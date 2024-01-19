Лавров высказался о прямых переговорах Москвы и Киева: новости СВО за 18 января

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал о беспилотнике, сбитом в городском округе Подольск, — он заявил, что БПЛА летел на Москву. Портал MSK1.RU опубликовал запись, на которой слышен звук взрыва в Подольске.

О беспилотниках также сообщили из Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале пишет, после отражения воздушной атаки средствами ПВО есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава.

Главе Эстонской православной церкви Московского патриархата не продлили ВНЖ

Эстония отказалась продлить вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению (Валерию Решетникову). Об этом сообщает издание Рostimees. Известно, что Решетников в своей публичной деятельности поддерживает российскую СВО и правоохранительные органы Эстонии просили его воздержаться от таких выступлений, но он «не изменил свою линию поведения». В Таллине решили, что священник представляет угрозу безопасности государства, и отказали в продлении ВНЖ, который истекает 6 февраля.