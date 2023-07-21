Суд арестовал Игоря Стрелкова

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения Игорю Стрелкову, подозреваемому в экстремизме. Экс-министра обороны ДНР арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 18 сентября.
Обвинение строилось на основании двух постов Стрелкова в телеграм-канале. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма, в другом — о невыплате зарплаты военным.
Стрелкова задержали 21 июля у него дома, после чего в квартире экс-министра начался обыск.
Позже в телеграм-канале Стрелкова появилась публикация, подписанная именем его жены Мирославы Регинской. В нём сообщалось, что следователи приехали домой к Стрелкову примерно в 11:30 мск.
— Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм), — говорится в сообщении.
Информацию том, что Стрелков обвиняется в экстремизме, подтвердил и его адвокат Александр Молохов.
— Материалов дела я не видел, но да, Игоря Стрелкова действительно задержали. Предположительно, по 282-й статье — об экстремизме. Но он, [Игорь], учитывая политическую ситуацию в стране, к этому был готов, как самурай, — пояснил адвокат в разговоре с MSK1.RU.
Позже стало известно, что Стрелкову вменяют «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Максимальное наказание по этой статье — 5 лет тюрьмы.
Врач Дмитрий Петровский из Ярославля, которого называют врачом ЧВК «Вагнер», рассказал, что именно он подал заявление в прокуратуру.
— По факту оскорбления нашего президента неким Гиркиным (выдающим себя за гражданина Стрелкова) в своем ТГ-канале написал обращение в Генпрокуратуру за номером 2897161213, — сообщил Дмитрий Петровский. — Меня давно возмущала его риторика, направленная на дискредитацию патриотизма, при полном отсутствии желания этот патриотизм проявить.
До 2013 года Игорь Стрелков служил в ФСБ, после увольнения участвовал в украинском конфликте. В мае 2014 года стал министром обороны ДНР, а 14 августа его отстранили от должности, после чего он больше не принимал участия в военных действиях.
После начала специальной военной операции Стрелков в своем Telegram-канале периодически высказывал критику в адрес Минобороны России. Он также несколько раз заявлял о готовности принять участие в боевых действиях, в том числе в составе народной милиции ДНР. В январе 2023 года Евгений Пригожин предлагал Стрелкову стать участником ЧВК «Вагнер», уточнив, что ему придется ответить на вопросы «совета командиров», но Стрелков отказался, объяснив это тем, что не сможет «служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России».
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