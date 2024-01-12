«Постоянно экономила деньги». Студентка из России — о плюсах и минусах жизни в Европе, учебе за границей и русофобии

«Обучение за границей — вызов»

Путь поступления в Будапешт начался с подачи заявки на стипендиальную программу. Нужно было собрать громадное количество документов: мотивационное письмо, письмо-представление от ректора, резюме, аттестат, достижения в разных областях, сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком.

Это хоть и бесплатно, но очень утомительно. Каждый день моя стопка бумажек пополнялась. После этого Минобрнауки России номинировало меня на стипендию. Оно дало одобрение и выдвинуло мою кандидатуру на получение гранта.

Представители принимающего университета (в моем случае это Университет имени Лоранда Этвёша) также просмотрели мою заявку и пригласили меня на собеседование. В совокупности я прошла два собеседования, на которых мне задавали вопросы про мою мотивацию и специализацию. Еще через какое-то время я получила окончательный результат: обе страны дали свое согласие, а это значит, что я выиграла правительственный грант. После этого начался процесс подачи заявления на визу: еще больше бумажек и нервов.