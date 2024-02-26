Хоть в Дубай, хоть в Минводы. Куда улететь из Новосибирска, если устали от зимы — обзор теплых мест по нормальным ценам

— Сочи — действительно прекрасное место. В марте здесь не так много туристов, поэтому точно будет комфортно, — уверяют в «Яндекс Путешествиях».



Туристам рекомендуют побывать в парке «Дендрарий», полном магнолий, кипарисов, пальм, олеандров и других растений — всего их больше 1800 видов. Кроме того, советуют посетить парк «Ривьера» с крупным дельфинарием и «Зеленым театром».

В «Яндекс Путешествиях» уточнили, что при покупке через сервис авиабилет из Новосибирска в Сочи стоит от 11 800 рублей. Обратно — от 8 191 рубля. Цена за ночь в двухместном номере отеля 3* — от 1 000 рублей.