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Страна и мир обзор Наводнение в Кургане становится крупнейшим за 100 лет: главные новости за 18 апреля

Наводнение в Кургане становится крупнейшим за 100 лет: главные новости за 18 апреля

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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Уровень воды в реке Тобол приближается к рекордному

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 18 апреля.

В Кургане одно из крупнейших наводнений за 100 лет

Уровень реки Тобол в Курганской области — 999 см. Наводнения сопоставимого масштаба были в 1947 и 1994 годах, до рекорда 1994 года остается 7 сантиметров. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что участок дамбы испытывает большую гидравлическую нагрузку, появляются протечки. В нескольких районах столицы региона началась незамедлительная эвакуация.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области сообщили, что подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие пару дней и может составить от 25 до 100 см. За тем, как развиваются события в Курганской области, продолжает следить портал 45.RU.

Вода прибывает и в Тюменской области. Под риском затопления находятся населенные пункты в нескольких районах региона, местных жителей эвакуируют и призывают покинуть свои дома. Власти ввели режим ЧС. За событиями в Тюменской области в режиме онлайн следят корреспонденты 72.RU.

В Оренбургской области, которая стала первым серьезно пострадавшим от паводка регионом, вода уходит. За сутки освободилось от воды 876 домов и 1634 приусадебных участка. Строительные комиссии в Орске обследовали 1,9 тысячи домов, среди них есть подлежащие сносу.

Частники не смогут выдавать мигрантам сертификаты о знании языка

Коммерческие организации с 1 мая не смогут проводить экзамены и выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Экзамен является одним из механизмов социокультурной и языковой адаптации иностранных граждан, живущих в России.

Поручение исключить частников из процедуры дал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства. Уточняется, что в каждом субъекте РФ должен быть конкретный госуниверситет, который будет проводить экзамен.

В Москве мужчины подрались из-за парковки: один убит, второй в розыске

В Москве объявлен план «Перехват» из-за убийства в драке на парковке. Вечером 17 апреля на юго-востоке Москвы владелец белой Toyota Camry зарезал водителя красного мотоцикла. 25-летнего байкера госпитализировали с места ЧП, в больнице он скончался от полученных травм. По факту убийства заведено уголовное дело.

Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы подозревают в убийстве гражданина Азербайджана Шахина Аббасова. Он объявлен в федеральный розыск.

Аргентина хочет присоединиться к НАТО

Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Об этом сообщил глава Минобороны республики Луис Петри.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что это вызывает сожаление и безопасности данный шаг никому не добавит. Он отметил, что из-за этой заявки РФ не станет «перетряхивать» всю повестку дня с Аргентиной.

ПО ТЕМЕ
Дайджест Паводок Курганская область Тюменская область Тобол НАТО Москва Аргентина Мигранты Валерий Фальков
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