«Нет статуса добровольца». Жена погибшего вагнеровца пытается аннулировать кредиты — банк против

— Я узнала о таком законе от сотрудников Сбербанка. Мне позвонили, сказали прийти в банк и принести свидетельство о заключении брака. Мол, они рассматривают меня как субъекта 377-го закона, и не хватает этого документа. Тогда я полезла в интернет и стала читать, что это за закон, — рассказала Светлана.



Свидетельство о заключении брака она принесла, но через несколько дней из банка прислали отказ. В письме из Сбербанка сообщалось, что история Светланы не подходит под этот закон по некоторым параметрам. Женщина рассказывает, что дважды доносила разные документы, но все время получала отказы. Последний — в конце ноября.



— Сказали, что якобы у [членов] ЧВК «Вагнер» нет статуса добровольцев... А кто может это подтвердить или опровергнуть — непонятно, — недоумевает Светлана.



На момент подготовки статьи Светлане оставалось выплачивать по двум кредитам чуть более миллиона рублей. Но женщина уверена, что долги ее должны быть аннулированы на момент смерти мужа, и уточняет, что с того времени она уже оплатила более полутора миллионов рублей.

