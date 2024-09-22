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Развлечения обзор От 3000 на человека: новосибирские заведения начали готовиться к новогодним корпоративам — что предлагают бары и рестораны

От 3000 на человека: новосибирские заведения начали готовиться к новогодним корпоративам — что предлагают бары и рестораны

Горожане уже бронируют места на главную ночь декабря

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Готовиться к новогоднему корпоративу новосибирцы начали еще в июле

Вы скажете: «Рано», и мы с вами согласимся, но отрицать тот факт, что скоро Новый год — глупо. Раньше всех готовиться к празднику начали компании, придумывая, где бы провести вечеринку для сотрудников: спрос на бронь началась еще летом. НГС поговорил с местными заведениями и выяснил, сколько во сколько обойдется новогодний корпоратив в этом году и какой будет праздничная стилистика.

Популярный бар «Типография» предлагает праздновать 2025 год в стиле славянского фольклора. Для гостей готовят театрализованное представление в духе славянского эпоса — можно смело принимать участие (а может, и подумать о костюме). Угощение обещают подать на дубовых столах, а яства, говорят, приготовят изысканные, а напитки подадут заморские. По словам менеджера заведения, Екатерины, интересоваться бронью начали еще в августе. Стоимость — 6500 рублей на человека (5000 рублей — депозит на стол и 1500 — шоу-программа).

В ресторане Mishkin&Mishkin уже во всю происходит бронирование новогодних корпоративов, несколько дат заняты. Праздничный зал будет оформлен в стилистике фильма «Карнавальная ночь».

— Корпоративы начнутся с 13 декабря, в будни — с 19:00, в выходные с 20:00. Пятичасовая программа. По стоимости — 4500 рублей с человека, в караоке зале — 3000 рублей с человека, — говорит Дарья Тимонина, администратор. — Начали спрашивать с конца июля, так как в том году у нас была интересная программа. Бронируют повторно, приходят по рекомендации.

Средняя стоимость на человека — 4-5 тысяч рублей

Бар «10TEN» с видом на НОВАТ, еще не готов анонсировать новогоднюю программу, но как, уверяет управляющая Маргарита, брони уже есть.

— «Тен» для корпоративов можно арендовать под смету закрытия, дни и стоимость можно уточнить у менеджеров, — сказала она.

Прицениваться начали и посетители бара Bla bla bar.

— Сейчас идут холодные звонки. Уже есть брони на 14 и 20 декабря. Стоимость — от 6000 рублей на человека, под закрытие зала с 17:00 до 23:00. Дальше работаем в формате клуба.

В программе празднования у клуба ведущий, выступление кавер-группы, танцевальные номера и поздравление от Деда Мороза.

В прошлом году НГС публиковал список мест для празднования Нового года на замену дому — коттеджи, отели и съемные дизайнерские квартиры.

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