Чёрное море, Байкал или элитный коттедж на Алтае: куда махнуть на майские выходные из Новосибирска — краткий (и ёмкий) обзор

Цены на проживание зависят от выбранных дней. Тем, кто решит отдохнуть в «Морозово» на выходных, посвященных Дню труда, за 3 ночи придется отдать от 13,9 до 24 тысяч. А если отправиться туда к Дню Победы на такое же количество ночей, то отдых будет дороже — от 15,3 до 32,1 тысячи рублей. И то, и то — с расчетом на двух взрослых. Даже при оплате по базовым тарифам в стоимость включен завтрак по системе «Шведский стол».



На 2ГИС о курорте-отеле оставляют преимущественно положительные отзывы.



— Для детей оборудованы площадки, песочница, игровая комната с горкой и кучей игрушек. Бассейн с подогревом и свободными лежаками, вокруг — сосны и Обское море. Красота, — написала пользователь Вета летом 2023 года.

