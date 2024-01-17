Дима Билан приехал в Донецк: новости СВО за 16 января

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Зеленский признался, что не хочет замораживать конфликт

Украинский президент выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где подтвердил, что не хочет замораживать вооруженный конфликт. При этом он признал, что получает вопросы о начале переговоров с РФ.