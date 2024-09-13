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Страна и мир Будь в курсе ФСБ подтверждает подрывную работу Лондона против России — дипломатов проводили домой

ФСБ подтверждает подрывную работу Лондона против России — дипломатов проводили домой

Спецслужбы заявили о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве

1 907
66 комментариев

Спецслужбы подтвердили подрывную работу Лондона против России

Оперативники ФСБ нашли признаки разведывательно-подрывной работы в действиях сотрудников Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии. Основная задача шпионов — нанесение стратегического поражения России.

Когда планы Директората стали известны силовикам, то пришлось оперативно прекращать аккредитацию шести сотрудников посольства. Спецслужбы продолжают и дальше работать в этом направлении и выявлять новые факты в отношении других лиц.

Что известно о тех дипломатах, которых уже 13 сентября проводили домой?

Большая часть сотрудников, которых удалось рассекретить, оказались разведчиками МИ-6. Они действовали под прикрытием, замаскировавшись под диппредставителей. Они всячески пытались расколоть страну изнутри, искали недовольных, занимались миграционным лоббизмом. Встречи с оппозиционерами, вербованными подростками проводились резиденции посла.

Кроме того, на внутрикорпоративном сайте директората было даже отдельное подразделение «HMG RUSSIA UNIT». В завуалированной форме в нем содержались инструкции для работников посольства, в которых содержались призывы к антироссийским операциям.

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Комментарии
67
Zemb
13 сентября 2024, 16:32
навальнята местные пропустили новость что Путин сказал нужно развивать добычу лития, никеля, и освоение Арктики. валенки готовьте бакланы. а кто будет сильно против сделают почетную пересадку тромба.
антимоль
13 сентября 2024, 17:21
Ага,искали чертежи авто Нивы и Уаза,больше успехов нет! Позорники
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