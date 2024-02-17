«Чтобы испанский гопник тебе дал в щи — это из ряда вон»: музыкант из России — о переезде на родину Пикассо

В Малаге есть и природные парки, которые чем-то напоминают нашу «Гремячую Гриву». Они не тронуты благоустройством. С одной стороны, это хорошо, что такая «дикая» природа сохраняется. С другой стороны, мы привыкли к благоустройству подобных мест, когда есть какие-то визит-центры и тому подобное.



В этой стране чувствуется атмосфера дружелюбия. Испанцы — очень открытые люди. За всё то время, пока я здесь был, я ни разу не видел драк на улицах. Можно встретить иногда, во время праздников, людей выпивших, но вести себя они не будут агрессивно. Еще я заметил, когда я подхожу неспешно к перекрестку, то метров за 10 до него всегда останавливается машина. Какой бы навороченной она ни была, авто, зараза, остановится и будет ждать, пока я перейду. Причем дорожных камер там не очень много. Камеры есть в парках для обеспечения общественной безопасности. Но за правилами дорожного движения камеры тут фактически не следят. Это тоже влияет на атмосферу.