«Чтобы испанский гопник тебе дал в щи — это из ряда вон»: музыкант из России — о переезде на родину Пикассо

Наш красноярский коллега, корреспондент NGS24.RU Руслан Руденко уже пообщался с россиянами, которые живут и работают в Австралии, Канаде, а также в трех штатах США: Флориде, Техасе и Калифорнии. Теперь о переезде из Красноярска в Испанию рассказал музыкант группы «Мистер Гро...» и лидер общественного движения «За чистое небо» Андрей Сковородников-Эрлих. Читайте в материале о его жизни на юге Испании, в городе Малага, и о планах на будущее.
Малага — город и порт на юге Испании, в автономном сообществе Андалусия. Город является административным центром одноименной провинции Малага. По величине в стране занимает шестое место: 586 тысяч человек. Площадь города —
— Андрей, расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Испании?
— В Испании я в третий раз. Первый раз был в ноябре 2020 года. Просто любопытно было посмотреть, как за границами люди живут, сравнить. Интересно очень оказалось тогда. Несколько недель ездили по Испании: были в Барселоне, Мадриде, Малаге. С Малагой вышло так: просто ткнул пальцем в карту, смотрю, куда там автобусный маршрут до моря ездит. Офигенный, теплый город. В следующий раз мы в Испанию в
Поэтому когда в феврале 2023 года мы снова тотально задыхались от режима «черного неба», когда в Красноярске смог почти месяц, по-моему, стоял, я и моя девушка поняли для себя, что в этот пик в городе мы больше жить не будем. Задолбало задыхаться, задолбало, что у здорового, спортивного человека болит голова. Поэтому решили, почему бы не слетать в Малагу и не пожить здесь. Уже не как туристы, а прожить несколько месяцев и посмотреть, как вообще всё это выглядит изнутри, насколько это место подходит для переезда в будущем.
Малага — город, который нам интересен. Даже изучив его за несколько раз, всё равно узнаешь разные уголки. Я сторонник изучения нетуристических мест, которые могут быть в стороне от центра… Но которые тоже интересно посещать.
В Малаге мы посетили много районов, в том числе и такие, которые тут считаются спальными. В них есть много скверов с деревьями, газонами. У каждой дорожной развязки посередине разбита большая клумба, красиво подстриженная. В районе, где я живу, есть 5–6 парков. Там нет аттракционов, но есть несколько больших прудов с лебедями, черепахами, спортивными площадками и площадками для выгула собак и просто местами для прогулок. Всё это постепенно выходит на берег. От места, где я сейчас живу, примерно 7–8 минут пешком до ближайшего парка и 17–20 минут до моря.
В Малаге есть и природные парки, которые чем-то напоминают нашу «Гремячую Гриву». Они не тронуты благоустройством. С одной стороны, это хорошо, что такая «дикая» природа сохраняется. С другой стороны, мы привыкли к благоустройству подобных мест, когда есть какие-то визит-центры и тому подобное.
В этой стране чувствуется атмосфера дружелюбия. Испанцы — очень открытые люди. За всё то время, пока я здесь был, я ни разу не видел драк на улицах. Можно встретить иногда, во время праздников, людей выпивших, но вести себя они не будут агрессивно. Еще я заметил, когда я подхожу неспешно к перекрестку, то метров за 10 до него всегда останавливается машина. Какой бы навороченной она ни была, авто, зараза, остановится и будет ждать, пока я перейду. Причем дорожных камер там не очень много. Камеры есть в парках для обеспечения общественной безопасности. Но за правилами дорожного движения камеры тут фактически не следят. Это тоже влияет на атмосферу.
— Но легализоваться же не так просто тут?
— Вид на жительство (ВНЖ) тут ты с разгона не получишь. Очень многое для этого должно сложиться. Начиная от уровня дохода. Чтобы тут вдвоем нормально жить, особо ни в чем себе не отказывая, с учетом стоимости аренды, 2000 евро в месяц хватит. Банковский счет в Европе без ВНЖ не откроешь. Поэтому я открыл карту в Казахстане, сам, без услуг «помогаек». Здесь такая банковская карта прекрасно работает.
— Цены на продукты, общественный транспорт, различные бытовые моменты — что про это можешь рассказать?
— За полтора года, что я не был в Испании, цены на продукты, которые я постоянно брал, примерно на 10–15% выросли. Возникает такая ситуация, что берешь тут упаковку куриных бедрышек по 3 евро и 75 центов за килограмм, например. Сразу в уме переводишь в рубли, и это уже почти 400 рублей. Но потом вспоминаешь, что когда-то курс рубля к евро был ниже: 60 рублей, 40 рублей. Здесь эта упаковка куриных бедрышек стоит 3,75, а год-полтора стоила 3,60. В целом, если в магазинах просто не глядя брать продукты, то по ценам можно невыгодно купить что-то. Овощи и фрукты выгоднее брать в лавочках у дома. Килограмм сладких апельсинов можно взять за евро или евро и двадцать центов. В магазине это будет стоить дороже.
Но нужно не забывать о качестве местных продуктов. Хлеб берешь, и он у тебя несколько дней не сохнет. Нормально его есть можно. С шампунями схожая история. Вроде бы берешь один и тот же бренд, который и в России продается, и в Испании. Пользуешься им в Испании, и волосы ощущают разницу. Один мой знакомый упоминал, что долго привыкал к тому, что испанская курица не такая жесткая, как у нас в России.
С общественным транспортом нужно учитывать свои моменты. Если не хочешь переплачивать, то надо купить карту для проезда в общественном транспорте. Тогда можно экономить на поездках.
У местных магазинов и супермаркетов тоже есть свои сайты, приложения и так далее. Но если сравнивать с нашими супермаркетами, то здесь эти вещи работают гораздо хуже. То, что такие технологии в Европе «проседают» по сравнению с Россией, это не байки.
В Малаге не особо много кафешек и ресторанов. В более приспособленной для туристов Барселоне это всё более развито, там больше молодежного «движа». Малагу в шутку называют «городом пенсионеров». Потому что тут неспешный темп жизни. Этим город нравится и мне, тут нет этой столичной суеты. Неспешный, хороший, приморский город.
— У тебя были какие-то мифы или стереотипы о шумных и активно жестикулирующих испанцах, которые подтвердились или, наоборот, разбились о реальность?
— Шумные и активно жестикулирующие — это, скорее, про итальянцев. Испанцы любят small talk, что-то обсудить друг с другом. Два незнакомых человека вполне могут начать разговаривать о чем-то. Перекинуться парой фраз, что-то на ходу обсудить — это про них. Еще испанцы очень быстро говорят. Я уже и за собой замечаю, что, живя здесь, начинаю тараторить. Слушаешь местных парней и девчонок, и не можешь, порой, понять — то ли новую песню Эминема зачитывают, то ли что-то просто быстро рассказывают друг другу.
— Так все-таки, как закрепиться в Испании? Слушая тебя, мне это кажется не самой простой задачей…
— Если ты живешь здесь и при этом работаешь дистанционно, зарабатываешь в России, то ты попадаешь в категорию людей, которые сильно зависят от курсовых колебаний. Чтобы официально работать в Испании, нужно в этой стране легализовать свое пребывание. Можно, конечно, устроиться на «нелегалку». Это какая-нибудь работа на стройке. Но там могут кинуть с деньгами. Могут пообещать заплатить за месяц работы 1000–1200 евро. Но по факту могут заплатить 700–800. Куча таких историй. И человек не может в таких ситуациях пожаловаться на обман, потому что он нелегал.
Если мы говорим о квалифицированном труде и официальном устройстве на работу, то для получения трудового контракта нужен ВНЖ такого типа, который разрешает это. Есть ВНЖ без права на работу.
Есть знакомый, который живет тут десятки лет, не имея вообще каких-либо документов и не заботясь о них. И ничего — такие люди работают и существуют, даже без банковских карточек. Но надо понимать, что такие истории бывают у тех, кто сюда переехал жить в более простые времена. В середине
При этом наличку здесь очень любят — особенно в небольших магазинах. Простой пример: однажды мы с девушкой после перелета в Испанию поздно вечером вышли на перрон, где автобусы. Я подхожу к водителю и говорю: вот, у меня 100 евро с собой. Мне говорят: прости, сдачи нет, карты тоже не принимаем. Даже с 50 евро могут возникнуть такие проблемы. А вот в магазине у тебя с большим удовольствием примут такие наличные деньги. Но я обратил внимание, что тут все в плане наличности с полтинниками ходят. Те же сотки редко в ходу. А пятисотку видел один только раз, кажется.
— Как у испанцев дела с законом?
— Не надо считать, что испанцы — это такие идеальные роботы, которые делают всё по инструкции и ходят по линеечке. За годы я обратил внимание, что чаще люди тут стали переходить на красный сигнал светофора. Это не значит, что люди бросаются под машины. Просто если на пустом перекрестке до зеленого сигнала остается секунд двадцать, то люди переходят дорогу только в путь.
В плане криминала, конечно, где-то могут телефон подрезать, в сумочку залезть или велосипед свистнуть. Но такого, чтобы какой-то пьяный испанский гопник тебе дал в щи, — это из ряда вон выходящее событие. В такие истории чаще всего попадают не испанцы, а какие-то приезжие. Полиция тут хоть и не бросается в глаза, но частенько где-то рядом. Особенно в пятницу, субботу и воскресенье, когда люди гуляют и отдыхают.
А если у тебя собачка покакала на газон, а ты за ней не прибрал — то будь добр, заплати 750 евро штрафа. Собак здесь очень много. В Испании 43 миллиона человек населения и где-то 9 с лишним миллионов собак. Их испанцы просто обожают. Встречаются и коты. Притом есть так называемые «муниципальные коты»: это уличные коты, у которых на ухе есть отметка специальная. Их можно кормить. А вот уличных котов без таких отметок кормить уже нельзя. За издевательства над животными в Испании тоже очень жестко наказывают.
— Что по части работы магазинов?
— Есть мелкие лавки, которые часто держат азиаты. Они могут работать почти круглосуточно, в них всегда можно взять какую-нибудь мелочовку из еды, закусок. Небольшие сетевые магазины могут работать вплоть до воскресенья, но лишь до 21:00. В них можно купить всю линейку необходимых товаров на каждый день. А вот большие магазины типа наших гипермаркетов по воскресеньям тут вообще не работают. В будние дни они работают до 21:30. Часто магазины, которые не работают по воскресеньям, затем и в понедельники открываются поздно, раскачиваются только к обеду. Курильщикам тоже придется непросто: зайти в условный местный супермаркет в 23:00 и купить себе сигарет — не выйдет. Во-первых, потому что в 23:00 уже ничего работать тут не будет. А во-вторых, потому что сигареты тут продают в специальных киосках. Пачка «Винстона» в таких киосках может стоить 5 евро с лишним. Как я понимаю, всё это делается для того, чтобы отбить у людей тягу к курению и покупке сигарет. При этом в этих табачных киосках обычно продаются алкоголь и транспортные карты.
Местные очень сильно любят покупать лотерейные билеты. В Испании две фирмы занимаются их продажей: государственная и частная. У «лотереек» всегда стоят люди, которые берут себе билеты: они стоят 1–2 евро. Я брал несколько билетов, максимум пару раз выигрывал по 1 евро. Видел, как человек в киоске получал выигрыш почти в 20 евро. Один раз слышал, что кто-то вот так выиграл и пару сотен евро.
— Как ты видишь свое будущее? Например, через пять лет?
— Было бы неплохо получить ВНЖ, и чтобы трое наших котов переехали вместе с нами. У нас три мохнатыча: мы за них в ответе и не бросим. Согласился бы жить тут даже в какой-нибудь хибарке. При этом, понимаю, что мы сейчас живем в непростом мире. Загадывать наперед и строить планы стало сложно. Поэтому я не предполагаю, а стараюсь действовать. Что-то удается, что-то нет, что-то разочаровывает, потому что не получается сразу. Но мне нравится позиция: «Будьте оптимистами — требуйте невозможного».