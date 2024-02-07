Путешественники из Сибири отправились в новый этап кругосветки: их прошлое судно уничтожили акулы

Сегодня, 7 февраля, экипаж российской экспедиции Russian Ocean Way, в составе которой капитаном является новосибирец Станислав Березкин, отправился из острова Пхукет в Таиланде в индийский порт Кочи. Ранее экипаж экспедиции получил 11-метровый парусник в подарок от уроженца Томска.
Как рассказал корреспонденту НГС Станислав Березкин, в порту Чалонг в Пхукете завершился австралийско-азиатский этап кругосветной экспедиции, его протяженность составила 4 тысячи морских миль.
— Мы прошли вдоль Великого Барьерного рифа, затем по Арафурскому морю до австралийского порта Дарвин, пересекли Тиморское море и внутренними водами Индонезии, и Малаккским проливом добрались до Пхукета, — рассказал Березкин.
Сначала, в сентябре 2023 года, путешественники шли на тримаране — надувном судне с тремя баллонами, но в Атлантическом океане судно потеряло управление. Тогда на помощь пришел сухогруз, тримаран пытались спасти, но не получилось. Следующий катамаран уничтожили акулы, которые напали на судно, это произошло в конце октября 2023 года. Для продолжения экспедиции необходимо было новое судно, которое подарено в Австралии уроженцем Томска.
— Наше новое судно — это стальная яхта проекта Van de Stadt Seal 36 футов длиной, построенная на Тасмании. Долгое время она была клубным гонщиком, затем прогулочной яхтой, а затем попала к нам в руки, —рассказал Березкин.
Сегодня, 7 февраля, экипаж судна отправился в порт Кочи в Индии. В дальнейшем экипаж планирует отправиться в Сокорту, Джибути, пройти через Суэцкий канал в пролив Босфор и далее в Черное море. Там участники кругосветки планируют сделать остановку в Новороссийске.
— Дальше — Дон, Волга, Онега, Свирь, Ладога, Нева и финиш в Кронштадте, планируем в июле, — заявил Березкин.
Напомним, кругосветка Russian Ocean Way началась 1 июля 2021 года в городе Кронштадте. Экспедиция проходит под эгидой Томского отделения Русского географического общества. Общая протяженность маршрута — около 35 тысяч морских миль.
Несколько лет назад НГС рассказывал о семье путешественников Клочковых, в ноябре 2021 года они завершили свою трехлетнюю кругосветку там же, где и начинали, — во Французской Полинезии.