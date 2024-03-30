На свободу вышел главный вор в законе: избранные новости 29 марта

Криминальный авторитет сидел за решеткой с 2018 года Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 29 марта.



У бывшего губернатора Челябинской области потребовали забрать весь бизнес

Генеральная прокуратура России подала иск в Центральный районный суд Челябинска. Ведомство требует изъять «из чужого владения» 100 акций АО «Макфа» и других предприятий, которые принадлежат семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.



Как стало известно 74.RU, иск приняли к производству в день подачи. Предварительное судебное заседание запланировано на 9 апреля.



Крупнейший бизнес, принадлежащий экс-губернатору, — агропромышленный холдинг «Макфа», входящий в пятерку самых крупных производителей макаронных изделий в мире. Производственные мощности находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае.



Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич покинул Россию в 2017 году. В этом же году его объявили в международный розыск: экс-главу региона обвинили в миллиардных откатах и миллионных взятках.



Франция может изменить церемонию открытия Олимпиады, опасаясь террористических атак

Главное управление внутренней безопасности Франции опасается, что во время Олимпийских игр в стране могут произойти массовые теракты с использованием боевого оружия и транспортных средств. Как сообщает радиостанция Europe 1, ведомство предполагает наличие спящих ячеек боевиков, которые могут начать действовать.



Службы безопасности Франции уверены, что запланированный формат открытия Олимпийских игр — слишком рискованный, поэтому его нельзя оставить без изменений.



Уровень террористической угрозы во Франции вырос после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Париж уже усилил меры безопасности: в преддверии пасхальных выходных, которые проходят в стране на этой неделе, в местах массового скопления людей выставят полицейских и военных.



В Генштабе рассказали подробности весеннего призыва

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский прокомментировал весенний призыв для срочников, который начнется 1 апреля. В интервью газете «Красная звезда» он заявил, что призывников не будут отправлять в зону СВО.



— Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, — подчеркнул Бурдинский.



При этом срочники по-прежнему могут попасть в приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области, отмечают наши коллеги из «Фонтанки».



Весенний призыв в 2024 году начнется 1 апреля. Начало отправок призывников из сборных пунктов запланировано на 15 апреля.



Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел на свободу

Из колонии строгого режима в Краснодарском крае вышел Захарий Калашов, более известный как криминальный авторитет Шакро Молодой. О том, что вор в законе покинул колонию, рассказал ТАСС.



По информации «Известий», причиной условно-досрочного освобождения стали проблемы со зрением — у Шакро Молодого выявили слепоту. Проблемы со здоровьем у заключенного начались еще несколько лет назад, но в последнее время болезнь сильно прогрессировала.



Захария Калашова задержали в июле 2016 года по делу о вымогательстве. В 2018 году его приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

