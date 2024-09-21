«Мы устали зависеть от курса рубля»: брутальный спортсмен и его жена-красотка переехали из Сибири в Северную Каролину

Пара живет в США уже больше года Источник: Татьяна Бутко











У Татьяны и ее мужа Данилы была мечта — переехать в Америку. Недолго думая, они превратили ее в цель. И вот, спустя годы — шалость удалась. Уже год Таня и Данила наслаждаются потрясающими пейзажами, гуляют вдоль океана, путешествуют по штатам и живут той жизнью, которую так сильно хотели. Сказка? Кино? Да нет, реальность. Специально для НГС бывшая сибирячка рассказала как им удалось реализовать задуманное.

Переезд на другой континент — авантюра непростая, требующая немалых сил, терпения, нервов и денег. Кто-то скажет — нереально, отставьте, живите там, где родились, но для Тани и Данилы такой путь слишком прост.

Мечтать о переезде они начали 5 лет назад. Подготовка была долгой и дорогой — на все про все ушло около полутора миллионов рублей, но ожидания и затраты того стоили.

Прежде чем обосноваться в Шарлотт, Татьяна и Данила поездили по городам Источник: Татьяна Бутко

— Из самого необходимого — это документы об образовании, справки о прививках, а так же свидетельство о браке. Америка — популярная страна для миграции, поэтому получение всех документов тут даже проще, чем для другой страны, — говорит Татьяна.

Важным аргументом в пользу отъезда из России стала бешеная инфляция.

— Наш автомобиль, допустим, подорожал за 2022 год более чем на 100 процентов. Вся техника выросла в цене, а зарплаты остаются на том же уровне. Мы устали зависеть от курса рубля, — продолжает девушка.

Новый 2023 год пара уже встретила в Америке.

— Месяц мы жили в Лос-Анджелесе, были на отдыхе в Чарльстоне, в Мертл-Бич. Поездка в Вашингтон обошлась нам вместе с проживанием и всеми расходами примерно в 600 долларов за 2 дня, — делится Таня.

Путешествие в Вашингтон обошлось всего в 600 долларов Источник: Татьяна Бутко

Обосноваться пара решила в небольшом городке с красивым названием Шарлотт, Северная Каролина. Зеленый, ухоженный, с комфортным климатом, где присутствует всего 3 сезона: весна, лето и осень.

— Мы наблюдали за блогерами, но этот город для жизни не рассматривали вообще, ничего о нем не читали, не смотрели. На YouTube очень мало роликов именно про Шарлотт, — рассказывает Таня.

Однажды им написал земляк, рассказал, что его знакомый переехал в Северную Каролину и поделился впечатлениями о городке. Главным аргументом в пользу Шарлотт стала цена на недвижимость: в сравнении с другими городами стоимость аренды здесь заметно ниже, а качество жилья — выше. По словам Татьяны, именно жилье — самая дорогая часть расходов в Америке.

Пара поселилась в небольшом жилом комплексе Источник: Татьяна Бутко











— Мы снимаем квартиру за 1450 долларов — 70 квадратных метров, однокомнатная, в жилом комплексе свой тренажерный зал, зона с бассейном, барбекю зона, — уточняет девушка. Внутри современная мебель, новая бытовая техника.

В сравнении с Лос-Анджелесом, цена за аренду гораздо выгоднее.

— За 1600 долларов в Лос-Анджелесе вы можете снять убогую студию, где пахнет стариной, со старой кухней, а стиральной машинки нет. Они стоят на улице во дворе, общего пользования. Стирка и сушка стоят 3 доллара, — делится Татьяна.

Так выглядит придомовая территория Источник: Татьяна Бутко











Подкупила в Шарлотт еще и природа, климат тоже сыграл в его пользу, а близость гор и океана окончательно утвердили решение.

— Природа тут просто невероятная! Много зелени, все цветет. В двух часах езды от города — горы, а в трех, четырех — теплый океан, — делится Таня. — В выходной рандомно мысль: «Поехали к океану!». В Новосибирске в выходной я могла максимум пойти в местный зоопарк погулять или съездить в Академгородок, ну в ботанический сад.

Супруги живут в нескольких часах езды от океана Источник: Татьяна Бутко

Жизнь в Америке, по словам девушки, выгоднее, чем в России. Продукты дешевле или стоят столько же, брендовая одежда продается за копейки, автомобили и техника дешевле в два раза.

Многие в эмиграции сталкиваются со сложностями: тяжело проходит период адаптации или накрывает апатия. Но ни у Тани, ни у Данилы ничего подобного не было, напротив — налегке.

— Наверное дело в том, что мы давно к этому шли и морально настраивали себя и прорабатывали в голове все нюансы, — предполагает она.

В пригородах Америки своя атмосфера и красивая природа Источник: Татьяна Бутко

Таня работает барбером — стрижет мужчин, а ее муж занимается строительством и открытием новых офисов для юридических лиц.

— Сейчас он делает американскую лицензию на работу тренером и хочет уйти в эту индустрию, так как в России много лет посвятил спорту, — говорит Таня.

В свободное время супруги путешествуют, гуляют, отдыхают на берегу, ходят в горы. Круг общения уже тоже сформировался. Бывает, конечно, что оба проваливаются в ностальгию по прошлой жизни, но эти моменты больше связаны с людьми, и чуть-чуть с любимыми заведениями.

Климатические условия паре тоже хотелось сменить Источник: Татьяна Бутко

Периодически, в голове у обоих проскакивает мысль: «Я в Америке». Вроде бы осознание происходящего есть, но иногда присутствует ощущение кинематографичности.

— У нас постоянно всплывают флешбеки в голове, мы постоянно видим те места, которые раньше видели в сериалах или кино. Это очень крутые ощущения! И кстати, американские фильмы теперь заиграли новыми красками, — уверяет Таня.

Встретить знаменитостей им еще не удалось, а вот их знакомые уже умудрились сняться в массовке сериала «И просто так» — продолжении культового «Секса в большом городе».

В свободное время Таня и Данила катаются в ближайшие городки и рассматривают пейзажи Источник: Татьяна Бутко

Минусы жизни в Штатах тоже есть — к примеру, здесь долго работают различные госслужбы.

— Все запросы отправляют письмами, спасибо хоть, что не голубями. Но к этому уже привыкли. Еще был страшный момент: нас остановила полиция и даже наставила на нас пистолет. Мы немного превысили скорость на автомобиле, а тут у них с этим супер-строго, — вспоминает бывшая сибирячка.

Достигли ли Таня и Данила американской мечты? Еще нет. Девушка говорит, для них смысл этой фразы заключается в том, чтобы стать полноценным американцем с паспортом и собственным домом. А еще иметь возможность путешествовать практически по всему миру безвизово.

— Главное ничего не бояться и пробовать. Под лежачий камень вода не течет. Главное, сделать первый шаг, — мотивирует Таня тех, кто не верит в реализацию своих мечт (будь то бизнес, покупка жилья за границей, переезд в другую страну или просто смена работы).

— Пытайтесь окружать себя только теми людьми, которые будут вас мотивировать и говорить, что вы можете все. А те с теми, кто отговаривает — нужно прекращать общаться, — говорит Татьяна Бутко.

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