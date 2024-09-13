ФСБ подтверждает подрывную работу Лондона против России — дипломатов проводили домой

Спецслужбы подтвердили подрывную работу Лондона против России Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Оперативники ФСБ нашли признаки разведывательно-подрывной работы в действиях сотрудников Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии. Основная задача шпионов — нанесение стратегического поражения России.

Когда планы Директората стали известны силовикам, то пришлось оперативно прекращать аккредитацию шести сотрудников посольства. Спецслужбы продолжают и дальше работать в этом направлении и выявлять новые факты в отношении других лиц.

Что известно о тех дипломатах, которых уже 13 сентября проводили домой?

Большая часть сотрудников, которых удалось рассекретить, оказались разведчиками МИ-6. Они действовали под прикрытием, замаскировавшись под диппредставителей. Они всячески пытались расколоть страну изнутри, искали недовольных, занимались миграционным лоббизмом. Встречи с оппозиционерами, вербованными подростками проводились резиденции посла.