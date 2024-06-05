Полиция задержала «ведьму Путина», мемный кот застрял в вентиляции. Главные новости 4 июня

Мемный кадр с котом из Уфы Источник: читатель UFA1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 июня.



Кот застрял в вентиляции

Бездомный (и пока что безымянный) кот из Уфы стал мемом. Он из любопытства залез в вентиляцию — и застрял.

Хозяйка квартиры услышала, как тот скребется с другой стороны вентиляционного отверстия. Женщина сделалапрорезь в стене, после чего из нее появилась морда недовольного питомца. Самостоятельно выходить он не хотел, поэтому пришлось вызывать специалистов.

Она вызвала сотрудников УК, которые освободили котика.



Видео спасения. Кот отделался легким испугом и побежал дальше делать свои котячьи дела Источник: читатель UFA1.RU

Поджог храма

В Тюмени неизвестный мужчина забросал «коктейлями Молотова» храм «Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского» на улице Республики. Судя по видео, снятым очевидцами, мужчина бросил как минимум две бутылки с зажигательной смесью и уехал на велосипеде. Прохожие успели потушить огонь до прибытия пожарных.

Вскоре 43-летнего поджигателя задержали, возбуждено два уголовных дела.

Мотивы мужчины пока неизвестны Источник: читатель 72.RU

Атаки ВСУ

В Белгородской области несколько человек пострадали от атак со стороны ВСУ. По информации губернатора Вячеслава Гладкова:

днем БПЛА атаковали служебный автобус сельхозпредприятия, водителя контузило;

вскоре ВСУ дважды атаковали беспилотниками грузовик с водителем, мужчину госпитализировали;

вечером под атаку попал штаб по восстановлению жилья под Белгородом. В крыльцо здания прилетел беспилотник, ранены два человека.

В самом Белгороде разгорелся скандал: женщина не пустила чужих детей укрыться в подъезде во время ракетной опасности. На кадрах видно, как она указала им рукой в сторону, и дети убежали в другой подъезд.



Мэрия Белгорода уточнила, что женщина на видео — старшая по дому. Местные власти провели беседу с ней и ее соседями, свою проверку начала полиция. Сама женщина попыталась объясниться.



— Она заявила SHOT, что дверь якобы заклинило, а когда получилось открыть ее, вперед пустили бабушек, детей же отправили в соседний подъезд, чтобы «спасти». При этом на кадрах видно, что женщина уже открыла дверь, когда прогнала детей. Ольга утверждает, что хотела, как лучше и не ожидала, что получит столько негатива в свой адрес от родителей и соседей, — пишет телеграм-канал SHOT.

Видео, на котором женщина не пускает детей Источник: РИА Новости / T.me

Задержали «ведьму Путина»

Так себя называет Елена Суликова, больше известная как Алена Полынь. Она руководит оккультной организацией «Империя сильнейших ведьм». По информации РИА Новости, Суликову подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг.

Алена Полынь ведет активную жизнь для ведьмы и появляется не только в оккультных новостях. Несколько лет назад она судилась с депутатом Госдумы Виталием Милоновым из-за оскорблений в ее адрес, предлагала создать государственный реестр экстрасенсов, на днях посещала Международный финансово-экономический форум БРИКС.

В доме Суликовой идут обыски Источник: alyonapolyn / Vk.com











Суликова называет себя патриотом и «ведьмой Путина», на своей странице во «ВКонтакте» публикует информацию о помощи участникам СВО и считает, что проблемы с законом у нее начались, потому что ее «заказали». Впрочем, до этого у нее уже были проблемы с другой ее организацией — «Международным университетом магии и колдовства». Более подробно в истории Суликовой разобрались наши коллеги из MSK1.RU.



Новый глава Алтая

Владимир Путин предложил вице-премьеру Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.



— У вас был хороший опыт работы в регионе, в исполнительных органах власти, с хорошим результатом, и я хотел бы попросить вас вернуться в исполнительную власть и возглавить один из регионов — перспективный, имею в виду Республику Алтай. Вы, работая в Совете Федерации, прекрасно понимаете ситуацию в регионах РФ, и в этом тоже, — сказал президент Турчаку



Турчак поблагодарил президента за доверие, республику он назвал «уникальной землей с большим потенциалом».

Запись встречи. О том, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы, стало известно сегодня утром Источник: «Кремль. Новости» / T.me

Прочие новости

Starbucks Corporation, которая ранее ушла с российского рынка, похоже, собирается вернуться. Компания подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, включая Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе» и Frappuccino. На это обратила внимание газета «Ведомости».



Самые крупные банки России готовятся объединить данные клиентов. Они обещают улучшенное финансовое планирование и контроль за средствами.

Российские активы украинского производителя водки «Хортица» обратили в доход государства.

В Госдуме предложили ввести дресс-код для артистов. Поводом для этой идеи стало скандальное выступление Ольги Бузовой в открытом наряде.

— Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей, — написала депутат Госдумы Ирина Филатова министру культуры Ольге Любимовой.

Опубликован график Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. За три дня он проведет встречу с журналистами, президентами Боливии, Сербии и Зимбабве, а также поучаствует в пленарном заседании ПМЭФ.

В Грузии представили пакет законопроектов «О семейных ценностях», его автор — правящая партия «Грузинская мечта». Пакет предусматривает запрет однополых браков и усыновление детей однополыми парами, запрет операций по смене пола, запрет пропаганды ЛГБТ* в образовательных учреждениях, СМИ, литературе и кино, а также запрет митингов на подобные темы.