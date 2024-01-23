За дискредитацию армии собираются забирать имущество: новости СВО за 22 января

В Кремле прокомментировали удар по рынку в Донецке

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил доклады после удара ВСУ по Донецку 21 января и дал необходимые поручения, специального заявления президента на этот счет не запланировано. Сам Песков назвал удар, в результате которого погибли не менее 25 человек «чудовищным актом терроризма». Сообщалось о раненых, среди них есть дети.

После этого обстрела представительство РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе возмутилось, что ОБСЕ никак не отреагировала на ситуацию. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу. Кроме того, Россия запросила заседание Совбеза ООН, где планировала обсудить этот удар и западные поставки вооружений Киеву.