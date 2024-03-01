Однодневное ОСАГО и спецкурс для ветеранов СВО: что изменится в России в марте

Краткосрочная страховка от классического ОСАГО будет отличаться. Тарифы стандартного обязательного страхования регулирует Центробанк, а для краткосрочных полисов ЦБ РФ установил только верхний предел цены — они не могут быть дороже годичной страховки для водителя с аналогичными параметрами. В остальном страховые компании могут сами назначать цену полиса с учетом характеристик водителя и декларируемого назначения полиса, покупается ли он для перегона автомобиля или поездки в отпуск.

Изменения в страховании вкладов

Еще одно изменение марта, связанное со страхованием, касается вкладчиков банков. Точнее, бывших банков — тех, у кого отозвали лицензию. Теперь получить компенсацию по страховке в этом случае можно будет не выходя из дома — с 19 марта вступает в силу правило, позволяющее подать соответствующее заявление через сайт Агентства по страхованию вкладов или на «Госуслугах». Речь идет об обязательном страховании вкладов, которое предусмотрено федеральным законодательством — оно позволяет вернуть по страховке до 1,4 млн рублей по всем счетам и вкладам в одном банке, если он разорится или лишится лицензии.