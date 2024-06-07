Где отдохнуть на Азовском море и как туда добраться россиянам? Путеводитель для туристов

Закат в станице Голубицкой Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Побережье Азовского моря менее популярно, чем Черного. Всё из-за того, что море там мелкое и более грязное. Зато оно быстрее прогревается, для отдыха с детьми это идеальное место — можно с берега наблюдать, как дети резвятся на мелководье.



Главные курорты Азовского побережья: Ейск, Приморско-Ахтарск и район Темрюка. Рассказываем, как туда добраться, если вы хотите приехать из другого региона.



Ранее мы рассказывали, как добраться до курортов Краснодарского края с закрытыми аэропортами. А здесь можно прочитать о том, как доехать до Анапы и Геленджика и чем там заняться в отпуске.

Ейск

Этот город пользуется достаточно большой популярностью у туристов. Здесь довольно уютная набережная, много пляжных зон, как оборудованных, так и диких. Чаще всего туристы останавливаются у частников, хотя можно найти и отели.



Ейск находится достаточно далеко от Краснодара (252 километра) — до него ближе добираться из Ростова-на-Дону (181 километр). В то же время это большой плюс для тех, кто путешествует на машине: не нужно толкаться в пробках в Краснодарском крае, поэтому на дороге можно сэкономить от 5 часов и более.



В городе есть комфортные пляжи Источник: Валерия Дульская / 93.RU











В Ейск ходят прямые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы. Если вы собираетесь выезжать из столицы, то в пути вы проведете чуть больше суток. Билеты на плацкарт стоят от 5000 рублей, но разбирают их быстро. Как ни странно, купе стоит ненамного дороже: от 6000 рублей.



Еще один вариант: доехать на поезде до станицы Староминской — это всего 70 километров от Ейска. Туда ходит множество составов со всей России: из Нижнего Новгорода, Архангельска, Мурманска, Череповца, Костромы, Сыктывкара, Екатеринбурга, Перми и других.

На самолетах на юг сейчас можно прилететь только в Минеральные Воды или Сочи. Прямых поездов в Ейск оттуда нет. Если решите добираться поездом, то придется делать пересадку в Краснодаре или Ростове-на-Дону.



В Ейске много зелени Источник: Валерия Дульская / 93.RU











В Ейск с вокзала Минеральных Вод через день отходит автобус за 1845 рублей. В пути придется провести почти 11 часов. Из Сочи можно доехать до Краснодара или Ростова-на-Дону, оттуда — в Ейск. Прямых маршрутов на курорт нет.

Приморско-Ахтарск

Приморско-Ахтарск находится примерно в середине Краснодарского края и достаточно удален от крупных городов. Это небольшой и уютный курорт с населением всего 30 000 человек. Его называют меккой для охотников и рыболовов, но вот добраться туда очень сложно.



Пляж в Приморско-Ахтарске выглядит очень современно Источник: Максим Бондаренко / T.me











Недавно власти решили возобновить железнодорожное сообщение в Приморско-Ахатарск, но пока этого не сделали. Так что на поездах в город никак не попасть. Можно уехать на автобусе из Краснодара — это 3,5 часа в пути и около 1000 рублей за билет. Чуть дольше, 4 часа, ехать в город из Ростова-на-Дону, билет стоит до 1500 рублей.



Можно воспользоваться вариантом с поездом через станицу Староминскую. Оттуда до Приморско-Ахтарска 130 километров, или 1,5 часа пути. Это быстрее, чем ехать через Краснодар или другие города.

В самом городе есть уютная набережная и пляж. Отдохнуть там будет дешевле, чем на других курортах, в том числе из-за меньшей популярности у туристов и труднодоступности. Приморско-Ахтарск славится лечебными грязями в лиманах и хорошей рыбалкой. Прямо на набережной есть памятник морякам Азовской флотилии, или просто Бронекатер. В хуторе Садки в 25 километрах от курорта можно посетить плантацию индийских лотосов — красивее всего там в августе.

На пляже есть морские качели Источник: Максим Бондаренко / T.me











Темрюк

Добираться в Темрюк проще всего. В самом городе делать особо нечего, поэтому лучше ехать в более мелкие населенные пункты. Например, в станицы Голубицкую, Пересыпь или Кучугуры.

Удобнее всего приехать поездом в Анапу, оттуда до Темрюка всего 55 километров, до соседних станиц — чуть больше. Туда ходит множество автобусов, да и такси взять не так уж и дорого — на момент написания статьи популярный сервис просил всего 1300 рублей. Еще можно приехать в Краснодар, оттуда до Темрюка 155 километров. Но всё-таки вариант с Анапой выглядит более удобным.

Пляж в Кучугурах Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Если хотите прилететь на юг на самолете, а потом отправиться к Азовскому морю, то будет сложнее. Так, расстояние между Минеральными Водами и Темрюком по трассе составляет 548 километров. На машине придется ехать около семи часов — это на случай, если решите арендовать автомобиль. Поезда в город не ходят, но за 3176 рублей можно добраться в Темрюк прямо из аэропорта на автобусе.

Из Сочи ехать тоже долго — 380 километров и около 7 часов в пути без пробок (это сложная трасса с серпантином). Не советуем ехать на автобусе или машине, в жару с кубанскими пробками вы рискуете остаться без настроения для отдыха. Самый простой вариант — добраться прямо из аэропорта Сочи в Анапу на «Ласточке» за 7,5 часа. Правда, билеты купить будет очень сложно.