«Одинокие умирают, а потом находят их мумии». Директор приюта — о том, почему бездомных стало больше

Вы видели бомжа со справкой о доходах?

— В недавние холода был просто шквал звонков. Сердобольные люди звонили и ночью: у нас в подъезде бездомный, идти ему некуда, на улице минус 30, помогите, заберите. Звонят из соцзащиты, из больниц.

Или как-то вечером звонок, мужчина представился священником: «У нас в подъезде молодой человек, возьмите». Ответила, что в Библии есть заповедь про помощь ближнему и в церковных уставах есть пункт про благотворительность. Так приютите его временно, не перекидывайте ответственность на других.

Я не хотела никого обидеть, сказала это на эмоциях. Не думайте, что я отказываю из-за равнодушия или нежелания помочь. Я не могу забрать всех по вашим звонкам. Мест в приюте 50, у меня сейчас живет 51 постоялец. Еще 20 человек в очереди на место. Все бездомные. Лежат в больницах, живут в подъездах, спасаясь от обморожений. В больницы бездомных привозят часто в тяжелом состоянии, с травмами, инсультами, обморожениями, уйти они сами не могут. И в больницах области ждут, когда освободится место. Ведь в медучреждениях свои инструкции, в отделениях есть социальная койка, там могут держать десять дней.