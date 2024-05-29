«Подарили "друзьям" 10 миллионов рублей». История российского врача, который купил родителям домик в Абхазии и остался ни с чем

Абхазия притягивает россиян природой и недорогой недвижимостью Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Жить в прекрасной Абхазии — мечта многих россиян, тепло, природа чудесная, да и цены на недвижимость не так кусаются, как в Сочи. Только вот абхазское законодательство не позволяет покупать жилье иностранцам, приобрести можно только коммерческие объекты, которых в республике мало. Получить законным путем гражданство Абхазии почти нереально, а вот купить и оформить дом или квартиру на местного — пожалуйста. К чему это приводит, журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич рассказывает на примере российского врача Вячеслава Инюткина. Он полностью доверился своему лучшему другу и оформил дом на его сына, которому когда-то спас жизнь. Моментально дружба прекратилась.

Вячеслав Инюткин спас много жизней, работая в реанимационной бригаде Источник: предоставлено Вячеславом Инюткиным











Как всё начиналось

Вячеслав Инюткин — врач скорой помощи-реанимации, работавший многие годы в Москве, сейчас живет в Сочи и продолжает спасать жизни людей. Десять лет назад он помог вылечить серьезное заболевание у сына жителя абхазского села Лыхны Мизана Кобахия — Фарида. С тех пор между мужчинами завязалась, как считал Вячеслав, крепкая дружба.



— Весной 2021 года я перевез 75-летних родителей в Гагру, по состоянию здоровья, для чего они продали 2-комнатную квартиру и гараж в Подмосковье. Родители купили дом, который числится офисным зданием. Десять лет я дружил с Геннадием Кобахия (у него два имени — Мизан и Геннадий). Помогал ему, чем мог, лечил его сына, и вот его сын вырос. Когда мы нашли дом, Кобахия ввел нас в заблуждение, что купить на россиянина в Абхазии коммерческую недвижимость нельзя, и предложил оформить дом на его сына. Всё было хорошо. Родители сделали ремонт, вложив еще кучу денег. Казалось бы, живи и радуйся. Но радоваться не получается, — рассказал Вячеслав.



Весной 2022 года сын друга пришел к его родителям и попросил на один день документы на дом, якобы он баллотируется в депутаты и ему нужно подлинники предъявить в какие-то инстанции. Мама Вячеслава, наивно доверяя «друзьям» сына, дала ему папку со всеми документами, вплоть до расписки продавца. Больше документов на дом они не увидели. После этого жизнь пожилых людей превратилась в ад, утверждает Вячеслав. Их постоянно запугивали и требовали освободить дом, который они якобы заняли незаконно. Дошло и до угроз убийством, рассказывает Инюткин. Всё это записывалось на диктофон и снималось на видео.



— Когда они поняли, что я записываю, начали угрожать, выловив родителей вне дома. У мамы давление, сердечные приступы, постоянный ад. Но родители не сдаются. Им некуда уезжать, они честно купили этот дом. Мы долго вели переговоры, но не получается решить вопрос мирным путем, документы они не возвращают, переоформить дом на меня, теперь-то я знаю, что это можно было сделать, не обсуждают. Я теперь понимаю, что попал на матерых мошенников, которые планомерно вели к тому, чтобы нас обобрать и выкинуть из Абхазии, — говорит Вячеслав.



Фарид Кобахия — сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа — обобрал его по полной, утверждает Вячеслав Инюткин. Еще до покупки дома Фарид на несколько месяцев занял у «друга» 800 тысяч рублей, но долг так и не отдал. Вместо этого российскому врачу угрожают, что в случае его приезда в Абхазию сфабрикуют дело за наркотики и посадят. Но и это еще не всё.

Три года пожилые люди держат оборону своего дома Источник: предоставлено Вячеславом Инюткиным











Наивно пытались найти защиту в Абхазии

Вячеслав рассказал корреспонденту SOCHI1.RU — его родителей до сих пор не выгнали на улицу только потому, что они нашли хорошего адвоката и написали заявление в милицию, что им угрожают. Поставили видеокамеры по периметру, которые пишут круглосуточно, после этого к пенсионерам перестали приезжать разные люди и угрожать. Тамара Алексеевна Инюткина заявила, что не уедет из дома, даже если ее будут убивать. Ей просто некуда ехать.



— Когда они пришли выгонять стариков, вмешалась милиция Абхазии. На следующий день наше заявление было уже в МВД в Сухуме. Родители и сейчас там живут, они заняли оборону, идти им некуда. Мы подали заявления в милицию и прокуратуру. Мы писали в российское посольство, мы к нашему консулу дважды ездили. Первый раз нас приняли, выслушали, послали запрос. Второй раз мы снова подняли вопрос, потому что никак не реагировали. Они обратились к представителю МВД России в Абхазии, он посмотрел наши документы и сказал, что это прямая уголовка, это мошеннические действия, но в Абхазии с этим сложно, — рассказывает Вячеслав.

Он был уверен, что с такими доказательствами, которые есть у его семьи, они смогут добиться справедливости, но как оказалось, это было заблуждение. МВД Абхазии сработало отлично, были собраны необходимые материалы, милиционеры опросили свидетелей и даже соседей, подтвердивших, что именно пенсионеры сразу заехали в дом после продажи. И предыдущая хозяйка их представляла как новых владельцев. Милиция все материалы передала в прокуратуру, туда же Инюткины написали заявление с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве. Вячеслава вызвали, допросили в присутствии адвоката, он предоставил выписки из банка, продавец дома подтвердила, что дом покупал Инюткин для своих родителей, а Кобахия перед сделкой взяли с нее 150 тысяч рублей за риелторские услуги. А врач, который пахал на реанимобиле сутки — через двое, полностью доверился друзьям, которых знал 10 лет и называл «братьями». И даже не вникал в подробности покупки дома. Больше прокуратура на связь не выходила, на запросы адвоката не отвечала. На запрос посольства РФ пришел ответ, что в действиях Кобахия они не находят состава преступления, что это дело гражданское, по документам дом принадлежит гражданину Абхазии, идите в суд. С материалами дела ознакомиться не дали.

Дом, который Вячеслав Инюткин купил своим родителям Источник: предоставлено Вячеславом Инюткиным











— Фарид Кобахия ввел Славу в заблуждение умышлено, сообщив, чтобы купить коммерческую недвижимость, мне придется открывать ООО с уставным капиталом в 1 миллион рублей. На самом деле там сумма намного меньше. У родителей на тот момент было 7 миллионов, которые они выручили за квартиру, и все деньги они отдали за дом. Родители еще в Подмосковье продали гараж за 2 миллиона. И вложили эти деньги в ремонт, там много было недоделано. Там 6 номеров, внизу квартира для проживания. Они всё привели в порядок, чтобы начать немножко зарабатывать. Мама у него энергичная, ей хочется чем-то заниматься, да и пенсии не особо хватает, — рассказал друг Вячеслава.



Поняв, что в Абхазии ловить нечего, Вячеслав обратился в МВД России в Сочи, где возбудили дело по факту мошенничества, но без конкретного подозреваемого. Сейчас следователю нужно опросить свидетелей, чтобы его установить. Полицейские по телефону пытались поговорить с Фаридом Кобахия, но он разговаривать не стал, сказал, что он честный приобретатель, и вообще — гражданин Абхазии и не обязан приезжать на допросы в Россию. В прошлом году его задержали при пересечении границы, утверждает Вячеслав, и доставили на допрос. К тому моменту у него была другая версия событий. Якобы он занял 6,5 миллиона рублей у Вячеслава и пустил пожить к себе в дом его родителей. Деньги он якобы отдал через два года и у него есть свидетели.



А потом Кобахия обратился в абхазский суд о выселении стариков из его собственности. Адвокат семьи Инюткиных подала встречный иск о признании сделки недействительной в связи с тем, что фактическими покупателями были они. Суд объединил эти два иска в одно дело. Сам Фарид на суд не явился, прислал двух адвокатов. Продавец, которая несколько раз клялась, что придет и скажет правду, в суд не пришла. Вместо нее приехал третий адвокат Кобахии, который подал ходатайство о том, что она считает сделку законно состоявшейся и просит удовлетворить иск Кобахия и отказать Инюткиным. Это был удар для пожилых людей, говорит Вячеслав. На следующее судебное заседание приехали свидетели Инюткиных, один из них прилетел из Москвы, он работает фельдшером на скорой. Его с Кобахией познакомил Вячеслав и они дружили все вместе. Он подтвердил слова Инюткиных. Судебное разбирательство продолжается.

Вячеслав со своим отцом после заседания суда в Абхазии Источник: предоставлено Вячеславом Инюткиным











Помогут «уважаемые люди»

Между тем сначала Инюткины пытались разобраться с помощью так называемых «уважаемых людей», говорит Вячеслав, при этом подчеркивая, что они не обращались к бандитам. Обратиться к «старейшинам», которые на самом деле решают многие дела в Абхазии, Вячеславу посоветовал приятель. Он сказал, что у него есть знакомый, который приходится каким-то родственником президенту Абхазии Аслану Бжании. Со знакомым встретиться получилось, он рассказывал о своей влиятельности и обещал помочь. Правда, запросил за это полтора миллиона рублей. Мол, за эти деньги и дом на Вячеслава переоформят. Сумму собрали, передали, только ее не хватило.



— Через несколько дней он вызывает и говорит, что пообщался с Фаридом, дело будет сложное, надо 2 миллиона 500 тысяч. В результате получилось 2,6 миллиона. Он привел меня к каким-то людям, там мужики сидели солидные. Фарида отчитывали как мальчика, говорили, что доктора обижать — грех. Ты должен в течение месяца долг 800 тысяч отдать и если хочешь этот дом, покупай по той цене, сколько стоит сейчас квартира в Подмосковье, плюс гараж. Либо ты перепишешь дом на стариков. Он сказал, что будет выкупать. Сейчас это 15 миллионов рублей. Фариду дали время до декабря 2022 года закрыть эту сумму, — рассказывает Вячеслав.

Но «солидные мужики» на связь не вышли ни в январе, ни в феврале. А когда он им позвонил сам, сказали, что Фарид не отдает деньги, не убивать же его теперь. Больше Вячеслав их не видел.



Единственная надежда у семьи — на суд Абхазии и российское МВД, уголовное дело хоть и с трудом, но расследуется. Возможно, российская полиция накажет мошенников, которые постоянно кидают россиян в Абхазии. Правда, у пожилых родителей, измотанных противостоянием, нет времени ждать. Их здоровье сильно пошатнулось из-за постоянного давления. Только из-за них врач продолжает трудную борьбу, чтобы пенсионеры, которые отдали всё заработанное за жизнь, дожили до того момента, когда дом станет их.



— Мы были год назад в российском посольстве в Абхазии, они сказали, что у них 6 тысяч заявлений от россиян, пострадавших от таких действий, лежит, — утверждает Вячеслав.



Инюткины потеряли последнее здоровье в борьбе за свой дом Источник: предоставлено Вячеславом Инюткиным











Фарид Кобахия с журналистами не общается, на звонки и сообщения не отвечает. В прокуратуре Абхазии сообщили, что у семьи нет ни одного документа на дом, зато они есть у Кобахии, по которым он является владельцем. Поэтому состава преступления они не видят. А во всём остальном пусть разбирается суд.

Активно освещает эту тему в своих блогах координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский, он приводит все варианты покупки недвижимости иностранцами. Квартиры и дома не продаются, это точно. Российский гражданин может зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью и получить совершенно законное право на пользование участком, а там построить, например, гостиницу. Можно ООО не оформлять, а оформить аренду как физическое лицо. Есть и в этой схеме подводные камни, главное — обратиться за помощью не к случайному гражданину Абхазии, который пообещал всё устроить, а к профессионалам. Нужно помнить, что кадастрового учета в Абхазии нет.

— Запрет на покупку в Абхазии жилья иностранцами касается исключительно жилого фонда. Вопрос с запретом давний и сложный, здесь переплетена масса всяких факторов, включая политику. Что касается, коммерческой недвижимости, к которой относится и тот дом, который купил Вячеслав, то ее можно покупать и продавать без всяких ограничений. В данном контексте очевидно, что Инюткина семья Кобахия ввела в заблуждение по поводу невозможности оформить коммерческую нежилую недвижимость на себя, как гражданина России. Сталкивался с такими историями я часто. К сожалению, в большинстве случаев люди успевали провести сделки и отдать деньги до того, как обратиться за консультацией, — рассказал Кирилл Базилевский.