«Все иностранцы здесь выучили самую главную фразу»: российская студентка в Китае — о еде, ценах и азиатском менталитете

Девушка приехала в Китай учиться Источник: Елизавета Кишинская / 76.RU











Елизавета Кишинская из Ярославля уехала на обучение в Китай. Она уже не первый раз посещает азиатскую страну и успела подметить особенности местного быта. О том, как ей удалось получить бесплатное жилье, как китайцы относятся к русским и чем отличается азиатский менталитет от российского, она рассказала нашим коллегам из 76.RU.

«Пока ты моешься, со студенческого списывают деньги»

Елизавета уехала в Китай, чтобы пройти языковые курсы длительностью пять месяцев. Работать там не получается — не позволяет виза. Но она получает стипендию — 2500 юаней (примерно 32 150 рублей. — Прим. ред.).

— Китай выдает огромное количество разнообразных грантов для поступления на бакалавриат, магистратуру, докторантуру и языковые курсы бесплатно. Мой называется так: «Стипендия для преподавателей китайского языка как иностранного и изучающих китайский язык». Всё просто — сдаешь экзамен, подтверждающий твой уровень языка (HSK), подкрепляешь остальные необходимые документы на сайт и ждешь. Последний этап самый волнительный. Я поступала самостоятельно, но также можно гарантированно поступить через агентства, заплатив им комиссию, — рассказала Елизавета.

Так выглядит территория кампуса Источник: Елизавета Кишинская

Вокруг много зелени Источник: Елизавета Кишинская

Студентам есть на что полюбоваться Источник: Елизавета Кишинская

Перелет до Чунцина — самого большого по площади города в мире — обошелся Елизавете в 16 тысяч рублей. Там она остановилась в местном общежитии.

— Я живу в четырехместной комнате, для меня общежитие бесплатное, однако другие платят 3000 юаней в год (примерно 38 580 рублей. — Прим. ред.). Также в общежитиях есть одноместные и двухместные комнаты, их стоимость шесть (примерно 77 160 рублей. — Прим. ред.) и девять тысяч юаней (примерно 115 740 рублей. — Прим. ред.) соответственно, — рассказала студентка.

Елизавета выиграла грант на бесплатное обучение Источник: Елизавета Кишинская

На досуге студенты могут полюбоваться природой Источник: Елизавета Кишинская

Все, кто живет в общежитии, должны оплачивать электричество и горячую воду.

— Электричество оплачивается в специальном приложении, а для горячей воды есть прибор, который встроен в систему подачи воды. Ты прикладываешь свой студенческий, на который заведомо положил деньги, и, пока моешься, списывается определенная сумма, — пояснила девушка.

При этом, по словам Елизаветы, снять квартиру в Китае достаточно просто — это можно сделать удаленно даже из России. Цена будет зависеть от местоположения и площади.

— Мы живем в достаточно бедном районе, поэтому двухкомнатную квартиру здесь можно снять за 1300–1600 юаней (примерно 16 718–20 576 рублей. — Прим. ред.) плюс коммуналка. Риелторы, как правило, берут 50% от стоимости, — рассказала студентка.

Елизавета рассказала, что может удивить россиян в Китае Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

«Дорогое молоко, острая еда, и нет сыра»

Еда в Китае стоит по-разному. По словам Елизаветы, в небольшой уличной кафешке тарелку лапши с мясом можно купить за 14–18 юаней (примерно 180–231 рубль. — Прим. ред.).

— Но есть, конечно, и дорогие заведения, где цена будет на порядок выше! Еда в магазинах стоит по-разному. Если это что-то, произведенное в Китае, то дешево, а если хочется продуктов, которые здесь не пользуются большим спросом, например молоко, будь готов отдать 12 юаней (примерно 154 рубля. — Прим. ред.) за литр, а сыра тут и вовсе нет, только для бургеров. Он стоит 15–20 юаней (примерно 193–257 рублей. — Прим. ред.), — объяснила студентка.

За такое блюдо и напиток нужно отдать около 180 рублей Источник: Елизавета Кишинская

Елизавета живет в регионе, где местные любят острую еду. Перец здесь добавляют практически в каждое блюдо.

— Однако все иностранцы уже давно выучили самую главную фразу при заказе еды: «Не нужно класть острый перец!» Тогда вам, может, повезет, и еда окажется неострой, — рассказала девушка.

Почти все блюда в заведениях — острые Источник: Елизавета Кишинская

Здесь покупателям предлагают «русский шашлык». Как считаете, похоже? Источник: Елизавета Кишинская

«Фотографируются с туристами»

По словам студентки, китайский менталитет сильно отличается от российского. Например, на улице можно встретить прохожего с оголенным животом. Когда температура поднимается до 35–40 градусов, местные мужчины снимают майки, для них это норма.

— Плюнуть, харкнуть на улице — тоже норма. Чавкать и очень громко есть — знак благодарности повару, таким образом ты показываешь, что еда приготовлена очень вкусно. Для русского человека это дико и непонятно, однако стоит привыкнуть, потому что такое встречается везде, — рассказала Елизавета.

Нужно забыть о всех правилах приличия, которые ты соблюдал в России. Здесь можно вести себя более расслабленно, а в понятии русских людей — некультурно. Елизавета Кишинская уехала на обучение в Китай

Не обделяют вниманием китайцы русских туристов. Если они видят человека не азиатской внешности, легко могут подойти сфотографироваться. Россиян здесь любят, хоть в Чунцине их и немного.

— Все говорят, что Россия и Китай — друзья, что у нас сейчас хорошие отношения между странами. Иногда подходят фотографироваться, но больше всего реагируют дети. Они при виде светлых волос и голубых глаз изо всех сил кричат: «Лаоваааай вайгожен!» (иностранец. — Прим. ред.). Некоторые фотографируют исподтишка — не очень культурно, но к этому нужно привыкнуть, — призналась Елизавета.

Местные дружелюбно относятся к россиянам Источник: Елизавета Кишинская











Существует мнение, что в последние годы китайцы ищут себе невест славянской внешности. Елизавета говорит, это действительно так. И дело тут не только во вкусе на светлокожих блондинок.

— Им так удобнее: не нужно покупать квартиру и машину, не нужно отчитываться за свой годовой доход перед ее родителями. Потому что, если у тебя девушка-китаянка, ты несешь огромную ответственность перед ее родителями. Однако китайцы очень скромные по своей натуре, на улице они вряд ли подойдут, а в приложениях для знакомств будут скрывать свое лицо за маской котика, — объяснила ярославна.

«Никто не ворует посылки»

В Китае отличается система доставки заказов с местных маркетплейсов. В пунктах выдачи установлены полки с номерами. Человек, который сделал заказ, находит нужный номер в приложении и самостоятельно забирает коробку, сканируя штрихкод на выходе. Никаких ящиков.

— То есть вас никто не контролирует, все берут только свое, никто не ворует. Или доставка еды: курьер привозит всю еду в одно место, рядом с вашим общежитием. Это не специально оборудованная площадка, а просто лавочка, где, помимо вашей еды, лежит еще 20 пакетов. Камер нет, никто не следит, далее порядок такой же: сравниваете код на пакете с кодом в приложении, сканируете и забираете свою еду, — рассказала Елизавета.

Так выглядит доставка еды Источник: Елизавета Кишинская

В местном метро система оплаты зависит от количества остановок, которые проехал пассажир.

— Цена варьируется от 2–7 юаней (примерно 25–90 рублей. — Прим. ред.). Самое главное, что меня впечатляет, — это система оплаты. Есть два приложения: «Алипэй» или «Вэйсин» — это своего рода аналог нашему СБП. Оплата везде: в магазинах, у бабушек на рынке, в метро — производится путем сканирования QR-кода. Если вы придете с картой, а особенно с наличкой, на вас очень странно посмотрят, здесь этим никто не пользуется, — рассказала студентка.

Пакеты просто оставляют на лавочках и столах, а люди потом сами их забирают Источник: Елизавета Кишинская

По словам Елизаветы, российские студенты в Китае работать не могут, это нелегально. Можно устроиться куда-нибудь на удаленку в России.

— Я думаю, что если ты живешь в общежитии, то 2500 юаней (примерно 32 150 рублей. — Прим. ред.) должно хватить на месяц, а с арендой жилья, наверное, 3500–4000 юаней (45–51,4 тысячи рублей. — Прим. ред.), — поделилась Елизавета.