freedom
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 4/10
usd 88.50
eur 96.66
СрочноБастрыкин заинтересовался затопленным подвалом
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Бывший житель Казахстана получил российский паспорт через участие в СВО

Он с женой теперь живет в Бердске

438

Паспорт РФ Павел Конторбаев получил в упрощенном порядке

Поделиться

В Бердске вручили российские паспорта семейной паре Веронике и Павлу Конторбаевым — последний подписал контракт на участие в спецоперации. Как сообщается на сайте администрации Бердска, это первый подобный случай в Новосибирской области.

— В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина иностранные граждане имеют возможность получить гражданство России в упрощенном порядке при заключении контракта о прохождении военной службы, — отмечает пресс-служба администрации Бердска.

Паспорта супругам вручили мэр Бердска Роман Бурдин и председатель горсовета Владимир Голубев.

Спецоперация на УкраинеБердскКонтракт на службу
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter