Глюкоза отказалась ложиться в рехаб после скандального концерта. Новости за 16 августа

Последний концерт Глюкозы вызвал большой скандал Источник: читатель NGS24.RU, @glukozamusic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 августа



Ход СВО

Ночью ВСУ атаковали Крымский мост двенадцатью ракетами ATACMS. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По его данным, «групповой удар» был отражен силами противовоздушной обороны.

— Все ракеты уничтожены, — сообщается в пресс-релизе.



После обстрела в Петровском районе Донецка загорелся торговый центр «Галактика». Здание практически полностью охватил огонь.



— По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток, — рассказал о последствиях обстрела глава ДНР Денис Пушилин.

В Курской области продолжаются боевые действия. В одном из приграничных районов из-за прямого попадания снаряда в автомобиль погибли двое сотрудников Народного фронта. Они помогали вывозить жителей в пункты временного размещения.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» перестал публиковать данные о пропавших в Курской области. Решение приняли, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников.

Минцифры сообщило, что мобильная связь и интернет стали бесплатными в девяти районах Белгородской области. Услуги связи для жителей сохраняются даже при отрицательном балансе. ЦБ РФ тем временем рекомендовал банкам прощать долг по ипотеке для жителей, чье жилье было разрушено в результате атак ВСУ. Это касается Белгородской, Брянской и Курской областей.

Регулятор рекомендовал банкам поддержать тех жителей, чье жилье было повреждено или утрачено «в результате произошедших событий», и полностью простить долги в случае полного разрушения помещений, находящихся в залоге по ипотечному договору.



В том случае, если жилье было разрушено частично и подлежит восстановлению, Центробанк рекомендовал кредиторам «освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей на 1 год без начисления процентов».



Долг также подлежит частичному или полному списанию «в особо тяжелых жизненных ситуациях».

Лечение Глюкозы

Глюк'oZа категорически отказалась ложиться в рехаб и лечится дома. Причина — риски слива информации и скандалов вокруг ее имени. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.



Сразу несколько человек из окружения певицы рассказали, что решение Наталья приняла сама. Проверенные врачи ходят к ней домой и следят за состоянием. Семья также закрылась от всех и ни с кем не общается.

На связь с командой певицы вышли минимум десять центров, которые хотели помочь ей в лечении. Но всем отказали из-за страха шумихи в СМИ. Однако к вопросу готовы вернуться, если состояние певицы ухудшится

Напомним, после бесплатного концерта Глюкозы в Красноярске зрители возмутились поведением певицы на концерте. По их словам, Глюкоза выступала нетрезвой, пела под фанеру, материлась со сцены и трогала себя за интимные места.



После возмущения организаторы Дня металлурга сообщили, что подадут в суд на Глюкозу за выступление в «измененном сознании». По мнению организаторов, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту. Следом за ними с планами подать в суд выступил продюсер Максим Фадеев. Он хочет запретить Ионовой выступать под псевдонимом и исполнять написанные им песни.



Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, предложила проверять певицу на наркотики перед каждым концертом.



Сама Глюкоза объяснила свое поведение во время выступления приемом снотворных и антидепрессантов.



Новые иноагенты

Минюст РФ признал иностранными агентами телеграм-каналы Brief*, «Brief Важное»*, «Незыгарь»* и «Сирена»*. Среди причин Минюст указал распространение недостоверной информации о решениях и политике властей РФ.



Также иностранными агентами признали журналиста Рината Давлетгильдеева* и юриста Андрея Павлова*.



* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

Коммунальные ЧП

Вечером весь Владивосток остался без электричества. Свет пропал в многоквартирных домах и на предприятиях. Встали поезда и электрички, город погрузился в бесконечную пробку, начал сбоить интернет.

Причиной блэкаута оказалась техническая ошибка на Приморской ГРЭС. Там сработала противоаварийная автоматика. К 60% потребителей электричество уже вернули, работы продолжаются.

Также утром без света остался крымский город-курорт Алушта. В «Крымэнергоинформ» это объяснили «аварийным отключением».

Другие новости

Зарплаты федеральных чиновников с октября вырастут на 5,1%. Их повысят за счет средств федерального бюджета.

СК Белоруссии начал расследование против комика Славы Комиссаренко. Его обвиняют в оскорблении президента Лукашенко, ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас Комиссаренко находится за пределами Белоруссии.

В тот же день Александр Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления «протестной направленности». Как передает близкий к администрации президента канал «Пул Первого», в числе помилованных «14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть лица пенсионного возраста». По его данным, все эти люди «признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни».