Чёрное море, Байкал или элитный коттедж на Алтае: куда махнуть на майские выходные из Новосибирска — краткий (и ёмкий) обзор

В 2024 году майские выходные выпадают на 28 апреля–1 мая и 9–12 мая. В эти дни можно запланировать полноценный отдых, но заняться этим стоит уже сейчас. Многие базы в Новосибирской области и на Алтае заранее открыли бронирование номеров и домиков на весну, в продаже появились и путевки на Черное море и Байкал. Куда съездить на майских выходных и сколько это будет стоить — в обзоре НГС.
Новосибирск и Новосибирская область
«Морозово»
Тот случай, когда далеко ехать не надо: этот курорт-отель находится в Бердске. По информации на сайте, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая там доступны номера сразу нескольких категорий: стандарт с двумя отдельными кроватями, люкс, полулюкс и люкс с террасой.
Цены на проживание зависят от выбранных дней. Тем, кто решит отдохнуть в «Морозово» на выходных, посвященных Дню труда, за 3 ночи придется отдать от 13,9 до 24 тысяч. А если отправиться туда к Дню Победы на такое же количество ночей, то отдых будет дороже — от 15,3 до 32,1 тысячи рублей. И то, и то — с расчетом на двух взрослых. Даже при оплате по базовым тарифам в стоимость включен завтрак по системе «Шведский стол».
На 2ГИС о курорте-отеле оставляют преимущественно положительные отзывы.
— Для детей оборудованы площадки, песочница, игровая комната с горкой и кучей игрушек. Бассейн с подогревом и свободными лежаками, вокруг — сосны и Обское море. Красота, — написала пользователь Вета летом 2023 года.
«Чкаловские Дачи»
Эко-парк «Чкаловские Дачи» расположен в микрорайоне Дом отдыха Мочище, 4. На даты с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая через сайт можно забронировать номер категории «Стандарт». В нем 3 ночи на двоих обойдутся в 19,5–24 тысячи вместе с завтраками.
Помимо спальных мест, стандартный номер укомплектован стульями, шкафом, мини-холодильником и чайником. Санузел в нем — с душем и унитазом. При заезде гостям предоставляются тапочки, полотенца и гигиенические средства. В общем, полноценный отельный набор.
В эко-парке есть пони-ферма и ресторан, из развлечений гостям доступен пейнтбол.
— Хорошее место, близко к городу. Отличный сервис, много развлечений, чистый лесной воздух, — такими впечатлениями от «Чкаловских Дач» в отзыве на 2ГИС поделился пользователь Максим.
Алтай
Санаторий «Обь»
«Обь» находится в лесной зоне Барнаула, в 10–15 минутах езды от центра города. Недалеко от санатория расположены живописный поселок Южный, дендрарий и горнолыжный комплекс «Авальман». Даже в теплое время года в последнем можно погулять или устроить пикник.
На сайте «Оби» уже сейчас можно забронировать номера на 28 апреля — 1 мая и 9–12 мая. Оказалось, для двоих на это время доступны комнаты лишь из пары категорий. На момент подготовки публикации были свободны двухместные номера от 26 тысяч и дороже, от 48,3 тысячи рублей за 4 дня.
При покупке полноценной лечебной путевки цены могут отличаться. В санатории проводят консультации и процедуры для людей с заболеваниями сердца и сосудов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, постковидным синдромом и прочими проблемами.
— Милое место в сосновом бору. Приветливый персонал, отличное питание с возможностью выбора блюд. Хорошие бассейн и СПА-комплекс, — заверила в отзыве на 2ГИС гостья санатория Елена.
«Тэнери»
Это горный отель в Чемальском районе Республики Алтай. На первую и вторую половину майских праздников на его сайте можно забронировать как полулюкс-номера, так и просторные домики.
3 ночи в лаконичном деревянном коттедже «Дубрава» обойдутся в 54 тысячи; в «Семейном доме» — 66 тысяч; в «Доме для двоих» — 75 тысяч; в коттеджах с необычными названиями «Ярослав» № 3, № 4 и № 5 — от 78 до 84 тысяч рублей.
Дороже всех стоит аренда гигантского «Дома хозяина» из кирпича и дерева, площадь которого составляет 230 кв. м. В момент подготовки материала он был свободен на 28 апреля–1 мая — за проживание в эти дни придется заплатить 180 тысяч рублей.
Все эти расценки — для двух взрослых. Выходит весьма недешево.
— Мы предлагаем постояльцам отдых без суеты и лишнего шума, — утверждается в описании «Тэнери» на 2ГИС.
Сами гости отмечают для себя не только преимущества, но и небольшие недостатки отеля.
— В домике тепло, приятная территория, отзывчивый персонал. Минус — в том, что холодильник забит «допами» на продажу и для своих продуктов не хватает места, — пожаловалась в отзыве постоялица Екатерина.
Адлер
Если на майские праздники хочется поехать на море, лучше брать отпуск или отгулы, объединяя выходные. На сайте туристического агентства «Топ Трэвел» НГС попалось предложение о путешествии из Новосибирска в Адлер почти на неделю — с 30 апреля по 6 мая, то есть частично в рабочие дни.
Путевка подразумевает проживание в гостевом доме «Аида», в стандартном 2-местном номере с балконом. Из мини-отеля отрывается вид на Кавказские горы и Черное море, на территории есть бассейн и детская игровая площадка, утверждается на сайте турагентства. Цена, указанная с пометкой «за номер», — 58,1 тысячи рублей. В стоимость не включено питание.
— Чистенько, уютно, есть всё необходимое для проживания, — поделился эмоциями от проживания в «Аиде» пользователь 2ГИС Дмитрий.
Байкал
Еще один вариант — на майские праздники поехать на величественный Байкал, но без дополнительных дней отдыха в таком случае тоже вряд ли обойтись. Правда, по параметру «Для 2 взрослых» на сайте «Пегас Туристик» мы нашли тур в Иркутскую область только с 11 мая на 3 ночи. Точное расписание перелетов и другие их подробности не прописаны — их следует уточнять у менеджера туроператора. По путевке обещают проживание в гостевом доме «Сказки Байкала», находящемся недалеко от озера.
В описании указана цена в 67,5 тысячи рублей с завтраками.
— В состав тура включен перелет регулярным авиарейсом. Цена не окончательная и может меняться в зависимости от тарифа авиакомпании, — предупреждают на сайте «Пегас Туристик».
Ранее НГС уже делал подборку из 10 мест мест, куда на майские праздники можно уехать из Сибири.