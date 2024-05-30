Путин назначил губернатором ХМАО Руслана Кухарука — кто он такой

Руслан Кухарук во время встречи с Владимиром Путиным 30 мая Источник: kremlin.ru











Исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа стал глава Тюмени Руслан Кухарук. Возглавить регион ему предложил президент Владимир Путин после того, как занимавшая пост губернатора 14 лет Наталья Комарова 30 мая подала в отставку. Вскоре стало известно, что президент встретился мэром Тюмени в Кремле. Путин выслушал предложения Кухарука и пожелал удачи на новом месте.

Источник: news_kremlin / T.me

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае (ХМАО). В 1996 году окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Тюмень на юриспруденцию. Вышел из ТюмГУ будущий губернатор ХМАО с дипломом с отличием и практически сразу, в 2002 году, устроился работать в администрацию Тюменского района ведущим специалистом юротдела. В 2011 году администрацию Тюмени возглавил Александр Моор, при нем Кухарук стал главой департамента земельных отношений и градостроительства администрации города.



На этой должности Кухарук начал избавляться от лишних ларьков в Тюмени и помогал строительству новых торговых центров в городе. Здесь он проработал больше пяти лет, а в 2016 году Кухарук стал заместителем главы города. На этом посту он много внимания уделял вопросам, связанным с переселением из аварийного жилья.

Руслан Кухарук вступил в должность временно исполняющего обязанности главы Тюмени в последний день мая 2018 года. Он занял кресло Александра Моора, который стал губернатором. Затем в октябре 2018 года Руслан Кухарук полноправно возглавил город Тюмень.

Руслан Кухарук и Александр Моор Источник: Александр Моор











При Руслане Кухаруке в Тюмени активно начала работать программа комплексного развития территорий (КРТ). Во время спорных ситуаций он заявлял, что надо избегать конфликтных ситуаций с жителями, поэтому иногда городские власти шли на уступки тюменцам, которые были против сноса их домов. В некоторые частные истории Кухарук включался лично.



На должности мэра Тюмени Кухарук нередко появлялся в присутствии президента Владимира Путина, что нечасто удается главам городов. В декабре 2020 года Руслан Кухарук был избран президентом Союза российских городов. Через два года возглавил Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления. Имея такой вес, в 2023 году он попросил президента списать долги с муниципалитетов. С таким предложением он выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления. По словам Кухарука, у муниципалитетов накопились большие долги по неисполненным предписаниям контрольно-надзорных органов и судебным решениям. Размер задолженностей может превышать долю доходной части бюджета.



Кухарук просит президента списать долги муниципалитетов Источник: Kremlin.ru









