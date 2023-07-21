Суд арестовал Игоря Стрелкова

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения Игорю Стрелкову, подозреваемому в экстремизме. Экс-министра обороны ДНР арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 18 сентября.

Обвинение строилось на основании двух постов Стрелкова в телеграм-канале. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма, в другом — о невыплате зарплаты военным.