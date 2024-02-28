«Дешевле, чем в Таиланд»: журналистка НГС получила шенгенскую визу в 2024 году и съездила в Италию — сколько она потратила

Визовый квест

Больше всего на свете мы с мужем любим гулять по улицам старых городов и смотреть на красивое. Не являемся поклонниками «тюленьего» пляжного отдыха, зато любим кататься на горных лыжах, а еще — не скучаем в музеях. Не удивительно, что при таких исходных данных проводить отпуск мы стараемся в Европе (когда не мешает коронавирус или какие другие тревожные события).



Хорошая новость: часть европейских стран все еще выдает визы россиянам. Очень хорошая: представительства консульств сразу двух лояльных в этом вопросе государств, Испании и Италии, есть и в Новосибирске. Но, как водится, есть и плохая: записываться туда на прием нужно электронно, а слоты для записи почти сразу забивают.

