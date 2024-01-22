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«Сашка был воспитан в строгом духе»: как Александр Шпак стал фриком и почему его разыскивает МВД

Одиозный бодибилдер покинул Россию в начале СВО и ведет блог, где высказывается на политические темы

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Видео: Городские порталы

Александр Шпак стал известен в начале 2010-х, когда интернет облетели фото купающегося мускулистого мужчины в татуировках. С тех пор популярность Шпака только росла.

За свою жизнь он успел получить два высших образования (хотя, по его же рассказам, при получении второй «вышки» больше времени проводил в спортзале, чем на лекциях), поработать фитнес-тренером, телохранителем, получить три года условно за продажу анаболиков и шесть раз жениться (всякий раз подтверждая свои слова о том, что он не является геем*).

13 января стало известно, что уехавшего из страны после начала СВО Шпака разыскивает по уголовной статье МВД. А позже появилась информация, что Басманный суд заочно арестовал его. Об этом 22 января сообщили корреспонденты ТАСС.

Чем на этот раз провинился любитель щеголять в стрингах? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

*Организация ЛГБТ признана экстремистской, а ее деятельность запрещена в РФ.

Александр ШпакФрикиМВД
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