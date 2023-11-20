Полиция не нашла нарушений в заявлении Симоньян о ядерной бомбе над Сибирью

ГУ МВД России по городу Москве не нашло нарушений в высказывании главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая в октябре рассуждала о возможности взрыва ядерной бомбы «где-нибудь над Сибирью». Разговор со знакомым инженером знаменитая телеведущая вспомнила в передаче «ЧТД» в начале октября.
Документ с ответом МВД опубликовал депутат московской городской думы Евгений Ступин*.
— В ходе проверки оснований для реагирования в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2022 года
* Физическое лицо или СМИ, признанное Минюстом России иностранным агентом.
Заявление о том, что ничего страшного на Земле не случится, если произвести взрыв в 100 километрах над землей где-то над Сибирью, Маргарита Симоньян сделала в своей авторской программе. Полное высказывание можно прочесть по ссылке. Главный редактор RT спустя неделю обвинила СМИ в распространении фейков.
Высказывание ведущей вызвало критику и в обществе ученых. Они предупредили, насколько опасен термоядерный взрыв, а также отметили, что словосочетание «ничего такого страшного» к нему не применимо.