Аномальная жара накрыла Россию — по всей стране ломаются подстанции: новости 9 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 июля.
Атака беспилотников
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотников в пяти регионах: 21 БПЛА над Ростовской областью, семь над Курской, пять над Астраханской, три над Белгородской и два над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА вспыхнула сухая трава, пожар удалось оперативно ликвидировать. В Родионово-Несветайском районе из-за атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции. К тушению удалось приступить не сразу, а только после того, как саперы проверили площадку около подстанции. Никто не пострадал, сообщил губернатор области Василий Голубев.
В Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза. За минувшие сутки в Белгородской области в результате атак погибли шесть человек и пострадали более 20, в том числе в течение ночи.
Около 600 тысяч жителей России остались без света из-за аномальной жары
В России продолжают устанавливаться температурные рекорды. Это приводит к разным происшествиям, в том числе и к отключению электричества. Минэнерго России сообщило в своих соцсетях, что по последним оперативным данным, около 600 тысяч россиян в четырех регионах сидят без света.
По данным ведомства, в Ростовской области без электричества остались 324 тысячи человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тысяча, а в Астраханской области — 94,3 тысячи. В регионах в усиленном режиме ведутся аварийно-восстановительные работы.
О том, что аномальная жара в ряде регионов России сохранится в ближайшее время, в конце прошлой недели предупреждали синоптики. Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что местами температура воздуха будет подниматься до +40 градусов и выше.
Более 30 детей попали в больницу после оздоровительного лагеря в Туве
В Туве дети массово отравились, отдыхая в детском лагере «Чагатый». С симптомами острой кишечной инфекции госпитализирован 31 школьник, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Один ребенок находится в тяжелом состоянии (по данным Минздрава, в реанимации), состояние остальных опасений не вызывает. Еще трое детей направлены на амбулаторное лечение.
— Предварительно установлено, что дети, отдыхавшие в 1-ю летнюю смену, начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря, — рассказал глава Тывы и добавил, что организована проверка.
Законодательная деятельность
Госдума РФ приняла во втором чтении ряд законопроектов:
о введении туристического налога;
о прогрессивной шкале НДФЛ;
о новых подакцизных товарах;
о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми;
сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о выплате одновременно двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства, чьи родители погибли в ходе спецоперации.
Также Дума одобрила во втором чтении индексацию акцизов на алкогольную и табачную продукцию; ставку налога на прибыль для IT-компаний в 5% на 2025–2030 годы.
Помимо этого, спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддержит новый список нарушений, за которые будут выдворять мигрантов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
МВД подготовило законодательную инициативу, которая добавляет 20 статьям КоАП такую санкцию, как выдворение (в отношении мигрантов-нарушителей). Большинство из них связаны с поддержкой общественной безопасности. Например, выдворение можно будет получить за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики, призывы к террористической и экстремистской деятельности, за стрельбу в неположенных местах, за неповиновение правоохранителю, за представление ложных сведений при миграционном учете и даже за мелкое хулиганство.
— По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью, — отмечает Володин.
Он подчеркивает, что вопрос контроля за миграцией очень важен, и Госдума будет в кратчайшие сроки рассматривать соответствующие предложения правительства, министерств и ведомств.
Путин встретился с Моди: о чем они говорили
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят переговоры в Кремле. Накануне глава Российского государства принимал премьера в своей резиденции в Ново-Огарево, где обсуждалась в том числе ситуация на Украине. Сегодня премьер Индии озвучил свою позицию публично.
Моди подчеркнул, что по украинскому конфликту происходил обмен мнениями «в открытом ключе, с уважением друг к другу». Премьер-министр отметил, что за время председательства Индии в Большой двадцатке (G-20) Нью-Дели дал голос в том числе странам глобального юга, позицию которых он представил Путину.
— Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди, и особенно когда умирают ни в чем не повинные дети. Когда мы ощущаем такую боль, сердце просто взрывается, — заявил Нарендра Моди. — В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших поколений мир обязателен.
Моди выразил мнение, что конфликт — это не решение проблемы, необходим диалог. Он подчеркнул, что Индия всегда была на стороне мира, и выразил готовность к содействию установлению мира на Украине.
По случаю приезда премьера Моди главы стран посетили экспозицию «Современная атомная промышленность» на выставке ВДНХ. Премьеру показали, как можно опреснять воду, облучать семена и продукты питания для повышения их качества.
Задержан ректор Балтийского федерального университета имени Канта
Задержан ректор Балтийского федерального университета, доктор философских наук Александр Федоров. Его подозревают в присвоении денег, сообщает СК. С утра в вузе проходили обыски.
По версии следствия, с февраля 2022-го по июнь 2024-го Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина создали незаконную схему денежных выплат для подчиненных и присвоили более 18 миллионов рублей.
Теперь их подозревают в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Возбуждено уголовное дело.
Вместе с Федоровым задержана его заместитель Елена Мялкина.
Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную, вдову Алексея Навального (в 2022 году включен в список террористов и экстремистов), умершего в феврале этого года, на два месяца по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
— Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, — говорится в пресс-релизе. В связи с этим она была объявлена в розыск.
Юлии Навальной вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ — участие в экстремистском сообществе. О каком именно сообществе идет речь, не уточняется.
Срок пребывания под стражей исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории РФ.
Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов
Актрису из Екатеринбурга Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. В ноябре 2023-го ее уже внесли в список иноагентов.
Актриса неоднократно выступала против действующей власти, участвовала в протестах и акциях в поддержку Алексея Навального (в 2022 году включен в список террористов и экстремистов). После начала СВО она переехала за границу.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.