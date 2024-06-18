«Пришлось спешно выезжать в сочинскую больницу». Туристка побывала в Абхазии на экскурсии с дегустацией и чуть не умерла

Абхазия — гостеприимная страна, поэтому туры с дегустацией пользуются спросом у туристов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Пошли первые отзывы о поездках в Абхазию в этом курортном сезоне. Туристка из Ростова-на-Дону Тамара Новикова написала в редакцию SOCHI1.RU о своей неудачной экскурсии, после которой пришлось прервать отпуск, вернуться домой и восстанавливать здоровье.

Тамара вместе с подругой приехали на отдых 1 июня, поселились в хорошей гостинице в Гагре, море пока для нее прохладное, поэтому туристки с удовольствием ездили на экскурсии. Отпуск превзошел все ожидания, говорит Тамара. Было весело, вкусно и красиво. Пока женщины не поддались на уговоры продавца экскурсий, которая расхваливала тур одного дня.



— Мы уже многое посмотрели, и хотелось чего-то необычного. Нам сказали, что отвезут в село и покажут быт местного населения, мы примем участие в традиционном абхазском застолье с тостами, шашлыками, чачей и вином, народными танцами. Мы представили всё это в красках. Очень хотелось увидеть, как в Абхазии живут простые люди, — говорит Тамара. Тем более стоимость экскурсии недорогая — 2500 рублей с человека.

Абхазское застолье длится часами, там произносят красивые тосты, вино льется рекой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Аперитив в виде дегустации

Туристка говорит, что за ними в отель заехал автобус, набитый другими отдыхающими. По пути в абхазское село их завезли в дегустационный зал, где они провели два часа. Сначала туристам налили по капле вина, потом его долго рекламировали и уговаривали покупать. Утверждали, что приготовлен напиток из своего винограда.

— Рядом с дегустационным залом находятся чахлые виноградники, которые, судя по всему не так давно посадили. Мы пытались узнать, где в Абхазии выращивают виноград в массовом количестве, чтобы сделать столько вина. Было бы интересно съездить на экскурсию. Но четкого ответа не получили. Поэтому, что мы пробуем в дегустационном зале, откуда это вино, мы так и не поняли, — говорит Тамара. А другие туристы с удовольствием угощались и приобретали вино и чачу, поэтому застолье началось гораздо раньше абхазского села — в автобусе. Люди быстро перезнакомились и активно наливали друг другу. Видимо, заезд в дегустационный зал — такой аперитив. И денег с туристов срубить за сомнительный алкоголь, и разогреть их перед дегустацией. Потому что на место многие приехали уже изрядно подшофе. А кто-то вообще остался спать в автобусе. Тамара с подругой готовы были и это потерпеть в предвкушении интересного тура.

«На этом знакомство с местным бытом закончилось»

Когда экскурсия прибыла в село, оказалось, что там уже очень много народа. По словам Тамары, на стоянке оказалось еще несколько туристических автобусов. Люди бродили по территории, а потом всех пустили на участок с домом, где живет владелец объекта. Сначала показали, как растет киви и виноград. На этом знакомство с местным бытом закончилось. Женщина говорит, что туристы ходили и не знали, чем им заняться в ожидании застолья. Хозяин хлебосольного абхазского дома рассказывал о своем древнем роде, о традиционных занятиях абхазов, а потом пригласил за стол. Под огромным навесом установлено несколько длинных столов, за который и рассадили гостей.

— Это было застолье туристов из разных городов России, причем уже изрядно подвыпивших. Нам подали мамалыгу, нарезанные овощи, сыр, вино, чачу, лимонад местный. Мои соседи начали пить и есть как в последний раз. Было как-то неприятно. Потом подали шашлыки, которые жарили тут же. Чача текла рекой, я выпила немного вина, — вспоминает Тамара. Всё это время гостеприимный ведущий произносил тосты, знакомился с туристами. Через два часа, когда народ осоловел и заскучал, началась культурная программа — несколько номеров местных танцев и песен. А потом — дискотека для отдыхающих. Я мечтала только об одном — быстрее добраться до отеля. А ночью мне стало плохо.

На отдыхе в Абхазии лучше не болеть Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Запомните, там вам никто не поможет»

Чачу подруги не пили, только пару бокалов красного вина. Как все, ели шашлык и всё, что подавали на стол. Подруга Тамары отделалась небольшим отравлением, а ей пришлось прервать отпуск, потому что никакой медицинской помощи ей в Абхазии не оказали.



— Администратор отеля ночью вызвала скорую, потому что мне стало плохо, я теряла сознание, меня всю трясло. Скорая приехала около 10 утра. К этому времени мне стало хуже, хотя я принимала взятые с собой лекарства от отравления. Они посмотрели, что я пью, сказали, что всё правильно, и уехали. Я понимала, что мне нужно промывание желудка. Но они сказали, что я паникую и нужно просто отлежаться, — рассказывает Тамара.

Тогда она решила ехать в районную больницу самостоятельно. Там, по словам туристки, ее даже на порог не пустили, сказали, если врач скорой принял решение не госпитализировать, то значит для этого нет показаний. И вообще для умирающей она вполне сносно выглядит, если бы умирала, на своих двоих в больницу бы не пришла.

— Запомните, там вам никто не поможет. Если будет травма или вы будете при смерти, возможно. Но я с рвотой и температурой так и не получила медицинскую помощь. Пришлось в спешном порядке собираться и выезжать в Россию, — говорит женщина. Помощь ей оказали в сочинской больнице, где она пролежала три дня, а потом за ней приехал муж и увез долечиваться в Ростов-на-Дону. Диагноз — «острое пищевое отравление». Тамара говорит, что еще несколько человек, которые были на экскурсии, испытали похожие симптомы, но пришли в себя самостоятельно. Зато те, кто пил чачу, прекрасно себя чувствовали.