Павел Дуров признался, что Telegram передает данные пользователей властям и делает это уже шесть лет

Павел Дуров заявил, что Telegram передает информацию не обо всех пользователях мессенджера Источник: Du Rove's Chanel / T.me











Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что передает властям телефоны и IP-адреса пользователей. По его словам, речь идет только о преступниках, которые пользуются мессенджером.

— Согласно нашей политике конфиденциальности, с 2018 года Telegram может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в большинстве стран. Этот процесс существовал задолго до прошлой недели, — написал Дуров в своем Telegram-канале.

IP-адрес — это уникальный код, необходимый для идентификации в интернете, выполняет примерно ту же роль, что и почтовый адрес. Он есть у любого устройства с выходом в Сеть: смартфон, компьютер, планшет и даже смарт-телевизор.

Для этого лишь нужно было сделать правильно оформленный юридический запрос. Telegram не передавал данные бездумно, а только после проверки информации, добавил основатель мессенджера.

— Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы, до тех пор пока они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности, — подчеркнул глава Telegram.

Власти Франции задержали Павла Дурова 24 августа. Это произошло, поскольку преступники использовали мессенджер для продажи наркотиков и других преступлений, а руководство мессенджера не хотело раскрывать зашифрованные сообщения. Тогда основатель Telegram начал сотрудничать с местными властями.

Дуров сообщил о введении новых мер по борьбе с незаконным контентом. Он объяснил, что его команда удалила всю опасную информацию, которую можно было найти в Telegram.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал использовать такой подход не только в Европе, но и в России.