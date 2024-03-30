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Страна и мир обзор На свободу вышел главный вор в законе: избранные новости 29 марта

На свободу вышел главный вор в законе: избранные новости 29 марта

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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Криминальный авторитет сидел за решеткой с 2018 года

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 29 марта.

У бывшего губернатора Челябинской области потребовали забрать весь бизнес

Генеральная прокуратура России подала иск в Центральный районный суд Челябинска. Ведомство требует изъять «из чужого владения» 100 акций АО «Макфа» и других предприятий, которые принадлежат семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Как стало известно 74.RU, иск приняли к производству в день подачи. Предварительное судебное заседание запланировано на 9 апреля.

Крупнейший бизнес, принадлежащий экс-губернатору, — агропромышленный холдинг «Макфа», входящий в пятерку самых крупных производителей макаронных изделий в мире. Производственные мощности находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич покинул Россию в 2017 году. В этом же году его объявили в международный розыск: экс-главу региона обвинили в миллиардных откатах и миллионных взятках.

Франция может изменить церемонию открытия Олимпиады, опасаясь террористических атак

Главное управление внутренней безопасности Франции опасается, что во время Олимпийских игр в стране могут произойти массовые теракты с использованием боевого оружия и транспортных средств. Как сообщает радиостанция Europe 1, ведомство предполагает наличие спящих ячеек боевиков, которые могут начать действовать.

Службы безопасности Франции уверены, что запланированный формат открытия Олимпийских игр — слишком рискованный, поэтому его нельзя оставить без изменений.

Уровень террористической угрозы во Франции вырос после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Париж уже усилил меры безопасности: в преддверии пасхальных выходных, которые проходят в стране на этой неделе, в местах массового скопления людей выставят полицейских и военных.

В Генштабе рассказали подробности весеннего призыва

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский прокомментировал весенний призыв для срочников, который начнется 1 апреля. В интервью газете «Красная звезда» он заявил, что призывников не будут отправлять в зону СВО.

— Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, — подчеркнул Бурдинский.

При этом срочники по-прежнему могут попасть в приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области, отмечают наши коллеги из «Фонтанки».

Весенний призыв в 2024 году начнется 1 апреля. Начало отправок призывников из сборных пунктов запланировано на 15 апреля.

Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел на свободу

Из колонии строгого режима в Краснодарском крае вышел Захарий Калашов, более известный как криминальный авторитет Шакро Молодой. О том, что вор в законе покинул колонию, рассказал ТАСС.

По информации «Известий», причиной условно-досрочного освобождения стали проблемы со зрением — у Шакро Молодого выявили слепоту. Проблемы со здоровьем у заключенного начались еще несколько лет назад, но в последнее время болезнь сильно прогрессировала.

Захария Калашова задержали в июле 2016 года по делу о вымогательстве. В 2018 году его приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали, кто такой Шакро Молодой и за что его посадили.

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