НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

сев.

 752мм 64%
Подробнее
0 Пробки
USD 88,76
EUR 96,56
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Задержали водителя, который скрылся с места ДТП

Инсайды от Валерии
Лето с пользой
Что значат посадки випов
Необычные дома Новосибирска
Кто живет в 115-летнем доме
Как не пропустить отпуск
Как отжигают The Hatters
Живут рядом с убийцами
Лучшие события июня
НГС в Telegram
Страна и мир обзор Полиция задержала «ведьму Путина», мемный кот застрял в вентиляции. Главные новости 4 июня

Полиция задержала «ведьму Путина», мемный кот застрял в вентиляции. Главные новости 4 июня

Собрали важные события уходящего дня

104
1 комментарий
Мемный кадр с котом из Уфы

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 июня.

Кот застрял в вентиляции

Бездомный (и пока что безымянный) кот из Уфы стал мемом. Он из любопытства залез в вентиляцию — и застрял.

Хозяйка квартиры услышала, как тот скребется с другой стороны вентиляционного отверстия. Женщина сделалапрорезь в стене, после чего из нее появилась морда недовольного питомца. Самостоятельно выходить он не хотел, поэтому пришлось вызывать специалистов.

Она вызвала сотрудников УК, которые освободили котика.

Видео спасения. Кот отделался легким испугом и побежал дальше делать свои котячьи дела

Поджог храма

В Тюмени неизвестный мужчина забросал «коктейлями Молотова» храм «Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского» на улице Республики. Судя по видео, снятым очевидцами, мужчина бросил как минимум две бутылки с зажигательной смесью и уехал на велосипеде. Прохожие успели потушить огонь до прибытия пожарных.

Вскоре 43-летнего поджигателя задержали, возбуждено два уголовных дела.

Мотивы мужчины пока неизвестны

Атаки ВСУ

В Белгородской области несколько человек пострадали от атак со стороны ВСУ. По информации губернатора Вячеслава Гладкова:

  • днем БПЛА атаковали служебный автобус сельхозпредприятия, водителя контузило;

  • вскоре ВСУ дважды атаковали беспилотниками грузовик с водителем, мужчину госпитализировали;

  • вечером под атаку попал штаб по восстановлению жилья под Белгородом. В крыльцо здания прилетел беспилотник, ранены два человека.

В самом Белгороде разгорелся скандал: женщина не пустила чужих детей укрыться в подъезде во время ракетной опасности. На кадрах видно, как она указала им рукой в сторону, и дети убежали в другой подъезд.

Мэрия Белгорода уточнила, что женщина на видео — старшая по дому. Местные власти провели беседу с ней и ее соседями, свою проверку начала полиция. Сама женщина попыталась объясниться.

— Она заявила SHOT, что дверь якобы заклинило, а когда получилось открыть ее, вперед пустили бабушек, детей же отправили в соседний подъезд, чтобы «спасти». При этом на кадрах видно, что женщина уже открыла дверь, когда прогнала детей. Ольга утверждает, что хотела, как лучше и не ожидала, что получит столько негатива в свой адрес от родителей и соседей, — пишет телеграм-канал SHOT.

Видео, на котором женщина не пускает детей

Задержали «ведьму Путина»

Так себя называет Елена Суликова, больше известная как Алена Полынь. Она руководит оккультной организацией «Империя сильнейших ведьм». По информации РИА Новости, Суликову подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг.

Алена Полынь ведет активную жизнь для ведьмы и появляется не только в оккультных новостях. Несколько лет назад она судилась с депутатом Госдумы Виталием Милоновым из-за оскорблений в ее адрес, предлагала создать государственный реестр экстрасенсов, на днях посещала Международный финансово-экономический форум БРИКС.

В доме Суликовой идут обыски

Суликова называет себя патриотом и «ведьмой Путина», на своей странице во «ВКонтакте» публикует информацию о помощи участникам СВО и считает, что проблемы с законом у нее начались, потому что ее «заказали». Впрочем, до этого у нее уже были проблемы с другой ее организацией — «Международным университетом магии и колдовства». Более подробно в истории Суликовой разобрались наши коллеги из MSK1.RU.

Новый глава Алтая

Владимир Путин предложил вице-премьеру Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.

— У вас был хороший опыт работы в регионе, в исполнительных органах власти, с хорошим результатом, и я хотел бы попросить вас вернуться в исполнительную власть и возглавить один из регионов — перспективный, имею в виду Республику Алтай. Вы, работая в Совете Федерации, прекрасно понимаете ситуацию в регионах РФ, и в этом тоже, — сказал президент Турчаку

Турчак поблагодарил президента за доверие, республику он назвал «уникальной землей с большим потенциалом».

Запись встречи. О том, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы, стало известно сегодня утром

Прочие новости

Starbucks Corporation, которая ранее ушла с российского рынка, похоже, собирается вернуться. Компания подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, включая Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе» и Frappuccino. На это обратила внимание газета «Ведомости».

Самые крупные банки России готовятся объединить данные клиентов. Они обещают улучшенное финансовое планирование и контроль за средствами.

Российские активы украинского производителя водки «Хортица» обратили в доход государства.

В Госдуме предложили ввести дресс-код для артистов. Поводом для этой идеи стало скандальное выступление Ольги Бузовой в открытом наряде.

— Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей, — написала депутат Госдумы Ирина Филатова министру культуры Ольге Любимовой.

Опубликован график Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. За три дня он проведет встречу с журналистами, президентами Боливии, Сербии и Зимбабве, а также поучаствует в пленарном заседании ПМЭФ.

В Грузии представили пакет законопроектов «О семейных ценностях», его автор — правящая партия «Грузинская мечта». Пакет предусматривает запрет однополых браков и усыновление детей однополыми парами, запрет операций по смене пола, запрет пропаганды ЛГБТ* в образовательных учреждениях, СМИ, литературе и кино, а также запрет митингов на подобные темы.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

ПО ТЕМЕ
Путин ВСУ Ведьма Кот Алтай ПМЭФ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Ириша,  37

Роман,  48

TRANZIT,  40

Валера Кондратов,  61

Павел,  32

Akella41,  41

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Добавить объявление