«Самолет как будто упал»: пассажиры лайнера, пережившие сильнейшую турбулентность, рассказали, как это произошло

По словам пассажиров, всё случилось мгновенно Источник: Baza / T.me











Появились подробности вчерашней трагедии на борту рейса Singapore Airlines, попавшего в мощную турбулентность. Один из пассажиров рассказал телеканалу CNN, что происходило в самолете в момент сильнейшей тряски, в которой погиб мужчина и пострадали десятки человек.



По словам Эндрю Дэвиса, полет из Лондона в Сингапур начался абсолютно нормально. В какой-то момент загорелся знак «Пристегните ремни», а несколько секунд спустя «начался ад».



— Самолет как будто упал. Вероятно, это длилось всего несколько секунд, но я отчетливо помню, как видел обувь, iPad и iPhone, подушки, одеяла, столовые приборы, тарелки и чашки, летающие по воздуху и падающие на потолок, — рассказал Эндрю Дэвис. — У джентльмена рядом со мной была чашка кофе, которая залила меня и потолок.

Источник: Baza / T.me











Когда Эндрю обернулся назад, то увидел пострадавших людей — у многих были порезы на головах и кровавые раны. Также он обратил внимание на пожилого мужчину, находившегося в «тяжелом шоке».



Речь идет о 73-летнем Джеффе Китчене. Во время турбулентности у него остановилось сердце. Эндрю Дэвис оказался одним из пассажиров, которые пытались спасти мужчину.

— Многим людям требовалась помощь, но мы присматривали за этим джентльменом, — рассказал Эндрю Дэвис. — Я помог его нести, вытащить из сиденья. Мы уложили его на пол, чтобы кто-нибудь из медицинских работников мог провести сердечно-легочную реанимацию.

Источник: Контекст / T.me











К сожалению, спасти мужчину не удалось — в международном аэропорту Бангкока констатировали смерть пассажира. Всего в больницу доставили 71 пострадавшего, шесть из которых — в тяжелом состоянии. По словам директора международного аэропорта Бангкока Киттикачорна, у некоторых пассажиров оказались сломаны руки.



По данным FlightRadar24, турбулентность длилась полторы минуты — на десятом часу после вылета самолет внезапно упал на десятки метров.

— Я только вернулся из туалета, сел, и началась небольшая турбулентность. Вдруг самолет рухнул, — рассказал еще один пассажир рейса Джерри корреспонденту BBC. — Некоторые люди, идущие в этот момент по самолету, сделали сальто в воздухе. Это было ужасно.

Источник: Baza / T.me











— Некоторые люди ударились головой о багажные отсеки над головой, — рассказал 28-летний пассажир изданию Reuters. — Они пробили их насквозь.



Через 14 минут после турбулентности пилот заявил о том, что меняет курс, так как пассажирам требуется срочная медицинская помощь.



На видео, снятом внутри пострадавшего самолета, видны разбитые верхние отсеки и свисающие с потолка кислородные маски Источник: Baza / T.me