Однодневное ОСАГО и спецкурс для ветеранов СВО: что изменится в России в марте

Каждый месяц в России вступают в силу десятки поправок в законы, новых постановлений правительства и нормативно-правовых актов самого разного уровня. А мы каждый месяц выбираем самые важные и актуальные для многих изменения и рассказываем о них вам. Сегодня поговорим о том, что изменится в нашей с вами жизни в марте 2024 года.
ОСАГО на один день
Больше всего изменений в марте ждет россиян в области страхования. Уже 2 марта вступают в силу правила, которые вводят понятие «краткосрочный договор обязательного страхования». По старым правилам заключить договор ОСАГО на срок менее года можно только в строго определенных случаях, по новым — краткосрочный договор обязательного автострахования можно будет заключать на срок от одного дня до трех месяцев без соблюдения дополнительных условий. По замыслу Банка России, краткосрочная автогражданка удобна для отдельных ситуаций, например для поездок в отпуск.
Краткосрочная страховка от классического ОСАГО будет отличаться. Тарифы стандартного обязательного страхования регулирует Центробанк, а для краткосрочных полисов ЦБ РФ установил только верхний предел цены — они не могут быть дороже годичной страховки для водителя с аналогичными параметрами. В остальном страховые компании могут сами назначать цену полиса с учетом характеристик водителя и декларируемого назначения полиса, покупается ли он для перегона автомобиля или поездки в отпуск.
Изменения в страховании вкладов
Еще одно изменение марта, связанное со страхованием, касается вкладчиков банков. Точнее, бывших банков — тех, у кого отозвали лицензию. Теперь получить компенсацию по страховке в этом случае можно будет не выходя из дома — с 19 марта вступает в силу правило, позволяющее подать соответствующее заявление через сайт Агентства по страхованию вкладов или на «Госуслугах». Речь идет об обязательном страховании вкладов, которое предусмотрено федеральным законодательством — оно позволяет вернуть по страховке до 1,4 млн рублей по всем счетам и вкладам в одном банке, если он разорится или лишится лицензии.
При получении страховой премии онлайн средства перечислят на счет или по реквизитам карты «Мир», указанным в заявлении. При желании можно подать заявление по старинке — посетить уполномоченный банк-агент.
С 25 марта на выплату возмещения смогут рассчитывать адвокаты, нотариусы и иные физлица, открывшие банковский счет или вклад для осуществления профессиональной деятельности. Размер страховой премии стандартный — 1,4 млн рублей. Систему страхования вкладов юрлиц распространят на средние предприятия, профсоюзы и социально ориентированные НКО.
Новые льготы для участников СВО и их детей
С 1 марта участников специальной военной операции и их детей будут принимать на бюджетные места подготовительных курсов при вузах. Как ранее разъясняло Минобрнауки, эта мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования.
Правило будет распространяться также на ополченцев Донбасса и их детей, Героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей погибших судебных приставов и умерших от коронавируса медиков.
Кадровый конкурс для ветеранов СВО
Также с 1 марта стартует прием заявок на первый поток специальной кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников специальной военной операции. Старт нового проекта накануне анонсировал Владимир Путин — он рассказал о кадровой программе во время своего послания Федеральному собранию.
— Эта идея, не буду скрывать, пришла мне в голову, когда я встречался со студентами — участниками специальной военной операции в Петербурге, — поделился президент. — Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты: Высшая школа государственного управления, которую называют «школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов.
Когда стартует сама программа обучения, президент не уточнил, но рассказал, что наставниками станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупнейших компаний страны. Кроме того, ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах страны.
В мире животных
В марте вступают в силу сразу два законодательных изменения, касающиеся животных. Для сельскохозяйственных животных введены маркировка и учет — это касается домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота. Заниматься им будут владельцы за свой счет. Согласно постановлению правительства, обязательной маркировка будет для ферм, личных подсобных хозяйств изменение не коснется (хотя при желании тоже можете маркировать). Собак и кошек маркировать не будут.
Для собак, кошек и прочих домашних любимцев подготовлено другое изменение — вступают в силу требования к содержанию животных в зоомагазинах и прочих местах их продажи. Они отличаются в зависимости от вида животного, регламентируют размеры вольеров и аквариумов, обязывают продавцов поддерживать в помещениях чистоту, а в случае если животное заболеет — изолировать его от других и лечить.