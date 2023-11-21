Бывший житель Казахстана получил российский паспорт через участие в СВО

В Бердске вручили российские паспорта семейной паре Веронике и Павлу Конторбаевым — последний подписал контракт на участие в спецоперации. Как сообщается на сайте администрации Бердска, это первый подобный случай в Новосибирской области.
— В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина иностранные граждане имеют возможность получить гражданство России в упрощенном порядке при заключении контракта о прохождении военной службы, — отмечает пресс-служба администрации Бердска.
Паспорта супругам вручили мэр Бердска Роман Бурдин и председатель горсовета Владимир Голубев.