Сколько можно заработать на елочных игрушках из СССР. Может, в вашей коллекции есть целое сокровище?

В 1937 году в СССР наладили массовое производство елочных игрушек, но простой люд мог позволить себе разве что глазеть на них со стороны — цены на стеклянные шары с ликом Сталина и звезды-наконечники, с которых смотрел молодой Ленин, кусались так, что могли оставить заметные следы укусов в семейном бюджете.

Сегодня ситуация, конечно, разительно изменилась — елочные игрушки есть на любой кошелек: можно и гору пластмассовых шаров рублей за 500 прикупить, а можно и за один-единственный символ Нового года ручной работы несколько тысяч выложить. Но советские игрушки, которые появляются в продаже ближе к празднику, всё еще могут поразить любого своими ценами. Но за что такие деньжищи?