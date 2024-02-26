Хоть в Дубай, хоть в Минводы. Куда улететь из Новосибирска, если устали от зимы — обзор теплых мест по нормальным ценам

Если зима с морозами до -40 градусов уже поднадоела, то можно отправиться в отпуск на юг России или в какую-нибудь теплую страну за рубежом. География направлений достаточно широкая. Мы обратились к аналитикам сервисов по продаже билетов, чтобы понять, куда лучше полететь на отдых из Новосибирска в марте. Самые выгодные направления — в нашей подборке.
Сочи
Мы указываем цены на одного человека. Первое и самое популярное направление — Сочи. Как утверждают в «Авиасейлс», сейчас для тех, кто выбирает отдых в России, оно выгоднее всего. В оставшиеся дни февраля перелет до южного города с пересадками обойдется минимум в 10 300 рублей, а прямой от 17 000. В марте чуть дешевле — за билет на прямой рейс придется отдать от 9 650 рублей. Обратно можно долететь от 8 047 рублей.
— Сочи — действительно прекрасное место. В марте здесь не так много туристов, поэтому точно будет комфортно, — уверяют в «Яндекс Путешествиях».
Туристам рекомендуют побывать в парке «Дендрарий», полном магнолий, кипарисов, пальм, олеандров и других растений — всего их больше 1800 видов. Кроме того, советуют посетить парк «Ривьера» с крупным дельфинарием и «Зеленым театром».
В «Яндекс Путешествиях» уточнили, что при покупке через сервис авиабилет из Новосибирска в Сочи стоит от 11 800 рублей. Обратно — от 8 191 рубля. Цена за ночь в двухместном номере отеля 3* — от 1 000 рублей.
Минеральные Воды
«Авиасейлс» продает билеты и до Минеральных Вод — уютного города недалеко от оздоровительных курортов Ессентуки, Пятигорска, Железноводска, Кисловодска. Все они — в солнечном Ставропольском крае.
В феврале перелет с пересадкой будет стоить от 12 750, а в марте от 11 770 рублей. Прямым же рейсом в оба месяца будет выгодно улететь от 16 370 рублей. Стоимость обратного билета — от 8 881 рубля.
Бангкок, Таиланд
В «Яндекс Путешествиях» считают, что, в отличие от более известных пляжных курортов, у туристов Бангкок не так популярен. Но там есть чем заняться: самостоятельно или с экскурсией наведаться в храм Изумрудного Будды, прогуляться по базарам и попробовать местной еды — к примеру, острой лапши.
— Если вы хотите за покупками (допустим, за сувенирами), то один из самых больших рынков — Chatuchak Weekend Market. Он занимает огромную площадь в 14 гектаров и насчитывает целых 15 павильонов. Привлекает благодаря доступным ценам на разные товары, — уточнили в пресс-службе сервиса.
Цены на прямой рейс из Новосибирска в Бангкок начинаются от 42 200 рублей, с пересадкой от 32 500. Назад — от 36 076 рублей.
— Ночь в номере на двоих в трехзвездочной гостинице будет стоить от 1 500 рублей, — дополнительно подчеркнули в «Яндекс Путешествиях».
Махачкала
«Авиасейлс» также предлагает перелеты в Махачкалу, столицу республики Дагестан, расположенную на берегу Каспийского моря. В феврале с пересадками до нее удастся добраться по цене от 11 900, а в марте от 11 550 рублей. Обратно — от 9 673 рублей.
Дубай, ОАЭ
Не остается в стороне и жаркий Дубай. У тех, кто собирается попасть туда в конце февраля или марте, за перелет с пересадками «Авиасейлс» просит от 16 900 рублей. Обратно в начале весны — от 15 707 рублей.
— Дубай известен своим толерантным отношением к туристам, но всё же важно уважать местные традиции, в том числе правила, предписывающие закрывать плечи и колени в общественных местах. Хотя на пляжах безопасно находиться в купальнике, для прогулок по городу лучше выбирать закрытую одежду, — отмечают в «Яндекс Путешествиях».
В Дубай россиянам не нужна виза — там в аэропорту в загранпаспорт поставят штамп, позволяя оставаться в стране до 90 дней.
Авиабилет на прямой рейс из Новосибирска будет стоить от 17 000, путь займет около 5,5 часа. Назад — примерно от 18 257 рублей. Цена за ночь в трехзвездочном отеле начинается от 5 300 рублей за двоих, упомянули в «Яндекс Путешествиях».
За сколько и куда еще слетать
За перелет из Новосибирска до Ташкента (Узбекистан) в феврале «Авиасейлс» берет от 6 950 рублей, в марте от 8 000; назад — от 16 036 рублей.
Билет на прямой рейс до Еревана (Армения) в этом месяце хотят от 13 300, в следующем — от 14 700 рублей. Обратно дешевле всего отправиться за 14 731 рубль.
Улететь с пересадками в Стамбул (Турция) сервис предлагает от 16 800, вернуться в Новосибирск — от 12 692 рублей.
Через «Яндекс Путешествия» можно приобрести билет в Баку (Азербайджан) от 18 100. А обратно от 11 908 рублей. Цена за ночь в отеле 3* — от 3 200 рублей за двоих. По безвизовому режиму в стране разрешено оставаться до 90 дней.
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