«Нет статуса добровольца». Жена погибшего вагнеровца пытается аннулировать кредиты — банк против

Жительница Новосибирска Светлана пытается аннулировать свои кредиты в связи со смертью мужа на СВО. Женщина должна Сбербанку более миллиона рублей, но считает, что долг ей обязаны простить по закону. В банке три раза рассматривали заявление, но в итоге отклонили просьбу. В истории вдовы бывшего спецназовца, который был в составе ЧВК «Вагнер» разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
Орден мужества посмертно
Светлане за сорок. У нее двое детей, младшему — шесть. Муж Светланы — Артем Старунов — погиб в августе 2022 года на СВО в районе Артёмовска. Он был участником ЧВК «Вагнер», работал там штурмовиком-разведчиком. До ЧВК с 2013 по 2017 год служил в новосибирской бригаде спецназа. Копии документов, подтверждающие рассказ женщины, имеются в распоряжении НГС.
— Муж участвовал во всех боевых командировках с 2014 по 2017 год. Он — ветеран боевых действий. За командировку в Сирию получил медаль «За отвагу». И вот с того времени он стал говорить про ЧВК «Вагнер», — рассказывает Светлана.
В 2017 году семья Старуновых переехала в Санкт-Петербург: Светлане предложили там работу. Артему пришлось уволиться из спецназа, но на новом месте с работой у него не сложилось, и мужчина в апреле 2019 года пришел в ЧВК. Супруга Артема замечает, что он не все рассказывал ей о своей работе. По версии мужа, он был такелажником. Потом, уточняет Светлана, выяснилось, что за три с лишним года прошел все горячие точки.
Из очередной командировки от ЧВК «Вагнер» Старунов вернулся в июне 2022 года и собирался через пару месяцев уезжать снова. На этот раз — на СВО в район Донбасса.
— Последний раз он мне позвонил 17 августа и сказал, что все документы уже подписал, и они отбывают. Он меня уже так выдрессировал, что я обычно не спрашивала, в какое направление едет. Но тут спросила, он ответил: Артёмовск. А я еще не знала, что такое Артёмовск — новости, видимо, не читала. И вот он уехал, и ни звонков, ни денег, что называется, — заметила женщина.
Мужа Светлана начала разыскивать в сентябре и искала до середины октября. Сотрудники «Вагнера» уверяли, мол, если нет информации о смерти, значит всё в порядке. В итоге она решила изучить смартфон мужа, оставленный дома перед отъездом. Как объяснила Светлана, уезжающие по контракту с ЧВК, смартфоны оставляют дома. С собой берут только кнопочные телефоны.
— Я начала читать все переписки, сделанные перед отъездом, и вышла на человека, который был вместе с ним в командировке. Я так поняла, это был командир штурмового отряда, который курировал моего супруга. В общем, нашла его жену, и уже через нее узнала, что мой супруг погиб 21 августа 2022 года — практически в первом бою под Артемовском, — рассказала Светлана.
Привезли тело только в декабре 2022 года. В справке о смерти для выплаты единоразовой денежной помощи на погребение указана причина смерти и место. Позже стало известно, что штурмовика посмертно наградили государственной наградой — орденом Мужества.
Про кредиты
К июлю 2023 года Светлана узнала о существовании федерального закона № 377, который регулирует кредитные отношения между финансовыми структурами и участниками СВО, а также членами их семей. В соответствии с этим законом, по займам, которые оформлены на участников спецоперации или членов их семей, должны предоставляться кредитные каникулы. В случае же смерти бойца или получения инвалидности 1 группы — все долги списываются. У семьи Старуновых было два кредита: потребительский и ипотечный.
— Я узнала о таком законе от сотрудников Сбербанка. Мне позвонили, сказали прийти в банк и принести свидетельство о заключении брака. Мол, они рассматривают меня как субъекта 377-го закона, и не хватает этого документа. Тогда я полезла в интернет и стала читать, что это за закон, — рассказала Светлана.
Свидетельство о заключении брака она принесла, но через несколько дней из банка прислали отказ. В письме из Сбербанка сообщалось, что история Светланы не подходит под этот закон по некоторым параметрам. Женщина рассказывает, что дважды доносила разные документы, но все время получала отказы. Последний — в конце ноября.
— Сказали, что якобы у [членов] ЧВК «Вагнер» нет статуса добровольцев... А кто может это подтвердить или опровергнуть — непонятно, — недоумевает Светлана.
На момент подготовки статьи Светлане оставалось выплачивать по двум кредитам чуть более миллиона рублей. Но женщина уверена, что долги ее должны быть аннулированы на момент смерти мужа, и уточняет, что с того времени она уже оплатила более полутора миллионов рублей.
Сейчас женщина готовит документы для подачи иска в суд.
Позиция банка
В одном из ответов на заявления Светланы банк перечисляет тех, на кого распространяется действие закона № 377-ФЗ. Такими являются люди, призванные на военную службу в вооруженные силы России по мобилизации, проходящие службу в ВС РФ по контракту, находящиеся на службе в нацгвардии России и заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ.
— На лиц, принимающих участие в СВО на иных основаниях, в том числе в составе иных формирований или частных военных компаний, и членов их семей действие закона № 377-ФЗ не распространяется, — сообщается в официальном ответе Сбербанка вдове Артема Старунова.
Корреспондент НГС отправил запрос в Сбербанк с предложением прокомментировать историю с кредитами. В банке от комментариев воздержались.
Комментарий адвоката
Адвокат Яна Мигачева готовится представлять интересы Светланы в суде. Мигачева уверена, что по федеральному закону от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ вдова имеет полное право на аннулирование долга по всем кредитам.
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— В банке считают, что он (Старунов. — Прим. ред.) не является военнослужащим, так как у него нет контракта с Минобороны. Но в закон указом президента были внесены изменения. Также изменения были внесены в закон об обороне и в федеральный закон о статусе военнослужащих. Все они приравняли статус добровольца к статусу военнослужащего. Так же федеральным законом 21 ноября 2022 года внесены изменения в федеральный закон о ветеранах, в соответствии с которым добровольцы-участники СВО <…> наделены статусом ветеранов боевых действий. Таким образом, мобилизованные, а также контрактники-добровольцы имеют право воспользоваться всеми гарантиями и льготами, — подчеркнула Мигачева.
Адвокат добавила, что расходы на юридические услуги вдове бойца взяло на себя правительство Новосибирской области.
В середине ноября НГС рассказал о том, как живут члены ЧВК «Вагнер» на гражданке.