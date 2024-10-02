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Страна и мир Задержание Павла Дурова Павел Дуров признался, что Telegram передает данные пользователей властям и делает это уже шесть лет

Павел Дуров признался, что Telegram передает данные пользователей властям и делает это уже шесть лет

Он согласился соблюдать законы, пока они соответствуют его ценностям

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30 комментариев

Павел Дуров заявил, что Telegram передает информацию не обо всех пользователях мессенджера

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что передает властям телефоны и IP-адреса пользователей. По его словам, речь идет только о преступниках, которые пользуются мессенджером.

— Согласно нашей политике конфиденциальности, с 2018 года Telegram может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в большинстве стран. Этот процесс существовал задолго до прошлой недели, — написал Дуров в своем Telegram-канале.

IP-адрес — это уникальный код, необходимый для идентификации в интернете, выполняет примерно ту же роль, что и почтовый адрес. Он есть у любого устройства с выходом в Сеть: смартфон, компьютер, планшет и даже смарт-телевизор.

Для этого лишь нужно было сделать правильно оформленный юридический запрос. Telegram не передавал данные бездумно, а только после проверки информации, добавил основатель мессенджера.

— Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы, до тех пор пока они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности, — подчеркнул глава Telegram.

Власти Франции задержали Павла Дурова 24 августа. Это произошло, поскольку преступники использовали мессенджер для продажи наркотиков и других преступлений, а руководство мессенджера не хотело раскрывать зашифрованные сообщения. Тогда основатель Telegram начал сотрудничать с местными властями.

Дуров сообщил о введении новых мер по борьбе с незаконным контентом. Он объяснил, что его команда удалила всю опасную информацию, которую можно было найти в Telegram.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал использовать такой подход не только в Европе, но и в России.

— Если в результате такой работы из мессенджера исчезнут порнография, каналы по продаже оружия, наркотиков и другие очевидно криминальные вещи, от этого все только выиграют. Это вопрос пресечения преступной деятельности и организации безопасного пространства не только внутри мессенджера, но и в офлайн-жизни, — заявил Хинштейн у себя в Telegram-канале.

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Комментарии
30
Жук
1 час
Павел, моргни два раза, если чо.
Mr. President
54 минуты
так понятно вк уже 10 лет передает чекистам инфу, воцап 5. Это всем известно
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