Аномальная жара накрыла Россию — по всей стране ломаются подстанции: новости 9 июля

Около 600 тысяч человек остались без света из-за жары Источник: читательница E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 июля.



Атака беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотников в пяти регионах: 21 БПЛА над Ростовской областью, семь над Курской, пять над Астраханской, три над Белгородской и два над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны.



В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА вспыхнула сухая трава, пожар удалось оперативно ликвидировать. В Родионово-Несветайском районе из-за атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции. К тушению удалось приступить не сразу, а только после того, как саперы проверили площадку около подстанции. Никто не пострадал, сообщил губернатор области Василий Голубев.

В Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза. За минувшие сутки в Белгородской области в результате атак погибли шесть человек и пострадали более 20, в том числе в течение ночи.

Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Около 600 тысяч жителей России остались без света из-за аномальной жары

В России продолжают устанавливаться температурные рекорды. Это приводит к разным происшествиям, в том числе и к отключению электричества. Минэнерго России сообщило в своих соцсетях, что по последним оперативным данным, около 600 тысяч россиян в четырех регионах сидят без света.



По данным ведомства, в Ростовской области без электричества остались 324 тысячи человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тысяча, а в Астраханской области — 94,3 тысячи. В регионах в усиленном режиме ведутся аварийно-восстановительные работы.



О том, что аномальная жара в ряде регионов России сохранится в ближайшее время, в конце прошлой недели предупреждали синоптики. Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что местами температура воздуха будет подниматься до +40 градусов и выше.



Более 30 детей попали в больницу после оздоровительного лагеря в Туве

В Туве дети массово отравились, отдыхая в детском лагере «Чагатый». С симптомами острой кишечной инфекции госпитализирован 31 школьник, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.



Один ребенок находится в тяжелом состоянии (по данным Минздрава, в реанимации), состояние остальных опасений не вызывает. Еще трое детей направлены на амбулаторное лечение.



— Предварительно установлено, что дети, отдыхавшие в 1-ю летнюю смену, начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря, — рассказал глава Тывы и добавил, что организована проверка.

Законодательная деятельность

Госдума РФ приняла во втором чтении ряд законопроектов:

о введении туристического налога;

о прогрессивной шкале НДФЛ;

о новых подакцизных товарах;

о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми;

сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о выплате одновременно двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства, чьи родители погибли в ходе спецоперации.



Также Дума одобрила во втором чтении индексацию акцизов на алкогольную и табачную продукцию; ставку налога на прибыль для IT-компаний в 5% на 2025–2030 годы.

Помимо этого, спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддержит новый список нарушений, за которые будут выдворять мигрантов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

МВД подготовило законодательную инициативу, которая добавляет 20 статьям КоАП такую санкцию, как выдворение (в отношении мигрантов-нарушителей). Большинство из них связаны с поддержкой общественной безопасности. Например, выдворение можно будет получить за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики, призывы к террористической и экстремистской деятельности, за стрельбу в неположенных местах, за неповиновение правоохранителю, за представление ложных сведений при миграционном учете и даже за мелкое хулиганство.



— По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью, — отмечает Володин.



Он подчеркивает, что вопрос контроля за миграцией очень важен, и Госдума будет в кратчайшие сроки рассматривать соответствующие предложения правительства, министерств и ведомств.



Путин встретился с Моди: о чем они говорили

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят переговоры в Кремле. Накануне глава Российского государства принимал премьера в своей резиденции в Ново-Огарево, где обсуждалась в том числе ситуация на Украине. Сегодня премьер Индии озвучил свою позицию публично.



Источник: news_kremlin / T.me

Моди подчеркнул, что по украинскому конфликту происходил обмен мнениями «в открытом ключе, с уважением друг к другу». Премьер-министр отметил, что за время председательства Индии в Большой двадцатке (G-20) Нью-Дели дал голос в том числе странам глобального юга, позицию которых он представил Путину.



— Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди, и особенно когда умирают ни в чем не повинные дети. Когда мы ощущаем такую боль, сердце просто взрывается, — заявил Нарендра Моди. — В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших поколений мир обязателен.

Моди выразил мнение, что конфликт — это не решение проблемы, необходим диалог. Он подчеркнул, что Индия всегда была на стороне мира, и выразил готовность к содействию установлению мира на Украине.

По случаю приезда премьера Моди главы стран посетили экспозицию «Современная атомная промышленность» на выставке ВДНХ. Премьеру показали, как можно опреснять воду, облучать семена и продукты питания для повышения их качества.

Источник: http://kremlin.ru/











Задержан ректор Балтийского федерального университета имени Канта

Задержан ректор Балтийского федерального университета, доктор философских наук Александр Федоров. Его подозревают в присвоении денег, сообщает СК. С утра в вузе проходили обыски.

Федоров руководит вузом пять лет, до этого он возглавлял Мининский университет в Нижегородской области Источник: Mininuniver.ru











По версии следствия, с февраля 2022-го по июнь 2024-го Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина создали незаконную схему денежных выплат для подчиненных и присвоили более 18 миллионов рублей.



Теперь их подозревают в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Возбуждено уголовное дело.



Вместе с Федоровым задержана его заместитель Елена Мялкина.



Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную, вдову Алексея Навального (в 2022 году включен в список террористов и экстремистов), умершего в феврале этого года, на два месяца по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

— Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, — говорится в пресс-релизе. В связи с этим она была объявлена в розыск.



Юлии Навальной вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ — участие в экстремистском сообществе. О каком именно сообществе идет речь, не уточняется.



Срок пребывания под стражей исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории РФ.

Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов

Актрису из Екатеринбурга Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. В ноябре 2023-го ее уже внесли в список иноагентов.



Яна Троянова* обрела всенародную известность после роли в сериале «Ольга» Источник: troyanovayana / Instagam.com (деятельность запрещена на территории РФ)











Актриса неоднократно выступала против действующей власти, участвовала в протестах и акциях в поддержку Алексея Навального (в 2022 году включен в список террористов и экстремистов). После начала СВО она переехала за границу.

