«Сначала зашумело, потом убрало»: узнайте новосибирца по сленгу — это очень сложный тест (никаких вам мультифор)

В каждом регионе есть своеобразные фразы и выражения, которые в других населенных пунктах могут либо вообще быть незнакомы людям, либо обозначать что-то совсем другое или даже в корне противоположное. Корреспондент НГС долгое время собирала словарь забавных слов и фраз, которые чем-то запомнились или рассмешили ее. На основе этого словаря мы составили шуточный тест, отвечая на вопросы которого, можно будет понять, узнаете ли вы жителя того или иного города или региона по отдельным его фразам и выражениям, вырванным из контекста.

