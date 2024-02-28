«Дешевле, чем в Таиланд»: журналистка НГС получила шенгенскую визу в 2024 году и съездила в Италию — сколько она потратила

Российские туристы делятся на три большие группы. Первая настойчиво познает просторы родной страны. Вторая считает, что лучше Турции может быть только Таиланд, и грезит о жарком лете среди зимы и ухоженных пляжах. Третьи же считают, что лучше всего отдыхать в Европе, и остановить их могут только сложности с получением шенгенской визы. К числу последних относится и журналистка НГС Анна Скок: в начале
Визовый квест
Больше всего на свете мы с мужем любим гулять по улицам старых городов и смотреть на красивое. Не являемся поклонниками «тюленьего» пляжного отдыха, зато любим кататься на горных лыжах, а еще — не скучаем в музеях. Не удивительно, что при таких исходных данных проводить отпуск мы стараемся в Европе (когда не мешает коронавирус или какие другие тревожные события).
Хорошая новость: часть европейских стран все еще выдает визы россиянам. Очень хорошая: представительства консульств сразу двух лояльных в этом вопросе государств, Испании и Италии, есть и в Новосибирске. Но, как водится, есть и плохая: записываться туда на прием нужно электронно, а слоты для записи почти сразу забивают.
Итак, шаг первый. За три, а еще лучше четыре месяца до предполагаемой даты отпуска начинаем каждое утро с торжественного открытия сайтов визовых центров. Как только появляется слот — записываемся.
Шаг второй. Урвав время визита (и узнав, что отдыхать будем все же в Италии), собираем все необходимые документы и справки (загранпаспорта, заполненные анкеты с фото, авиабилеты и брони отелей, страховка, а также финансовые гарантии — справки с работы и выписки из банка). Их полный список можно найти на том сайте, но неплохо бы свериться и с туристическими форумами: информацию там обновляют чаще.
Например, согласно официальному сайту, чтобы получить визу, по-прежнему нужно иметь всего по 20 евро на день поездки для каждого путешественника. В реальности эти скромные цифры были актуальны года три–четыре назад. Сегодня этих денег хватит на обед без вина или пару сувениров, а на получение визы — не хватит.
На счету каждому из туристов придется иметь порядка 300 тысяч рублей, если поездка займет неделю. Это, впрочем, не означает, что на двоих нужно иметь 600 тысяч: получив выписку по одному счету, можно преспокойно снять с него деньги, закинуть на вторую карту и повторить операцию.
Кроме того, за визу на одного человека нужно будет заплатить 80 евро консульского сбора + сервисный сбор 3850 рублей.
Шаг третий. Собственно подача документов. Здесь все, как раньше: приходишь к назначенному времени, отдаешь папку и сканируешь отпечатки пальцев.
Не могу сказать, что процедура отличилась какой-то особенной новой сложностью. Да, в
Почему Италия хороша в феврале
Италия, конечно, не Таиланд, искупаться в феврале там не получится. Но если вы тоже любитель прогулочного отдыха и атмосферных фотографий, отпуск в феврале — лучшее, что можно придумать. Пока подавляющее большинство новосибирцев с трепетом фиксировало очередные отрицательные температурные рекорды, мы бродили среди вечнозеленых деревьев в куртках нараспашку: в Венеции и Милане температура держалась в районе +10 градусов, а в Риме и вовсе было +20. Учитывая, насколько южнее Сибири находится вечный город, летом пришлось бы бегать от кондиционера к кондиционеру.
Летний отпуск влетел бы нам в копеечку: даже если двое взрослых пассажиров решат приобрести билеты на июль заранее, только за перелеты придется выложить 200 тысяч рублей. Не менее затратным выйдет отдых в новогодние каникулы, а в дни венецианского карнавала за авиабилеты до Венеции, кажется, можно расплатиться, только продав почку (не говоря уже о том, что все дополнительные карнавальные активности тоже не бесплатны).
Зато если вы планируете отпуск вне сезона, перелет в Италию обойдется вам даже дешевле, чем в Таиланд. За перелеты до Бангкока и обратно двое взрослых пассажиров заплатят
Экономить так не рекомендую, если визы вы получаете впервые. Поездка может сорваться, если в итоге вам откажут, или прискорбно укоротиться, если перевозчик перенесет рейсы. Но если визовая история, как зачетка старшекурсника, уже давно работает на вас, вариант получается рабочий и недорогой.
Заплатить за перелеты и гостиницы получится либо с карты Visa (для этого я ей и обзаводилась), либо воспользовавшись услугами сайтов-посредников. Сказать о них ничего доброго, как и дурного, не могу, но во-первых, их услуги закономерно обойдутся дороже, а во-вторых, не везде у вас примут наличные. Так, например, работает хранение багажа: на вокзале или в аэропорту с вас возьмут и наличными, но обойдется это удовольствие в 80–90 евро. Частная фирма Bounce, имеющая филиалы в куче маленьких сувенирных магазинчиков по всем крупным итальянским городам, возьмет втрое дешевле, но только безналом.
Дешевле для любителей несезонного отпуска выйдет и жилье: реши мы отдохнуть летом, и пришлось бы выбирать жилье подальше от центра или похуже. В феврале мы отдали чуть больше 40 тысяч рублей за 7 ночей в историческом здании в самом центре островной части. Для сравнения столько же (а то и больше) можно отдать за номер на двоих на горе в Шерегеше.
Итог
Подготовка 10-дневного отпуска заняла у нас два с половиной месяца и порядка
И будем честны, даже если бы мне пришлось ограничиться бесплатными прогулками и полуфабрикатами из супермаркетов, отпуск в Италии я бы всё равно предпочла работе в Новосибирске.
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