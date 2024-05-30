НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

южн.

 753мм 34%
Подробнее
6 Пробки
USD 89,26
EUR 96,89
Реклама

СРОЧНО

Автомобиль влетел в машину и протаранил забор

Что не так с фурри
Как не пропустить отпуск
Тупик на Выборной
Такие дома строят в городе
Приговор за госизмену
Что с выпускными
Жена депутата хейтит город
Свежие вакансии
Беспредел в Горном
НГС в Telegram
Страна и мир Путин назначил губернатором ХМАО Руслана Кухарука — кто он такой

Путин назначил губернатором ХМАО Руслана Кухарука — кто он такой

Утром 30 мая губернатор Наталья Комарова объявила о своей отставке

827
7 комментариев
Руслан Кухарук во время встречи с Владимиром Путиным 30 мая

Исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа стал глава Тюмени Руслан Кухарук. Возглавить регион ему предложил президент Владимир Путин после того, как занимавшая пост губернатора 14 лет Наталья Комарова 30 мая подала в отставку. Вскоре стало известно, что президент встретился мэром Тюмени в Кремле. Путин выслушал предложения Кухарука и пожелал удачи на новом месте.

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае (ХМАО). В 1996 году окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Тюмень на юриспруденцию. Вышел из ТюмГУ будущий губернатор ХМАО с дипломом с отличием и практически сразу, в 2002 году, устроился работать в администрацию Тюменского района ведущим специалистом юротдела. В 2011 году администрацию Тюмени возглавил Александр Моор, при нем Кухарук стал главой департамента земельных отношений и градостроительства администрации города.

На этой должности Кухарук начал избавляться от лишних ларьков в Тюмени и помогал строительству новых торговых центров в городе. Здесь он проработал больше пяти лет, а в 2016 году Кухарук стал заместителем главы города. На этом посту он много внимания уделял вопросам, связанным с переселением из аварийного жилья.

Руслан Кухарук вступил в должность временно исполняющего обязанности главы Тюмени в последний день мая 2018 года. Он занял кресло Александра Моора, который стал губернатором. Затем в октябре 2018 года Руслан Кухарук полноправно возглавил город Тюмень.

Руслан Кухарук и Александр Моор

При Руслане Кухаруке в Тюмени активно начала работать программа комплексного развития территорий (КРТ). Во время спорных ситуаций он заявлял, что надо избегать конфликтных ситуаций с жителями, поэтому иногда городские власти шли на уступки тюменцам, которые были против сноса их домов. В некоторые частные истории Кухарук включался лично.

На должности мэра Тюмени Кухарук нередко появлялся в присутствии президента Владимира Путина, что нечасто удается главам городов. В декабре 2020 года Руслан Кухарук был избран президентом Союза российских городов. Через два года возглавил Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления. Имея такой вес, в 2023 году он попросил президента списать долги с муниципалитетов. С таким предложением он выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления. По словам Кухарука, у муниципалитетов накопились большие долги по неисполненным предписаниям контрольно-надзорных органов и судебным решениям. Размер задолженностей может превышать долю доходной части бюджета.

Кухарук просит президента списать долги муниципалитетов

Перейдя работать губернатором ХМАО, Руслан Кухарук фактически вернется в родной регион, где родился и окончил гимназию. До этого регулярно появлялись слухи о переходе тюменского мэра в разные регионы. Недавно обсуждался вопрос его назначения главой Кемеровской области, но он на это ответил, что «останется работать в Тюмени». Не прошло и двух недель, как Кухарука направили в ХМАО.

ПО ТЕМЕ
Руслан Кухарук Владимир Путин Наталья Комарова ХМАО Тюмень
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Станислав ,  50

Галина,  42

Ольга,  36

Bylochka,  51

Оля,  37

Елена,  49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление