на другой популярной платформе — weekend-house.su, здесь найдутся коттеджи как и для больших компаний, так и для маленьких. Средняя цена празднования Нового года — 150 тысяч рублей. При этом варианты здесь гораздо интереснее и современнее.

Дом построен меньше года назад — все новое и современное

Например, коттедж с очень даже праздничным названием «Ёлочки» построили в 2023 году, он находится неподалеку от Медвежьего озера. Аренда на Новый год — 150 тысяч рублей за двое суток, последующие праздничные дни — по 23 900. В доме 12 спальных мест, четыре комнаты, есть все удобства, сауна, беседка.

«Шале №2» снаружи

«Шале №2» внутри

«Шале №2» в Нижней Ельцовке будет стоить вам 130 тысяч рублей. В описании обращение к «представителям среднего класса»: «Бросить всё и сбежать хотя бы на пару суток, чтобы перезагрузиться».

Вместимость — до 25 человек, три спальни и восемь спальных мест. В доме есть теплый бассейн, баня, бильярд и комната для караоке. Весь интерьер выполнен из дерева.

Небольшой одноэтажный дом на 15 человек

Места для танцев всем хватит

За 90 тысяч рублей (стоимость указана за 10 человек, свыше — доплата 500 рублей) можно снять дом в районе Ключ-Камышенского плато. Не такой новый, как «Ёлочки», но и на него найдется ценитель. Вместимость — 15 человек, две спальни, большой просторный зал, уличная зона с беседкой и мангалом.

Дом в стилистике фахверк

Уютная комната, отлично подходящая для празднования

Интересный вариант попался на сайте vipdomik.ru: коттедж называется «Маленькая Швейцария». Его аренда обойдется в 80 тысяч рублей за двое суток. В доме 11 спальных мест, максимальное количество отдыхающих — 13 человек. Есть баня, беседка. Домик расположен в микрорайоне Нижняя Ельцовка.

Уютная зона отдыха с камином

Уже рисуется картина новогоднего праздника, правда?

Домик «Речкуновка Lux» в стиле картинок с Pinterest: находится в хвойном лесу в районе Речкуновки, так что вид из окна потрясающий. Стоимость аренды на праздники — 160 тысяч рублей. В доме 15 спальных мест, большой зал, вместительная кухня, есть баня и целый отдельный этаж со SPA-зоной: финская сауна, хамам и джакузи. Во дворе даже есть каток.

На прошлой неделе НГС писал о том, что новосибирские компании во всю готовятся к корпоративам: спрос на аренду заведений для праздника начался еще летом.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
56 минут
Празднование в стиле 2000-х.... по деньгам 2024 года. Не известно что и кто делали за столами, на которых вы кушаете на новый год, и в бане, где вы будете париться. Брезгливо.
Гость
42 минуты
Не понимаю,эти выезды в чужие дома в новогоднюю ночь.Хотите красивого праздника? Есть рестораны,кафе,санатории с банкетным залом.А у себя дома не пробовали создать праздничную атмосферу с подарками под елкой и красиво накрытым столом?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Marusya,46

DP,52

Владимир,40

Юлия,42

Elena,40

Дмитрий,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление