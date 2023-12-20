Сколько можно заработать на елочных игрушках из СССР. Может, в вашей коллекции есть целое сокровище?

Вы, наверное, и сами замечали, как ближе к Новому году на сайтах объявлений появляется вал сообщений о продаже советских елочных игрушек. От стоимости некоторых из них может на время пропасть дар речи — продавцы не стесняются заламывать цены и иногда просят за побитые жизнью праздничные артефакты несколько миллионов рублей. Мы решили узнать, насколько оправданны такие головокружительные ценники и можно ли на самом деле, продав одну елочную игрушку, купить квартиру. Как думаете, в ваших закромах есть несметные сокровища?
Дефицитные игрушки
Первые нарядные елки в России появились еще в XVII веке, а украшали их чем придется — декор ограничивался Вифлеемской звездой да яблоками со свечами. Но тогда всё это было символами Рождества. Когда установилась власть Советов, славящаяся своими атеистическими взглядами, Рождество упразднили: бога нет, елок нет, игрушек нет. Никакого праздника. Но если с отсутствием бога народ еще как-то мог смириться, то зимнего торжества требовали все сердца. В итоге праздник вернули. Правда, с другим названием — Новый год. Вместе с ним в дома советских людей вернулись елки. А вот с елочными игрушками всё еще было ни шатко ни валко. Украшали вечнозеленые деревья чем придется: самодельными игрушками, конфетами, орехами в блестящей фольге.
В 1937 году в СССР наладили массовое производство елочных игрушек, но простой люд мог позволить себе разве что глазеть на них со стороны — цены на стеклянные шары с ликом Сталина и звезды-наконечники, с которых смотрел молодой Ленин, кусались так, что могли оставить заметные следы укусов в семейном бюджете.
Сегодня ситуация, конечно, разительно изменилась — елочные игрушки есть на любой кошелек: можно и гору пластмассовых шаров рублей за 500 прикупить, а можно и за один-единственный символ Нового года ручной работы несколько тысяч выложить. Но советские игрушки, которые появляются в продаже ближе к празднику, всё еще могут поразить любого своими ценами. Но за что такие деньжищи?
«Тортилла» за миллион
Некоторые праздничные артефакты появляются на аукционных сайтах за несколько месяцев до Нового года. Например, в октябре 2023-го на сайте «Мешок» (торговой площадке, которая специализируется на продаже антиквариата) выставили «Тортиллу» из «Золотого ключика». Продавец не был уверен в цене своего товара, поэтому начальной стоимостью указал всего в один рубль.
— Категория «лоты с рубля», пожалуй, самая любимая у коллекционеров, — говорит коллекционер Евгений Александров. — Здесь и азарт, и шанс приобрести настоящую редкость, и соревнование в удачливости, и возможность узнать отношение к раритету других знатоков.
Соревнуясь в удачливости, знатоки прибавили к стоимости «Тортиллы» несколько нулей — она ушла с молотка за миллион рублей.
И это действительно раритетная игрушка с судьбой. В свое время она входила в набор из 15 фигурок «Золотой ключик», который выпускала ленинградская артель «Культигрушка». Но всего несколько партий спустя «Тортиллу» сократили. Вместе с «Лисой Алисой» и «Доктором Совой». Так они стали очень редкими игрушками и целью всех коллекционеров.
Кстати, «Доктор Сова» в «Мешке» тоже появлялась — ее выкупили за считаные дни за 2,3 миллиона рублей.
И если эти цены вам кажутся заоблачными, просто имейте в виду, что они еще не самые высокие, что можно встретить на рынке елочных игрушек.
Елочные игрушки по цене квартиры
Продавцы советских елочных игрушек не стесняются заламывать цены на ностальгию. На маркетплейсах и сайтах объявлений вы легко найдете предложения стоимостью 2,5 миллиона рублей. А говорят, что яйца в России дорогие.
Но это еще что! Иногда одну елочную игрушку выставляют по цене неплохой квартиры. Например, вот такую грушу выставили на «Авито» за 7 миллионов рублей. Продавец утверждает, что украшение сделано в 30-х годах прошлого века и готов пройти экспертизу ворса по примерной дате.
Правда, настоящие коллекционеры и ценители советских елочных игрушек относятся к таким предложениям с изрядной долей скепсиса.
За что такие деньги
Коллекционер Ева Костомарова рассказала нам, что продавцам советских игрушек, которые выставляют украшения за миллионы, не всегда стоит доверять.
— Массовое помешательство вызывает только смех у коллекционеров. Где-то кто-то услышал, что игрушка может стоить несколько миллионов, и все начали выкладывать свои игрушки с совершенно неадекватной ценой, даже не разобравшись в теме, — объяснила коллекционер.
По словам Евы Костомаровой, в ворохе предложений действительно можно найти драгоценные украшения, но таких единицы — в большинстве своем советские елочные игрушки стоят копейки. И если вы решили сразить всех наповал игрушкой за бешеные деньги, лучше сперва проконсультироваться с настоящими коллекционерами — их можно найти на тематических форумах и в сообществах в соцсетях.
Также шпаргалкой может стать один из каталогов елочных украшений, в которых указаны примерные цены на игрушки. Кстати, в таких же каталогах вы можете прицениться и к своим игрушкам, которые завалялись на антресолях — вдруг вы храните несметные богатства.
Сколько можно заработать на советских игрушках
В пресс-службе «Авито» нам рассказали, что за два месяца до Нового года продажи елочных игрушек вырастают на 26,5%. Средняя стоимость одного современного набора — 2,4 тысячи рублей. Советские раритеты дороже — в среднем 1140 рублей за штуку. Но есть и экземпляры поскромнее. Например, на игрушках эпохи гагаринского подвига состояния не сколотишь.
Любопытнее с точки зрения наживы в последнее время выглядят игрушки из картонажа. На них, как сообщили нам в «Авито», и спрос растет, и, соответственно, цена. Средняя стоимость одного картонного украшения — 2050 рублей, но ценовой разброс поражает.
Вот, например, целая тройка гончих псов за 200 рублей.
А если у вас есть такая луна, можете попытать счастья сбагрить ее за пару десятков тысяч рублей.
Подросла цена и на игрушки из ваты — в среднем такие продаются за 1280 рублей. Но за редкие экземпляры коллекционеры готовы отдать в 10 раз больше. Например, за клоуна из ваты, которого выпускали в СССР после выхода фильма «Цирк».
Более впечатляющими в плане выгоды (да и внешне, чего уж) выглядят полноценные наборы елочных украшений. Если у вас, допустим, есть такая коллекция «Чиполлино», можете попробовать выручить за нее почти полмиллиона.