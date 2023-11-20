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Полиция не нашла нарушений в заявлении Симоньян о ядерной бомбе над Сибирью

Проверить слова телеведущий попросил московский депутат

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Высказывание, вызвавшее множество возмущений, телеведущая сделала в начале октября

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Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ЕВГЕНИЕМ СТУПИНЫМ либо касается деятельности иностранного агента ЕВГЕНИЯ СТУПИНА.

ГУ МВД России по городу Москве не нашло нарушений в высказывании главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая в октябре рассуждала о возможности взрыва ядерной бомбы «где-нибудь над Сибирью». Разговор со знакомым инженером знаменитая телеведущая вспомнила в передаче «ЧТД» в начале октября.

Документ с ответом МВД опубликовал депутат московской городской думы Евгений Ступин*.

— В ходе проверки оснований для реагирования в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2022 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» не выявлено, — написали в ответе сотрудники МВД по Москве.

* Физическое лицо или СМИ, признанное Минюстом России иностранным агентом.

Заявление о том, что ничего страшного на Земле не случится, если произвести взрыв в 100 километрах над землей где-то над Сибирью, Маргарита Симоньян сделала в своей авторской программе. Полное высказывание можно прочесть по ссылке. Главный редактор RT спустя неделю обвинила СМИ в распространении фейков.

Высказывание ведущей вызвало критику и в обществе ученых. Они предупредили, насколько опасен термоядерный взрыв, а также отметили, что словосочетание «ничего такого страшного» к нему не применимо.

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