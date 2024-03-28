Кологривый откинулся, а Пугачевой светит новый статус: главные новости 27 марта

На Примадонну пожаловались после видео, в котором артистка заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться» Источник: alla_orfey / / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 27 марта.



Белгородскую область вновь атаковали ВСУ. Один человек пострадал

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. В Минобороны заявили, что над регионом сбили 18 снарядов РСЗО Vampire. Глава области Вячеслав Гладков сообщил о том, что один человек пострадал в результате обстрела.



— Есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал губернатор Белгородской области в телеграм-канале.



Жители Белгородской области уже несколько недель страдают от ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Ранее Владимир Путин высказывался о необходимости создать «санитарную зону» у границ региона.



Минюст начал работу по признанию Аллы Пугачевой иноагентом

В скором времени Алла Пугачева может стать иноагентом. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.



— Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца, — заявил Бородин у себя в телеграм-канале.



Поводом для обращения в Генпрокуратуру стало видео Примадонны, в котором артистка заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться».



«Мир Пэй» пропал из магазина «Гугл Плей»

Приложение «Мир Пэй», через которое пользователи смартфонов Android бесконтактно расплачивались картами «Мир», пропало из магазина «Гугл Плей». Также на «Андроид» теперь нельзя скачать «СБПэй» и «Привет!».



Кроме того, корпорация Samsung заявила, что с 3 апреля в России перестанет работать «Самсунг Пей», который недавно уже отключили на новых смартфонах. В компании отметили, что в приложении по-прежнему можно будет пользоваться клубными картами и картами постоянного клиента.



Всем, кто пользовался Samsung Pay для оплаты товаров и услуг, в компании советуют выбирать «альтернативные методы».



Полиция и Росгвардия провели массовый рейд на складе Wildberries

Сотрудники полиции и Росгвардии проверили сотрудников склада «Вайлдберриз» в Электростали. Как рассказали в пресс-службе маркетплейса, силовики заинтересовались документами работников.



— На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов, — завили в сообщении компании.



У сотрудников проверяли паспорта, миграционные карты, виды на жительство и военные билеты. Как сообщает Baza, полиция задержала как минимум 40 человек.



В Госдуме наградили подростков, которые спасли сотни людей из «Крокуса»

В Госдуме прошло награждение подростков, которые помогли спастись людям из «Крокус Сити Холла». Шесть человек получили грамоты и ноутбуки от депутатов, заявила депутат Нина Останина.



— Были награждены Никита Иванов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Ислам Халилов, Елизавета Терехова и Александр Журик. Ребята проявили настоящий героизм, — написала Нина Останина в телеграм-канале, — на их примере нужно выстраивать воспитательную работу в российских образовательных учреждениях.



Отмечается, что благодаря действиям подростков сотни человек смогли спастись из «Крокуса».



Никита Кологривый вышел на свободу

Актер Никита Кологривый вышел из ИВС Новосибирска. Артист просидел семь суток за то, что устроил дебош в кальянной и укусил одну из официанток.



У дверей изолятора его поджидали журналисты, однако артист не стал давать комментарии: появившись на улице, Кологривый спешно сел в тонированную машину и уехал.

