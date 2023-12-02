freedom
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 89.76
eur 97.91
СрочноКого на вокзале встречала толпа?
Все новости
Все новости
Тест

«Сначала зашумело, потом убрало»: узнайте новосибирца по сленгу — это очень сложный тест (никаких вам мультифор)

Эти фразы произносили реальные жители российских городов и даже других стран

1 416

Не всегда жители разных регионов могут понять друг друга

Поделиться

В каждом регионе есть своеобразные фразы и выражения, которые в других населенных пунктах могут либо вообще быть незнакомы людям, либо обозначать что-то совсем другое или даже в корне противоположное. Корреспондент НГС долгое время собирала словарь забавных слов и фраз, которые чем-то запомнились или рассмешили ее. На основе этого словаря мы составили шуточный тест, отвечая на вопросы которого, можно будет понять, узнаете ли вы жителя того или иного города или региона по отдельным его фразам и выражениям, вырванным из контекста.

По теме

ТестСленгНовосибирскЗабайкальский крайОмскБарнаулСанкт-ПетербургКазахстан
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter