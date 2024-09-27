Ёлка, караоке, каток во дворе: какие коттеджи можно арендовать на Новый год — за праздничную ночь просят до 160 тысяч рублей

Выясняем, сколько стоит арендовать коттедж на Новый год Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Не успеем оглянуться, наступит Новый год — осталось-то всего три месяца. Как говорится, готовь сани летом (в нашем случае осенью). Аренда загородных домиков обычно начинается сильно загодя, и это хорошая альтернатива для тех, кто устал из года в год отмечать праздник дома. Чем раньше вы забронируете коттедж, тем лучше: ближе к дате стоимость подскочит, а количество вариантов заметно уменьшится.

Среди многообразия сервисов по поиску недвижимости мы решили обратиться к самому популярному. На сайте «Авито» указали интересующие нас даты: 31.12.24—01.01.25, выбрали количество гостей: пять (небольшая компания или семья), плюс двое детей школьного возраста. Обязательным пунктом указали баню.

Итого — 14 объявлений, от небольших уютных домиков до кирпичных строений, напоминающих отель. Не все арендодатели успели отредактировать описание: у многих указаны цены обычных дней, о праздниках — ни слова. Средняя цена за аренду начинается от 15 тысяч рублей за сутки. Впрочем, вступая в переписку с хозяином, обнаруживается, что аренда в Новый год заметно выше.

Аренда этого дома в Новый год обойдется вам в 180 200 рублей Источник: avito.ru











К примеру, двухэтажный гостевой дом в районе Барышево предлагают снять за 180 200 рублей. Судя по фото, дом комфортабельный: два этажа, четыре комнаты, детская, большой зал и кухня — есть где разгуляться, подойдет для большой компании.

Разрешается устроить вечеринку, но не сильно при этом шуметь. И что удивительно: в доме можно курить. Вероятно, речь идет о кальянах и электронных испарителях.

Комната располагает к празднику Источник: avito.ru











Аккуратный двухэтажный коттедж в селе Ленинское предлагают за 95 тысяч рублей в сутки для новогодней ночи, и по 22 тысяч — в праздничные дни. Небольшие, но вполне комфортные для отдыха комнаты. Из плюсов — бассейн с подогревом в доме.

Так выглядит большой зал дома за 75 тысяч рублей в сутки — достаточно места для вечеринки Источник: avito.ru











Банкет под ключ предлагают в доме за 75 тысяч рублей в сутки. Кирпичный коттедж находится недалеко от улицы Кедровая: четыре комнаты, до 25 гостей, без животных. Есть баня, беседка во дворе и все условия для комфортного отдыха.

Идеальная новогодняя сказка Источник: avito.ru











В СНТ «Золотая горка» спрятался уютный домик «Хюгге дача», идеально подходящий для празднования Нового года в небольшой компании из 6–8 человек. Три спальни, кухня, уютная мягкая зона, есть баня и горячая купель. Плюсы — близость к городу и возможность приехать с животными. Стоимость аренды — 80 тысяч рублей за праздничные сутки.

Объявлений много и на другой популярной платформе — weekend-house.su, здесь найдутся коттеджи как и для больших компаний, так и для маленьких. Средняя цена празднования Нового года — 150 тысяч рублей. При этом варианты здесь гораздо интереснее и современнее.

Дом построен меньше года назад — все новое и современное Источник: weekend-house.su











Например, коттедж с очень даже праздничным названием «Ёлочки» построили в 2023 году, он находится неподалеку от Медвежьего озера. Аренда на Новый год — 150 тысяч рублей за двое суток, последующие праздничные дни — по 23 900. В доме 12 спальных мест, четыре комнаты, есть все удобства, сауна, беседка.

«Шале №2» снаружи Источник: weekend-house.su «Шале №2» внутри Источник: weekend-house.su

«Шале №2» в Нижней Ельцовке будет стоить вам 130 тысяч рублей. В описании обращение к «представителям среднего класса»: «Бросить всё и сбежать хотя бы на пару суток, чтобы перезагрузиться».

Вместимость — до 25 человек, три спальни и восемь спальных мест. В доме есть теплый бассейн, баня, бильярд и комната для караоке. Весь интерьер выполнен из дерева.

Небольшой одноэтажный дом на 15 человек Источник: weekend-house.su Места для танцев всем хватит Источник: weekend-house.su

За 90 тысяч рублей (стоимость указана за 10 человек, свыше — доплата 500 рублей) можно снять дом в районе Ключ-Камышенского плато. Не такой новый, как «Ёлочки», но и на него найдется ценитель. Вместимость — 15 человек, две спальни, большой просторный зал, уличная зона с беседкой и мангалом.

Дом в стилистике фахверк Источник: vipdomik.ru Уютная комната, отлично подходящая для празднования Источник: vipdomik.ru

Интересный вариант попался на сайте vipdomik.ru: коттедж называется «Маленькая Швейцария». Его аренда обойдется в 80 тысяч рублей за двое суток. В доме 11 спальных мест, максимальное количество отдыхающих — 13 человек. Есть баня, беседка. Домик расположен в микрорайоне Нижняя Ельцовка.

Уютная зона отдыха с камином Источник: vipdomik.ru Уже рисуется картина новогоднего праздника, правда? Источник: vipdomik.ru

Домик «Речкуновка Lux» в стиле картинок с Pinterest: находится в хвойном лесу в районе Речкуновки, так что вид из окна потрясающий. Стоимость аренды на праздники — 160 тысяч рублей. В доме 15 спальных мест, большой зал, вместительная кухня, есть баня и целый отдельный этаж со SPA-зоной: финская сауна, хамам и джакузи. Во дворе даже есть каток.