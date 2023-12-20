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Сколько можно заработать на елочных игрушках из СССР. Может, в вашей коллекции есть целое сокровище?

Некоторые украшения легко уйдут с молотка за миллион

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На вашей елке может годами висеть настоящее сокровище

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Вы, наверное, и сами замечали, как ближе к Новому году на сайтах объявлений появляется вал сообщений о продаже советских елочных игрушек. От стоимости некоторых из них может на время пропасть дар речи — продавцы не стесняются заламывать цены и иногда просят за побитые жизнью праздничные артефакты несколько миллионов рублей. Мы решили узнать, насколько оправданны такие головокружительные ценники и можно ли на самом деле, продав одну елочную игрушку, купить квартиру. Как думаете, в ваших закромах есть несметные сокровища?

Дефицитные игрушки

Первые нарядные елки в России появились еще в XVII веке, а украшали их чем придется — декор ограничивался Вифлеемской звездой да яблоками со свечами. Но тогда всё это было символами Рождества. Когда установилась власть Советов, славящаяся своими атеистическими взглядами, Рождество упразднили: бога нет, елок нет, игрушек нет. Никакого праздника. Но если с отсутствием бога народ еще как-то мог смириться, то зимнего торжества требовали все сердца. В итоге праздник вернули. Правда, с другим названием — Новый год. Вместе с ним в дома советских людей вернулись елки. А вот с елочными игрушками всё еще было ни шатко ни валко. Украшали вечнозеленые деревья чем придется: самодельными игрушками, конфетами, орехами в блестящей фольге.

В 1937 году в СССР наладили массовое производство елочных игрушек, но простой люд мог позволить себе разве что глазеть на них со стороны — цены на стеклянные шары с ликом Сталина и звезды-наконечники, с которых смотрел молодой Ленин, кусались так, что могли оставить заметные следы укусов в семейном бюджете.

Сегодня ситуация, конечно, разительно изменилась — елочные игрушки есть на любой кошелек: можно и гору пластмассовых шаров рублей за 500 прикупить, а можно и за один-единственный символ Нового года ручной работы несколько тысяч выложить. Но советские игрушки, которые появляются в продаже ближе к празднику, всё еще могут поразить любого своими ценами. Но за что такие деньжищи?

«Тортилла» за миллион

Некоторые праздничные артефакты появляются на аукционных сайтах за несколько месяцев до Нового года. Например, в октябре 2023-го на сайте «Мешок» (торговой площадке, которая специализируется на продаже антиквариата) выставили «Тортиллу» из «Золотого ключика». Продавец не был уверен в цене своего товара, поэтому начальной стоимостью указал всего в один рубль.

Сколько бы вы отдали за такую черепашку?

Сколько бы вы отдали за такую черепашку?

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— Категория «лоты с рубля», пожалуй, самая любимая у коллекционеров, — говорит коллекционер Евгений Александров. — Здесь и азарт, и шанс приобрести настоящую редкость, и соревнование в удачливости, и возможность узнать отношение к раритету других знатоков.

Соревнуясь в удачливости, знатоки прибавили к стоимости «Тортиллы» несколько нулей — она ушла с молотка за миллион рублей.

И это действительно раритетная игрушка с судьбой. В свое время она входила в набор из 15 фигурок «Золотой ключик», который выпускала ленинградская артель «Культигрушка». Но всего несколько партий спустя «Тортиллу» сократили. Вместе с «Лисой Алисой» и «Доктором Совой». Так они стали очень редкими игрушками и целью всех коллекционеров.

Кстати, «Доктор Сова» в «Мешке» тоже появлялась — ее выкупили за считаные дни за 2,3 миллиона рублей.

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И если эти цены вам кажутся заоблачными, просто имейте в виду, что они еще не самые высокие, что можно встретить на рынке елочных игрушек.

Елочные игрушки по цене квартиры

Продавцы советских елочных игрушек не стесняются заламывать цены на ностальгию. На маркетплейсах и сайтах объявлений вы легко найдете предложения стоимостью 2,5 миллиона рублей. А говорят, что яйца в России дорогие.

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Но это еще что! Иногда одну елочную игрушку выставляют по цене неплохой квартиры. Например, вот такую грушу выставили на «Авито» за 7 миллионов рублей. Продавец утверждает, что украшение сделано в 30-х годах прошлого века и готов пройти экспертизу ворса по примерной дате.

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Правда, настоящие коллекционеры и ценители советских елочных игрушек относятся к таким предложениям с изрядной долей скепсиса.

За что такие деньги

Коллекционер Ева Костомарова рассказала нам, что продавцам советских игрушек, которые выставляют украшения за миллионы, не всегда стоит доверять.

— Массовое помешательство вызывает только смех у коллекционеров. Где-то кто-то услышал, что игрушка может стоить несколько миллионов, и все начали выкладывать свои игрушки с совершенно неадекватной ценой, даже не разобравшись в теме, — объяснила коллекционер.

По словам Евы Костомаровой, в ворохе предложений действительно можно найти драгоценные украшения, но таких единицы — в большинстве своем советские елочные игрушки стоят копейки. И если вы решили сразить всех наповал игрушкой за бешеные деньги, лучше сперва проконсультироваться с настоящими коллекционерами — их можно найти на тематических форумах и в сообществах в соцсетях.

Также шпаргалкой может стать один из каталогов елочных украшений, в которых указаны примерные цены на игрушки. Кстати, в таких же каталогах вы можете прицениться и к своим игрушкам, которые завалялись на антресолях — вдруг вы храните несметные богатства.

Сколько можно заработать на советских игрушках

В пресс-службе «Авито» нам рассказали, что за два месяца до Нового года продажи елочных игрушек вырастают на 26,5%. Средняя стоимость одного современного набора — 2,4 тысячи рублей. Советские раритеты дороже — в среднем 1140 рублей за штуку. Но есть и экземпляры поскромнее. Например, на игрушках эпохи гагаринского подвига состояния не сколотишь.

Вот такие космонавты продаются от 450 до 850 рублей за штуку

Вот такие космонавты продаются от 450 до 850 рублей за штуку

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Любопытнее с точки зрения наживы в последнее время выглядят игрушки из картонажа. На них, как сообщили нам в «Авито», и спрос растет, и, соответственно, цена. Средняя стоимость одного картонного украшения — 2050 рублей, но ценовой разброс поражает.

Вот, например, целая тройка гончих псов за 200 рублей.

В картонных игрушках довольно сильный разброс цен. Например, такие собачки продаются за 200 рублей

В картонных игрушках довольно сильный разброс цен. Например, такие собачки продаются за 200 рублей

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А если у вас есть такая луна, можете попытать счастья сбагрить ее за пару десятков тысяч рублей.

Продавец решил наглядно показать значение фразы «как до Луны»

Продавец решил наглядно показать значение фразы «как до Луны»

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Подросла цена и на игрушки из ваты — в среднем такие продаются за 1280 рублей. Но за редкие экземпляры коллекционеры готовы отдать в 10 раз больше. Например, за клоуна из ваты, которого выпускали в СССР после выхода фильма «Цирк».

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Более впечатляющими в плане выгоды (да и внешне, чего уж) выглядят полноценные наборы елочных украшений. Если у вас, допустим, есть такая коллекция «Чиполлино», можете попробовать выручить за нее почти полмиллиона.

Если у вас в чулане лежит такой набор — считайте, вы выиграли в лотерею

Если у вас в чулане лежит такой набор — считайте, вы выиграли в лотерею

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