Путешественники из Сибири отправились в новый этап кругосветки: их прошлое судно уничтожили акулы

Напомним, кругосветка Russian Ocean Way началась 1 июля 2021 года в городе Кронштадте. Экспедиция проходит под эгидой Томского отделения Русского географического общества. Общая протяженность маршрута — около 35 тысяч морских миль.



Несколько лет назад НГС рассказывал о семье путешественников Клочковых, в ноябре 2021 года они завершили свою трехлетнюю кругосветку там же, где и начинали, — во Французской Полинезии.

